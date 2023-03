Kim Jong Unas vadovavo branduolinės kontratakos imitavimo pratyboms

KCNA/AP/„Scanpix“ nuotr.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas vadovavo dvi dienas trukusioms karinėms pratyboms, per kurias buvo „imituojama branduolinė kontrataka“, įskaitant balistinės raketos paleidimą, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Kim Jong Unas išreiškė pasitenkinimą savaitgalio pratybomis, kurios buvo surengtos tam, kad „atitinkami padaliniai susipažintų su taktinių branduolinių atakų misijų vykdymo procedūromis ir procesais“, sakoma oficialiosios Korėjos centrinės naujienų agentūros (KCNA) pranešime.

Šios pratybos buvo ketvirtas Pchenjano jėgos demonstravimas per savaitę ir vyko per didžiausias per pastaruosius penkerius metus Jungtinių Valstijų ir Pietų Korėjos karines pratybas „Laisvės skydas“.

Šiaurės Korėja visas tokias pratybas vertina kaip invazijos repeticijas ir ne kartą įspėjo, kad atsakydama į jas imsis „triuškinančių“ veiksmų.

Savaitgalį Šiaurės Korėjoje vykusios pratybos buvo suskirstytos į imituojančias perėjimą prie branduolinės kontratakos, ir „taktinės balistinės raketos su imitacine branduoline kovine galvute paleidimo“ pratybas, nurodė KCNA.

Pietų Korėjos Jungtinis štabų vadų komitetas sekmadienį pranešė, kad trumpojo nuotolio balistinė raketa nuskriejo 800 kilometrų ir nusileido Rytų jūroje, dar vadinamoje Japonijos jūra.

Jis pavadino tai „rimta provokacija“, pažeidžiančia Jungtinių Tautų sankcijas.

Kim Jong Unas teigė, kad savaitgalio pratybos suteikė Šiaurės Korėjos kariniams daliniams „didelio pasitikėjimo“, pranešė KCNA.

Jis taip pat pažymėjo, kad Šiaurės Korėja „negali atgrasyti nuo karo vien dėl to, kad ji turi branduolinį ginklą“, ir kad ji gali pasiekti savo tikslų tik tada, „kai branduolinės pajėgos bus... iš tikrųjų pajėgios užpulti priešą“.

Asano politikos studijų instituto tyrėjas Yang Ukas sakė, kad savaitgalio pratybos parodė, jog Šiaurės Korėjos branduolinė pozicija tampa „šiek tiek realistiškesnė“.

„Atrodo, kad Šiaurės Korėja bando parodyti, jog turi pakankamai praktinių branduolinės atakos pajėgumų, kad galėtų surengti išsamius taktinius mokymus savo fronto daliniams“, – teigė jis.

Praėjusiais metais Šiaurės Korėja paskelbė tapsianti „negrįžtama“ branduoline galia, o Kim Jong Unas neseniai paragino sparčiai didinti ginklų, įskaitant taktinius branduolinius ginklus, gamybą.

Šį mėnesį Kim Jong Unas taip pat įsakė Šiaurės Korėjos kariuomenei suintensyvinti pratybas ir pasirengti „tikram karui“.

KCNA/AP/„Scanpix“ nuotr.