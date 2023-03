Estijos verslo leidinys „Aripaev“ rekomenduoja balsuoti už Reformų partiją

Liucijos Zubrutės (VŽ) nuotr.

Likus savaitei iki šį sekmadienį vykstančių parlamento rinkimų Estijos verslo leidinys „Aripaev“ paskelbė rekomendaciją, už ką balsuoti. Šiemet – už Reformų partiją. „Aripaev“ yra vienintelis Estijos leidinys, skelbiantis savo rekomendaciją prieš rinkimus, jis tai daro nuo 1999 m.

Redakcijos straipsnyje aiškinama, kad už Reformų partiją pasisakoma ne tiek įvertinus stipriąsias reformistų puses, kiek įvertinus kitų partijų silpnumą.

Leidinys mano, kad partija, išreiškianti tvirtą paramą Ukrainai, gina Estijos bei Europos interesus. O Reformų partijos lyderė, ministrė pirmininkė Kaja Kallas gerai atlieka savo darbą: Europoje ji įgijo pasitikėjimą, jos klausomasi priimant sprendimus dėl Rusijos.

„Aripaev“ palankiai vertina ir tradicinį reformistų siekį kontroliuoti valstybės išlaidas. Tačiau pažymi, kad valdant Reformų partijai atsirado polinkis į didžiules subsidijas, pernelyg dideles išlaidas. Be to, brangiausias pažadas – pajamų mokesčio reforma, kuri kainuos beveik 500 mln. Eur, šiuose rinkimuose priklauso reformistams, ir būtent turtingesnė gyventojų dalis gaus daugiausia naudos iš šių pokyčių.

„Mokesčių kupros“ arba diferencijuoto pajamų mokesčio panaikinimas ir neapmokestinamojo minimumo padidinimas iki 700 Eur visiems yra pagrindinis Reformų partijos rinkimų pažadas (jis taip pat vadinamas vienu brangiausių rinkimų pažadų).

„Mokesčių sistema turėtų būti vienoda ir teisinga. Dabartinė diferencijuoto pajamų mokesčio sistema nepalanki vidutines pajamas gaunantiems žmonėms“, – sako K. Kallas, reformistų lyderė.

Kartu, kaip pastebi Finansų ministerijos analitikai, Reformų partijos pasiūlymas išlyginti vadinamąją „,mokesčių kuprą“, padidinti neapmokestinamąjį minimumą iki 700 Eur, biudžeto skylę pagilins 470 mln. Eur, net ir atsižvelgiant, kad tai skatintų vartojimą.

Akivaizdu, kad daugiausia naudos iš to turės turtingesnių Estijos visuomenės sluoksnių atstovai, kuriems teks apie 45% reformos išlaidų.

Pasak Laurio Hussaro, partijos „Eesti 200“ pirmininko, jų šalininkai taip pat pasisako už diferencijuoto pajamų mokesčio panaikinimą.

„Aripaev“ manymu, reformistai ir „Eesti 200“ turi stipriausią ekonominę programą. Deja, „Eesti 200“ praktiškai pasirodė esanti ne mažiau ciniška nei „senosios partijos“ – pavyzdžiui, jos lyderė Kristina Kallas nusprendė atsiriboti nuo korupcijos skandalo su „Eesti 200“ Rakverėje vadovu Raineriu Miltopu.

Centristų partiją ir EKRE verslo leidinio redakcija vadina „moraliai nepriimtinu pasirinkimu“. Centristai pirmiausia turi atsikratyti nesibaigiančių korupcijos skandalų virtinės. O kalbant apie EKRE, nėra tikrumo, kad ši partija remia Ukrainą.

Naujoji „Parempoolsed“ partija turi įdomių, bet kartais utopinių idėjų, šiai partijai dar reikia augti ir bręsti, teigia leidinys.

„Aripaev“ nemato kitų socialdemokratų pasiūlymų, išskyrus siekį pasiekti gerovę per mokesčius. „Isamaa“ nori paversti Estiją uždara šalimi. Be to, šią partiją remia stambūs verslininkai, kurie daro viską, kad būtų kuo mažiau pastebimi.

Todėl, kad ir kaip abejodamas, „Aripaev“ siūlo balsuoti už reformistus. Tikimasi, kad jie sugrąžins finansinę drausmę, valstybinių įmonių privatizavimą ir tvirtą paramą liberalioms vertybėms.

2019 m. rinkimuose taip pat buvo rekomenduota balsuoti už reformų partiją. 2015 m. – už Estijos laisvąją partiją.

