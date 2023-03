Eliziejaus rūmai: Kinijos parama Rusijai kare prieš Ukrainą būtų katastrofiška

Raphaelio Lafargue („Sipa“ / „Scanpix“) nuotr.

Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, Xi Jinpingą, Kinijos lyderį, kitą savaitę įspės, jog bet koks Pekino sprendimas karine prasme paremti Rusiją Maskvos kare prieš Ukrainą būtų katastrofiškas, penktadienį pranešė Prancūzijos prezidentūra.

„Jei Kinija priimtų šį katastrofišką sprendimą paremti Maskvą karine prasme, tai padarytų didelį strateginį poveikį šiam konfliktui (karui – VŽ)“, – pareiškė žurnalistams E. Macrono patarėjas, prašęs nenurodyti jo vardo.

„Norime išvengti blogiausio, štai kodėl mums reikia su jais kinais kalbėtis ir išdėstyti savo poziciją“, – pažymėjo pareigūnas ir pridūrė, jog Prancūzija nori nustatyti „vidutinės trukmės maršrutą link konflikto (karo – VŽ) užbaigimo“.

Šis dialogas itin svarbus, nes „Kinija yra vienintelė šalis pasaulyje, gebanti padaryti tiesioginį ir radikalų poveikį šiam konfliktui (karui – VŽ), viena kryptimi ar kita“, pridūrė pareigūnas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Kinija iki šiol nėra viešai parėmusi Rusijos invazijos į Ukrainą, tačiau ji taip pat nėra pažėrusi Maskvai jokios kritikos.

Pekinas stengiasi vaizduoti save neutralia karo šalimi, bet tuo pat metu stiprina savo ryšius su Rusija.

Kinija per Rusijos sukelto karo Ukrainoje metines pasiūlė savo „taikos planą“ Ukrainai. Tarp Pekino siūlomų priemonių – paliaubų paskelbimas, pagal kurias Rusijos karinės pajėgos būtų „įšaldytos“ Ukrainos teritorijoje, taip pat raginimas nedelsiant nutraukti visas sankcijas, kurioms nepritarė JT Saugumo Taryba, nes Rusija joje turi veto teisę. Be to, Pekinas nei karto nepripažino, kad už agresiją yra atsakinga Rusija. Kinija karą taip pat vengė įvardinti karu, kaip ir Maskva vadino „konfliktu“ „krize Ukrainoje“ ir t. t.

E. Macrono vizitas į Kiniją prasidės trečiadienį. Kartu su juo vyks Ursula von der Leyen, Europos Komisijos pirmininkė.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Raphaelio Lafargue („Sipa“ / „Scanpix“) nuotr.