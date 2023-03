Pokyčių antros pakopos pensijų fondų sistemoje kol kas nebus

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Gyventojai kol kas negalės nei visiškai sustabdyti įmokų pervedimų į antros pakopos pensijų fondus, nei iš jų pasiimti sukauptas lėšas visas iš karto.

Seimas ketvirtadienį po pateikimo nepriėmė svarstyti opozicijos atstovų teikiamų Pensijų kaupimo įstatymo pataisų, leidžiančių sustabdyti įnašų mokėjimą į antros pakopos pensijų fondus, o sukauptas lėšas pasiimti vienkartine ar periodine išmokomis arba rinktis anuitetą.

Už pataisų svarstymą balsavo 32 Seimo nariai, prieš buvo 26, o susilaikė 27. Kitu balsavimu 50 parlamentarų balsais pataisos buvo atmestos, nes jas siūlė tobulinti 39 Seimo nariai.

Konservatorius Mindaugas Lingė, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, BNS yra sakęs, kad laukiant galimo Konstitucinio Teismo išaiškinimo dėl kaupimo antros pakopos pensijų kaupimo fonduose, sistemos judinti nereikia.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Monika Navickienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, kovo viduryje pranešė, kad bus siūlomos lankstesnės sąlygos naujai į antros pakopos pensijų fondus įtraukiamiems žmonėms – atsisakę dalyvauti pensijų kaupime jie pakartotinai būtų kviečiami tik vieną kartą, be to, per pirmus tris mėnesius jie galėtų nuspręsti pasitraukti iš sistemos.

Taip pat ministerija siūlo sukaupusiems iki 10.800 Eur leisti patiems pasirinkti, ar gauti periodinę išmoką, arba vienkartinę.

Siūlymai bus teikiami Vyriausybei, o po to – Seimui, kuris turėtų juos svarstyti pavasario sesijoje.

Šiuo metu antrojoje pensijų pakopoje dalyvauja apie 1,4 mln. žmonių – pusė Lietuvos gyventojų. Iš jų aktyviai kaupia ir kas mėnesį įmokas moka beveik 800.000, arba 54% visų dirbančiųjų. Skaičiuojama, kad, priklausomai nuo pajamų, galima papildomai sukaupti iki 30% priedą prie būsimos pensijos.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.