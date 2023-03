JAV paskelbė naują 400 mln. USD karinės pagalbos paketą Ukrainai; ukrainiečiai Donecko srityje numušė rusų naikintuvą

Ketvirtadienio įvykius galite rasti čia.

21:46 JAV vyriausiasis prokuroras atvyko neskelbto vizito į Lvivą

Merrickas Garlandas, JAV generalinis prokuroras, penktadienį atvyko iš anksto neskelbto vizito į Ukrainos sostinę, rašo CNN, remdamasi JAV Teisingumo departamento informacija.

Į Ukrainą M. Garlandas atvyko Ukrainos prokuratūros kvietimu. Čia jis taip pat susitiks su šalies prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

21:16 Serbija neigia patiekusi Ukrainai ginklų

Maskvai pareikalavus paaiškinimų dėl pranešimų, jog Serbija su Rusijos invazija kovojančiai Ukrainai esą patiekė tūkstančius raketų, Belgradas penktadienį paneigė eksportavęs ginklus į Ukrainą.

Serbijos užsienio reikalų ministras Ivica Dačičius pareiškė, kad nuo karo Ukrainoje pradžios iš Serbijos nebuvo eksportuota jokių ginklų nė vienai iš „konflikto“ šalių.

„Galiu tai pasakyti, nes leidimą (ginklų – VŽ) eksportui duoda mano ministerija“, – sakė jis.

„Serbija netiekia karinės įrangos jokiai šaliai, jei mes manome, kad tai gali sukelti kokių nors problemų.“

Rusija iš savo sąjungininkės Serbijos ketvirtadienį pareikalavo oficialaus paaiškinimo dėl pranešimų apie tai, kad ši Balkanų šalis Ukrainai patiekė tūkstančius raketų.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova išreiškė „ypatingą susirūpinimą“ dėl šių pranešimų, kuriuos praėjusį mėnesį pirmoji paskelbė provyriausybinė Rusijos žiniasklaida.

„Stebime šią istoriją“, – rašoma M. Zacharovos pareiškime, kuris vėlai ketvirtadienį buvo paskelbtas Rusijos užsienio reikalų ministerijos svetainėje.

Ji pridūrė, kad galimas ginklų tiekimas Ukrainai yra „rimtas klausimas“, be kita ko, Serbijos ir Rusijos santykių požiūriu.

Žiniasklaidoje buvo skelbta, kad viena Serbijos valstybinė ginklų gamykla Ukrainai neseniai patiekė apie 3.500 raketų, skirtų salvinės raketų ugnies sistemoms „Grad“, kurias naudoja ir Ukrainos, ir Rusijos ginkluotosios pajėgos. Šios 122 mm kalibro raketos į Ukrainą buvo esą pristatytos per Turkiją ir Slovakiją.

Serbijos gynybos ministras Milošas Vučevičius yra paneigęs, kad šalis eksportavo raketų į Ukrainą, bet neatmetė galimybės, kad jos į Ukrainą galėjo patekti per trečiąją šalį.

20:38 JAV paskelbė naują 400 mln. USD karinės pagalbos paketą Ukrainai

Jungtinės Valstijos paskelbė naują 400 mln. USD karinės pagalbos paketą Ukrainai, rašo „The Guardian“.

„Šiame karinės pagalbos pakete įtraukta daugiau amunicijos JAV suteiktoms HIMARS sistemoms ir haubicoms, kurias Ukraina naudoja itin efektyviai savigynai, taip pat amunicija „Bradley“ pėstininkų kovos mašinoms, šarvuoti tiltovėžiai, sprogmenys struktūrų griovimui bei kita ginkluotė“, – teigiama JAV valstybės sekretoriaus Anthony Blinkeno pranešime spaudai.

„Rusija viena pati galėtų užbaigti šį karą šiandien. Kol Rusija to nepadarys, mes stovėsime su Ukraina tiek ilgai, kiek reikės, ir stiprinsime jos kariuomenę mūšio lauke, kad Ukraina būtų geriausioje įmanomoje pozicijoje prie derybų stalo“, – teigė A. Blinkenas.

