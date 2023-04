NYT: Pentagonas aiškinasi dėl nutekintų slaptų dokumentų su Ukrainos kontrpuolimo planais

Genios Savilovo (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Pentagonas tiria, kas atsakingas už įslaptintų dokumentų, kuriuose pateiktas JAV ir NATO planas aprūpinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas kontrpuolimui, nutekinimą, rašo JAV laikraštis „New York Times“ (NYT).

Vis dėlto karo analitikų teigimu, kai kurios dokumentų dalys galėjo būti pakeistos, nes jose amerikiečiai pateikia per didelius žuvusių ukrainiečių (esą jų žuvo 71.500) ir per mažus žuvusių rusų skaičius (neva 16.000–17.500). Ukrainos ginkluotųjų pajėgų duomenimis, Rusija per savo sukeltą karą neteko 177.110 karių. Pasak analitikų, tokie nurodomi skaičiai gali būti Kremliaus dezinformacijos kampanijos dalis.

Dokumento versijos skelbiamos tiek „Twitter“, tiek „Telegram“ kanaluose.

The documents contain information about a secret plan to prepare and equip the US and NATO with nine brigades of the Armed Forces of Ukraine for the spring offensive. pic.twitter.com/URQ7RmFTEG— Bundy (@xoBUNDYox) April 7, 2023

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Žinome apie įrašus socialiniuose tinkluose. Departamentas nagrinėja šį klausimą“, – NYT sakė Sabrina Singh, Pentagono spaudos sekretoriaus pavaduotoja.

Nutekintuose dokumentuose nėra konkrečių operacijų planų – kaip, kada ir kur Kyjivas ketina pradėti puolimą. Tačiau juose pateikiami duomenys apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų poreikius kovo 1 d.

Analitikai leidiniui teigė, kad kai kurie dokumentai atrodo autentiški ir gali suteikti Rusijai vertingos informacijos apie ginklų pristatymo grafikus, suformuotų Ukrainos dalinių skaičių ir kitas detales.

„Rusijos karo planuotojo, lauko generolo ar žvalgybos analitiko akiai šiuose dokumentuose neabejotinai yra daug užuominų. Dokumentuose minima, pavyzdžiui, HIMARS amunicijos sunaudojimo norma. Pentagonas niekada viešai neskelbė šių duomenų“, – rašo NYT.

Leidinyje pabrėžiama, kad dokumente, pažymėtame žyma „visiškai slaptai“, pateikiama informacija apie „konflikto būklę kovo 1 d.“. Kitame dokumente, pažymi NYT, yra informacijos apie Ukrainos karinius dalinius, techniką ir sausio–balandžio pratybų tvarkaraštį.

„Dokumente pateikiama trumpa informacija apie šiuo metu formuojamas 12 brigadų, iš kurių devynios, matyt, yra apmokytos ir aprūpintos NATO. Iš šių devynių brigadų, kaip teigiama dokumentuose, šešios bus parengtos iki kovo 31 d., o likusios – iki balandžio 30 d. Analitikų skaičiavimais, Ukrainos brigados turi 4.000–5.000 karių“, – patikslino leidinys.

Be to, dokumentuose teigiama, kad Ukrainos kontrpuolimui reikia daugiau kaip 250 tankų ir daugiau kaip 350 šarvuočių.

[{"title":"FT: JAV nepalaiko aiškių terminų dėl Ukrainos narystės NATO nustatymo","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/04/07/ft-jav-nepalaiko-aiskiu-terminu-del-ukrainos-narystes-nato-nustatymo","category":"ARTICLE","profiles":[1057,1067,2140]},{"title":"Tikimasi, kad NATO duris vasarą pravers ir dar viena narė","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/04/05/tikimasi-kad-nato-duris-vasara-pravers-ir-dar-viena-nare","category":"PREMIUM","profiles":[1057,1067,1069,1633,1873,2140]},{"title":"Diplomatė J. Neliupšienė: sankcijas Maskvai reikės taikyti ilgai po to, kai Ukraina laimės karą","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/04/03/diplomate-j-neliupsiene-sankcijas-maskvai-reikes-taikyti-ilgai-po-to-kai-ukraina-laimes-kara","category":"PREMIUM","profiles":[1057,1067,1633,1872,2097,2140]}]

Genios Savilovo (AFP / „Scanpix“) nuotr.