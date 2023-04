Rusija bando atkurti savo šnipų tinklus Vakarų Europoje

Darius Jauniškis, Valstybės saugumo departamento direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Po to, kai Rusijai pradėjus karą Ukrainoje Vakarų Europos šalys išsiuntė rusų šnipus, kurie veikė su diplomatine priedanga, Maskva bando atkurti savo žvalgybinius tinklus.

Kaip rašo leidinys „Politico“, Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba ir jos karinės žvalgybos agentūra bando surinkti informaciją apie Vakarų paramą Ukrainai.

Pavyzdžiui, Suomijos saugumo ir žvalgybos tarnyba (SUPO) pareiškė, kad Rusijos žvalgybos pareigūnų išsiuntimas ir atsisakymas išduoti vizas juos pakeisiantiems pareigūnams gerokai susilpnino Maskvos žvalgybos operacijas Šiaurės Europoje.

Pasak Dariaus Jauniškio, Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus, kalbėjusio su „Politico“, Rusijos žvalgyba Lietuvoje bando atkurti savo šnipų tinklus, be to, bando rinkti informaciją ir kibernetiniais būdais, per priedangą.

VŽ jau rašė, kad VSD atnaujintoje grėsmių vertinimo ataskaitoje akcentavo, jog Rusija savo tikslams pasitelkia prokremliškų pažiūrų asmenis Lietuvoje.

„Žinome, jog Rusijos žvalgybos tarnybos taip pat domisi Baltarusijos opozicinėmis organizacijomis ir jų nariais Lietuvoje“, – teigė D. Jauniškis ir pridūrė, kad Rusijos šnipai renka informaciją apie strateginę infrastruktūrą Lietuvoje.

Jau žinoma, kad Lenkija kovo viduryje išardė šalyje veikusį rusų šnipų tinklą, kuris rengė „sabotažo veiksmus, siekdamas paralyžiuoti įrangos, ginklų ir pagalbos tiekimą Ukrainai“.

Be to, žvalgybos tarnybos įtaria, kad Rusija pastaruoju metu prikišo savo rankas ir prie ne visai aiškių sabotažo atvejų Vakarų Europoje, pavyzdžiui, Šiaurės Vokietijoje buvo nupjauti kabeliai, kuriais susisiekia traukinių konduktoriai, taip pat nutraukti povandeniniai laidai, kuriais elektros energija tiekiama į vieną Danijos salą.

Taip pat Europos žvalgybos agentūrų vadovai tebėra susirūpinę dėl to, kad Rusija aktyvuoja vadinamuosius „miegančiuosius agentus“, t. y. šnipus, pasislėpusius šalyse, apmokytus įsimaišyti, pasitelkus slaptas istorijas ir suklastotas tapatybes, gyvenančius iš pažiūros „normalų“ gyvenimą.

Manoma, kad Rusija yra pasiryžusi surinkti kuo daugiau informacijos apie gynybos objektus ir NATO karinius planus, susekti ir auginti potencialius šnipus, įskaitant tuos, kurie patys nedirba su slapta informacija, bet turi prieigą prie asmenų ir organizacijų, kurios dirba su tokia medžiaga.