19:25 CNN: JAV ruošia naują 400 mln. USD vertės karinės pagalbos paketą

Jungtinės Valstijos ruošia naują karinės pagalbos paketą Ukrainai, kurio vertė sieks 400 mln. USD, rašo CNN, remdamiesi dviem neįvardintais šaltiniais.

Oficialiai apie šį paketą turėtų būti pranešta penktadienį, Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo vizito metu.

Pakete numatoma skirti amunicijos HIMARS sistemoms bei 155 ir 105 mm artilerijos sviediniams. Taip pat pirmą kartą turėtų būti perduota šarvuotų, mobilių transporto priemonių, skirtų mobiliems tiltams tiesti. Tai turėtų smarkiai palengvinti užduotis puolimo metu persikelti per griovius bei vandens kliūtis kelyje.

18:46 Nobelio komitetas: A. Bialiackiui skirta įkalinimo bausmė – politiškai motyvuota

Nobelio taikos premiją skiriantis komitetas penktadienį pasmerkė Baltarusijos teismo sprendimą žymiam aktyvistui, Nobelio premijos laureatui Alesiui Bialiackiui skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę, kurią pavadino „politiškai motyvuota“.

„Teismo byla ir jam pareikšti kaltinimai yra politiškai motyvuoti. Nuosprendis rodo, kad dabartinis režimas naudojasi visais būdais, kad susidorotų su savo kritikais“, – pareiškė komiteto pirmininkė Berit Reiss-Andersen.

Baltarusijos pagrindinė teisių gynimo grupė „Viasna“ penktadienį pranešė, kad jos įkūrėjas, 60-metis A. Bialiackis nuteistas už kontrabandą ir „veiklą, kuria šiurkščiai pažeidžiama viešoji tvarka“.

A. Bialiackis buvo įkalintas po 2020 metais vykusių masinių demonstracijų prieš režimą, kurios kilo po to, kai autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka pasiskelbė laimėjęs rinkimus, kuriuos tarptautinė bendruomenė laiko suklastotais.

A. Bialiackis buvo vienas iš trijų praėjusių metų Nobelio taikos premijos laureatų kartu su Rusijos ir Ukrainos žmogaus teisių grupėmis.

18:08 Šveicarijoje bus teisiami keturi „Gazprombank“ filialo vadovai

Keturi „Gazprombank“ filialo Šveicarijoje vadovai kitą savaitę stos prieš teismą, kadangi neatliko deramo tyrimo dėl lėšų, pervestų į artimo Rusijos prezidento Vladimiro Putino patikėtinio sąskaitas, kilmės.

Plačiau apie tai skaitykite čia.

17:03 92% ukrainiečių pasisako už narystę ES iki 2030 m.

92% ukrainiečių pasisako už narystę Europos Sąjungoje (ES) iki 2030 m., rodo naujausia Nacionalinio demokratinio instituto užsakymu Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto atlikta apklausa. Tai didžiausias kada nors išmatuotas skaičius.

Palyginkime: prieš Rusijos invaziją į Ukrainą 2021 m. gruodį 67% respondentų teigė, kad referendume balsuotų „už“ narystę ES.

Panašios tendencijos pastebimos ir visuomenės nuomonėje dėl narystės NATO. Minėta apklausa parodė, kad 86% apklaustųjų norėtų, kad Ukraina iki 2030 m. taptų NATO nare, kai prieš karą narystę Aljanse palaikė 59%.

16:44 Ukrainiečiai skelbia numušę rusų naikintuvą

Penktadienį netoli Jenakijevės, Donecko srityje, apie 13.30 val. Ukrainos oro pajėgos numušė Rusijos naikintuvą Su-34.

„Vienas pilotas žuvo, antrasis ruošiasi jam palaikyti kompaniją!“ – informuoja Ukrainos kariuomenės ginkluotosios pajėgos.

Romanas Chromenkovas, rusų primestas miesto meras, paragino gyventojus slėptis. Sprendžiant iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų, pilotai bandė katapultuotis.

