Ukraina balandį gali pradėti kontrpuolimą

Ario Messinio (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Nors dabar karščiausias fronto linijos taškas yra Bachmutas, jau balandį turėtų prasidėti Ukrainos kontrpuolimas, per kurį ji turėtų iš Rusijos atsikovoti 18% savo žemių.

Kaip rašo „The Economist“, tai, kad netrukus turėtų prasidėti ukrainiečių atakos, pirmieji signalai buvo matyti dar sausio 20 d. Ramšteino grupės susitikime. Tada padidėjo ginklų tiekimas Ukrainai, nes JAV ir Jungtinė Karalystė suprato, jog užsitęsęs karas niekam nėra naudingas.

Pavyzdžiui, nuo to susitikimo Ukrainą pasiekė šarvuoti tiltiniai transporteriai, kurie būtų gyvybiškai svarbūs bet kokiam puolimui pietuose ar rytuose.

Be to, paspartėjo ir paramos perdavimo tempas. Pavyzdžiui, iš visos karinės pagalbos, kurią Pentagonas pažadėjo suteikti nuo vasario 24 d., 40%, t. y. daugiau kaip 8 mlrd. USD, buvo suteikta per tris mėnesius nuo gruodžio 9 d.

Vienas Europos gynybos pareigūnas, kalbėjęs su „The Economist“, teigia, kad, lyginant ginkluotės vertę, sausio susitikime Ramšteine sutarti perduoti ginklai sudaro du trečdalius visos per 2022 m. Ukrainai išsiųstos karinės technikos.

„Ukrainos kariuomenė yra pertvarkoma. Jei praėjusių metų pabaigoje ukrainietiškos ir Vakarų ginkluotės santykis buvo 5:1, atvykus visai pažadėtai ginkluotei jis turėtų būti 5:2“, – teigiama publikacijoje.

Taip pat daug investuojama ir į karių mokymą. Nuo sausio JAV 7-oji kariuomenės mokymo vadavietė Grafenvoro poligone, esančiame Bavarijos rytuose, Vokietijoje, rengia penkių savaičių trukmės kursus Ukrainos daliniams.

Mokymų tikslas – sujungti ukrainiečių kuopas į didesnius batalionus ir brigadas, galinčias kariauti „kombinuotųjų ginklų“ karą, kuriame pėstininkai, šarvuočiai, artilerija ir kiti daliniai veikia kartu, o ne paeiliui, kaip dažniausiai yra dabar.

Ir nors pareigūnai diskutuoja, ar įvairios sunkiosios ginkluotės ir tankų užteks Ukrainos kontratakai, daug kas pastebi, kad Rusijos kariuomenės būklė yra prasta. Pavyzdžiui, JAV įsikūręs Karo studijų institutas vertina, kad, net jei ir užkariautų Bachmutą, Rusijai neužtektų pajėgų veržtis toliau į Donecko sritį.

