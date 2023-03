Ispanijos premjeras paragino Kinijos prezidentą pasikalbėti su V. Zelenskiu

Pedro Sanchezas, Ispanijos premjeras, ir Xi Jinpingas, Kinijos lyderis. „Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.

Pedro Sanchezas, Ispanijos premjeras, penktadienį lankydamasis Pekine, paragino Xi Jinpingą, Kinijos lyderį, pasikalbėti su Volodymyru Zelenskiu, Ukrainos prezidentu, ir iš pirmų lūpų sužinoti apie situaciją šalyje ir apie Kyjivo siūlomą taikos formulę, reikalingą užbaigti Rusijos invaziją.

„Manau, kad tai planas, kuriuo dedami ilgalaikės taikos Ukrainoje pamatai ir kuris puikiai atitinka Jungtinių Tautų chartiją ir jos principus, kuriuos pažeidė V. Putinas savo invazija“, – sakė jis per spaudos konferenciją.

VŽ primena, kad V. Zelenskis yra paskelbęs apie 10 punktų, reikalingų taikai pasiekti: radiacinė ir branduolinė sauga, saugus apsirūpinimas maistu, energetinis saugumas, visų kalinių ir tremtinių paleidimas, JT Chartijos įgyvendinimas ir teritorinio vientisumo bei pasaulio tvarkos atkūrimas, Rusijos kariuomenės išvedimas ir karo veiksmų nutraukimas, teisingumo sugrąžinimas, žalos gamtai sustabdymas, eskalacijos prevencija, karo pabaigos fiksavimas.

Tuo metu Kinija per Rusijos sukelto karo Ukrainoje metines pasiūlė savo „taikos planą“ Ukrainai. Tarp Pekino siūlomų priemonių – paliaubų paskelbimas, pagal kurias Rusijos karinės pajėgos būtų „įšaldytos“ Ukrainos teritorijoje, taip pat raginimas nedelsiant nutraukti visas sankcijas, kurioms nepritarė JT Saugumo Taryba, nes Rusija joje turi veto teisę. Be to, Pekinas nei karto nepripažino, kad už agresiją yra atsakinga Rusija. Kinija karą taip pat vengė įvardinti karu, kaip ir Maskva vadino „konfliktu“ „krize Ukrainoje“ ir t. t.

Ispanijos premjeras gyrė du Kinijos dokumento aspektus – „visišką ir kategorišką atsisakymą ne tik naudoti branduolinius ginklus, bet net ir grasinti juos panaudoti“ ir pagarbą teritoriniam vientisumui. Visgi P. Sanchezas nesakė, kaip į tai reagavo pats Xi Jinpingas.

Tuo metu Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV paskelbė, kad Kinijos prezidentas paragino nutraukti „šaltojo karo mentalitetą“ ir nutraukti „kraštutinių“ sankcijų Rusijai spaudimą.

„Tikimės, kad visos suinteresuotos šalys dialogu ir konsultacijomis sukurs subalansuotą, veiksmingą ir tvarią Europos saugumo architektūrą“, – CCTV citavo Kinijos lyderio žodžius.

P. Sanchezas paragino Kiniją siekti labiau subalansuotų ekonominių santykių su Ispanija ir paragino užtikrinti didesnį skaidrumą.

Ispanijos ekonomikos ministerijos duomenimis, 2022 m. Ispanijos importas iš Kinijos sudarė 49,6 mlrd. Eur, o eksportas į Kiniją – apie 8 mlrd. Eur.

Pasak CCTV, Li Qiangas, Kinijos premjeras, sakė, kad Pekinas nori plėsti prekybą ir investicijas su Ispanija, stiprinti bendradarbiavimą energetikos ir pažangiųjų technologijų srityse.

Ispanija, viena iš labiausiai lankomų pasaulio šalių, taip pat tikisi pritraukti daugiau kinų turistų po to, kai joje bus panaikinti COVID-19 apribojimai.

Madridas siekia „palengvinti vizų išdavimą“ Kinijos lankytojams, sakė P. Sanchezas ir pridūrė, kad Ispanija vasarą surengs dvišalį turizmo forumą.

VŽ primena, kad Ursula von der Leyen, Europos Komisijos pirmininkė, ketvirtadienį pareiškė, jog Kinijos ir Europos Sąjungos santykiai priklausys nuo Pekino požiūrio į Rusijos karą Ukrainoje.