On March 3, 2023, in the east of Ukraine, Ukrainian Air Force anti-aircraft fighters destroyed a Russian Su-34 fighter-bomber. Glory to Ukraine! Death to enemies! pic.twitter.com/ARBkG1v6wb— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) March 3, 2023

15:27 Rusijoje žengtas dar vienas žingsnis militarizuoti ekonomiką

Vladimiras Putinas, rusų diktatorius, penktadienį pasirašė dekretą, kuriuo nustatė naujas taisykles, kaip sugriežtinti bendrovių, nevykdančių gynybos sutarčių, kontrolę, jei būtų įvesta karinė padėtis. Tai naujausias Kremliaus žingsnis, kuriuo siekiama militarizuoti ekonomiką.

Pagal dekretą valstybė įgis teisę perimti įmones, kurios karo padėties atveju nevykdys savo įsipareigojimų pagal karines sutartis, sustabdant savininkų ir akcininkų teises.

Kremlius įvedė karo padėtį visuose Ukrainos regionuose, kuriuos šiuo metu yra užėmusios jo pajėgos, išskyrus Krymą. Pačioje Rusijoje karo padėtis kol kas nėra įvesta.

Praėjusiais metais prasidėjus invazijai, Rusijoje vyriausybei buvo suteikti platūs įgaliojimai prireikus kontroliuoti bendrovių elgesį, nurodant, ką gaminti ir kokia kaina. Tačiau kol kas Kremlius šiomis savo „galiomis“ nesinaudoja.

15:00 Ukrainos kariai susprogdino geležinkelio tilto dalį Bachmute

Ukrainos pajėgos susprogdino likusią geležinkelio tilto dalį Bachmuto mieste, rodo vaizdo įrašai, kurių autentiškumą patikrino CNN.

Sprogimo vaizdo įrašu penktadienį buvo plačiai dalijamasi socialinėje žiniasklaidoje kartu su nepatvirtintais pranešimais, kad tai ženklas, jog Ukrainos pajėgos ruošiasi pasitraukti iš miesto.

Šiuo metu mieste veikianti Ukrainos 46-oji brigada paneigė šiuos pranešimus, sakydama, kad tiltas jau buvo netinkamas naudoti, dabar jis sunaikintas visiškai.

„Tiltas, kuris dabar rodomas kaip įrodymas, kad mes pasitraukiame, buvo susprogdintas jau seniai. Tie, kurie yra Bachmute, tai žino. Dabar tai buvo tik kontrolinis šūvis. Neskleiskite panikos, – sakė kariai. – Ir taip, ten galima pereiti upę ir be tilto.“

14:55 Vokietija paprašė Šveicarijos parduoti jai 96 tankus „Leopard 2“

Vokietija paprašė Šveicarijos parduoti jai tankų „Leopard 2“, kad galėtų papildyti savo atsargas.

Kaip skelbia „Bloomberg“, šie tankai nebūtų perduodami Ukrainai, o dėl tikslaus jų skaičiaus dar deramasi.

Anot šveicarų leidinio „Blick“, Vokietija paprašė Šveicarijos parduoti 96 tankus „Leopard 2“ jos įmonei „Rheinmetall“. Šveicarijos gynybos ministerijos atstovas spaudai leidiniui sakė, kad kariuomenė galėtų atsisakyti kažkiek savo atsargų, bet sandoriui turėtų pritarti parlamentas.

VŽ primena, kad Vokietija įsipareigojo padovanoti 18 „Leopard 2“ Ukrainai, kad padėtų jai apsiginti nuo Rusijos agresijos.

13:49 Ukrainos gynybos ministras tiki, kad bus sudaryta „naikintuvų koalicija“

Oleksijus Reznikovas, Ukrainos gynybos ministras, pareiškė esąs „įsitikinęs“, kad Vakarų šalys, nepaisant kai kurių sąjungininkų pasipriešinimo, suteiks jo šaliai naikintuvų.

„Ukraina gaus nuo dviejų iki trijų skirtingų tipų naikintuvų“, – cituojamas jis Vokietijos laikraštyje „Die Bild“ ir priduria, kad „tai priklausys nuo inžinierių, aerodromų, techninės priežiūros ir atsarginių dalių“.

