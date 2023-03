Rusija naktį kariniais bepiločiais orlaiviais atakavo „svarbų objektą“ Dnipropetrovsko srityje

Scanpix nuotr.

Numušus tris dronus iš penkių, likusieji padarė žalos neįvardytam objektui. Apie nukentėjusius žmones nepranešama.

Du rusų dronai šeštadienio naktį atakavo neįvardijamą ypatingos svarbos infrastruktūros objektą Novomoskovske Dnipropetrovsko srityje. Minėtam objektui padaryta didelė žala, pranešė Serhijus Lysakas, srities karinės administracijos vadovas.

Objekte kilo gaisras, kuris vis dar gesinamas. Be to, visiškai sugriauti šalia stovėję keturi vasarnamiai, dar šeši – apgadinti, per platformą „Telegram“ pranešė pareigūnas.

Pasak jo, rusai tikriausiai panaudojo Irano gamybos dronus „Shahed“. Tris jų kariškiai numušė, o du pataikė į minimą infrastruktūros objektą.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



S. Lysakas nurodė, kad per priešo ataką žmonės nenukentėjo.

Pranešama, kad penktadienį vakare dronai buvo paleisti iš Azovo jūros rytinės pakrantės ir iš Rusijos Briansko srities.

Ukrainos oro pajėgų duomenimis, rusai paleido 16 dronų, kurių 11 buvo likviduoti.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Scanpix nuotr.