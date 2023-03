FT: Rusija raketų atakoms prieš Ukrainą ėmė naudoti brangiausias raketas

„Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.

Rusija ketvirtadienį po beveik mėnesio pertraukos surengė masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Tada į įvairius energetikos infrastruktūros objektus buvo paleista 81 raketa, iš kurių šešios „Kinžal“.

Tačiau ketvirtadienį iš 81 raketos buvo perimtos tik 38, o dar aštuonios raketos buvo numuštos nuo taikinio. Tai gerokai mažesnis perėmimo rodiklis nei 80%, kurį Ukrainos oro gynybos pajėgos pasiekė anksčiau šiais metais.

Ukrainiečiams nepavyko numušti greitaeigių ir įvairių balistinio tipo raketų, įskaitant „Kinžal“. Ukrainos oro pajėgos teigė neturinčios tam galimybių.

Pasak su leidiniu „Financial Times“ (FT) kalbėjusio Justino Bronko, Londono Karališkojo jungtinių tarnybų instituto vyresniojo mokslo darbuotojo, „Kinžal“ yra reta ir labai sudėtinga balistinė raketa, skirta įveikti pažangiausias priešlėktuvinės gynybos sistemas. Ji gali skrieti 10 kartų didesniu nei garso greičiu. Jo teigimu, Rusijos ginkluotės sandėlyje tikriausiai liko tik „kelios dešimtys“.

Tačiau leisti įvairias balistines raketas nėra nauja Rusijos taktika: jau anksčiau į Ukrainą buvo leidžiamos „Iskander“ raketos, nuo kurių, pasak Denyso Smažno, Ukrainos priešlėktuvinių raketinių pajėgų mokymo vadovo, geriausia apsauga yra betonas.

Be to, J. Bronkas pažymėjo, kad, nepaisant sankcijų, Rusija vis dar gali pagaminti šešias „Iskander“ raketas per mėnesį.

Ukrainos pareigūnai teigė, kad smūgiai pabrėžė, jog reikia sudėtingesnių, ilgesnio nuotolio oro gynybos sistemų ir spartesnio Vakarų sąjungininkų jau pažadėtų sistemų dislokavimo.

„Klaidinga manyti, kad rusai baigė atakas prieš gyventojus, kad baigė raketų smūgių kampaniją prieš elektros infrastruktūrą, – FT sakė Oleksijus Danilovas, Ukrainos nacionalinio saugumo vadovas. – Tai nėra karas tarp kareivių. Tai karas, kuriuo siekiama sunaikinti svarbiausius infrastruktūros objektus, aprūpinimą elektra, vandeniu ir šildymu.“

„Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.