Ministras tiki, kad bus sudaryta „vadinamoji naikintuvų koalicija“, kaip ir Vakarų sąjungininkų tiekiamų tankų „Leopard 2“ atveju.

Pasak O. Reznikovo, Vakarų sąjungininkai Kyjivui davė suprasti, kad yra pasirengę pradėti naikintuvų pilotų mokymus ir supranta, kad naikintuvai yra kitas žingsnis stiprinant Ukrainos oro gynybos sistemą.

12:43 Kremlius: ginklų tiekimas Ukrainai neigiamai veikia vokiečių gerovę

Kremlius penktadienį perspėjo Vakarų šalis, kad jos nebeteiktų Ukrainai daugiau ginklų. Toks pareiškimas nuskambėjo laukiant svarbių Ukrainos rėmėjų Joe Bideno, JAV prezidento, ir Olafo Scholzo, Vokietijos kanclerio, susitikimo Vašingtone.

Ginklų tiekimas „užkrauna didelę naštą šių šalių ekonomikoms ir neigiamai veikia šių šalių, įskaitant Vokietiją, piliečių gerovę“, žurnalistams sakė Dmitrijus Peskovas, Kremliaus atstovas spaudai.

„Akivaizdu, kad tai pratęs konfliktą ir turės liūdnų pasekmių Ukrainos žmonėms“, – pridūrė jis.

Be to, D. Peskovas pareiškė, jog imsis priemonių, kad užkirstų kelią tarpvalstybiniams įsiveržimams, po to, kai Maskva apkaltino Ukrainos žvalgybos grupę dėl dviejų civilių gyventojų nužudymo Rusijos pietuose.

Rusijos atstovai ketvirtadienį pareiškė, kad grupė Ukrainos kovotojų pateko į pietinę Briansko sritį. Kremlius tai pavadino „teroristiniu išpuoliu“.

Ukraina šiuos teiginius paneigė, sakydama, kad tai sąmoninga provokacija.

„Sprogimai svarbiausiuose objektuose, nenustatyti dronai, atakuojantys Rusijos regionus, gaujų susirėmimai, partizanų išpuoliai gyvenamuosiuose rajonuose – visa tai yra tiesioginės kontrolės praradimo Rusijos viduje pasekmės. Ir karo pasekmės... Ukraina nedalyvauja Rusijos vidaus konfliktuose“, – penktadienį darkart pakartojo Mychailo Podoliakas, Ukrainos prezidento patarėjas.

11:40 Ukraina įsakė dronų žvalgybos daliniui palikti Bachmutą

Bachmute įsikūrusiam Ukrainos bepiločių orlaivių žvalgybos daliniui įsakyta palikti miestą, penktadienį „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše sakė Robertas Brovdi, jo vadas.

„Vidury nakties „Madiar Birds“ dalinys gavo kovinį įsakymą nedelsiant palikti Bachmutą ir išvykti į naują kovos veiksmų vietą“, – sakė jis.

„Vykdome įsakymą“, – sakė R. Brovdi, pridūręs, kad nežino, kodėl dalinys buvo perkeltas.

11:37 Rusai susprogdino ukrainiečiams svarbų tiltą prie Bachmuto

Rusijos pajėgos naktį susprogdino svarbų tiltą, jungiantį Bachmuto miestą su netoliese esančiu Chromovės kaimu, pranešė Donecko srities policija.

Anot policijos, tiltą tikimasi sutvarkyti artimiausiomis dienomis, nes jis yra gyvybiškai svarbus, norint išvesti iš miesto civilius ar atsigabenti atsargų.

Tiltas taip pat yra paskutinis ukrainiečių kontroliuojamas tiekimo kelias iš Bachmuto į Chasiv Jaro miestą, skelbia CNN.

10:35 ES diplomatijos vadovas: dialoge su Rusija yra šioks toks pagerėjimas

Josepas Borrellis, ES užsienio politikos vadovas, penktadienį pareiškė, kad po Didžiojo dvidešimtuko (G 20) grupės susitikimo, kuriame įvyko retos JAV ir Rusijos derybos, pastebėjo nedidelį pagerėjimą diplomatijos su Maskva fronte.

