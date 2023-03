Ukraina skelbia praėjusią naktį numušusi 14 iš 15 rusų paleistų atakos dronų

Iranietiški dronai „Shahed 136“. Sobhano Farajvano (SIPA/„Scanpix“) nuotr.

Ukrainos gynėjai praėjusią naktį numušė 14 iš 15 rusų paleistų atakos dronų „Shahed“, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė ukrainiečių ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

„Naktį priešas... paleido 15 „Shahed-136“ tipo atakos bepiločių. 14 iš jų mūsų gynėjai sunaikino“, – sakoma pranešime.

Pirmadienio vakarą virtinėje Ukrainos sričių buvo paskelbtas oro pavojus. Kyjivo regione oro gynyba numušė 13 dronų „Shahed“, ant vieno administracinio pastato nukrito nuolaužų. Aukų buvo išvengta.

Kiti dronai buvo paleisti į Dnipropetrovsko sritį, kur bepilotis pataikė į vieną vietos įmonę ir sukėlė gaisrą.

Be to, per praėjusią parą Rusija sudavė Ukrainai 24 aviacijos ir 12 raketinių smūgių, 55 kartus apšaudė iš salvinės raketų ugnies sistemų.