Išsamiau apie tai rašoma čia.

10:23 „RT France“ toliau kuria propagandines laidas iš Paryžiaus priemiesčio

Europos Sąjunga (ES) prieš metus, 2022 m. kovo 2 d., uždraudė Rusijos finansuojamiems kanalams, kaip, pavyzdžiui, „Sputnik“ ar „Russia Today“ (RT), transliuoti Bendrijos šalyse. Tačiau šiai dienai Kremliaus propagandos skleidėjas RT vis dar dirba savo biuruose Paryžiaus priemiestyje.

Kaip skelbia „Politico“, šis kanalas, nors ir atvirai neprieinamas europiečiams (jį internete galima matyti tik naudojant VPN), kūrė turinį ne tik Bendrijos gyventojams, bet ir Afrikos šalims, pavyzdžiui, Maliui ir Burkina Fasui.

Plačiau skaitykite čia.

09:18 Ant Vakarų lyderių stalo – NATO pokario saugumo garantijos Ukrainai

Vakarų lyderiai vis aktyviau svarsto apie pokario laikotarpį ir galimas NATO saugumo garantijas Ukrainai, siekiant užkirsti kelią Rusijos agresijai prieš šalį ir ateityje. Vakarų žiniasklaidoje jau pasirodė keletas galimų pasiūlymų, kurie būtų aptariami ir ateinančiame NATO viršūnių susitikime Vilniuje.

Išsamią apžvalgą skaitykite čia.

09:08 V. Zalužno patarėjas: karas su Rusija tęsis dar metus

Karas su Rusija gali tęsis dar metus, bet jis baigsis Ukrainos pergale, įsitikinęs generolas Viktoras Nazarovas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Valerijaus Zalužno patarėjas.

Pasak generolo, 2022 m. vasarį jis manė, kad karas su Rusija truks mažiausiai metus. Dabar jis prognozuoja, kad Ukrainai prireiks dar metų, kad pasiektų visišką pergalę.

N. Nazarovas pabrėžė, kad visiškai įmanoma nugalėti Rusiją mūšio lauke. Jo nuomone, didžiulė Rusijos teritorija ir priešininko turimas branduolinis ginklas nelemia jos nenugalimumo, o ukrainiečiai yra pajėgūs išstumti rusus iš visų okupuotų teritorijų ir Krymo.

09:03 Kyjivas: rusai Bachmute praranda septyniskart daugiau karių nei ukrainiečiai

Oleksijus Danilovas, Ukrainos nacionalinio saugumo tarybos sekretorius, sako, kad rusai Bachmute prarado septynis kartus daugiau karių nei ukrainiečiai.

„Kovo 2 d. Nacionalinio saugumo tarybos posėdyje nagrinėjome Rusijos nuostolius ir tai, kas susiję su Bachmutu. Taip, ten sunku ir sudėtinga, bet nepamirškite, kad kiekvieną dieną mūsų berniukai ir mergaitės šimtais siunčia juos ten, kur jie turi eiti, atsižvelgdami į tai, kad jie atvyko čia mūsų žudyti. Dabar mes žudome juos. Ir tai, tarkime, skaičiuojant 1:7 mūsų naudai“, – teigė O. Danilovas per televizijos laidą, o jį citavo „Ukrajinska Pravda“.

Paskutiniaisiais Ukrainos generalinio štabo duomenimis, šalies ginkluotosios pajėgos nukovė 151.370 rusų karių.

08:28 Ketverto grupė: Rusija turi būti nubausta

Rusijai negalima leisti kariauti nebaudžiamai, penktadienį po susitikimo Naujajame Delyje pareiškė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir jo kolegos iš Indijos, Japonijos ir Australijos.

Vadinamoji Ketverto grupė taip pat pareiškė, kad branduolinio ginklo panaudojimas ar grasinimas jį panaudoti Ukrainoje yra nepriimtinas. Praėjusio mėnesio pabaigoje Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sustabdė branduolinių ginklų kontrolės sutarties galiojimą ir pagrasino atnaujinti branduolinius bandymus.

„Jei nebaudžiamai leisime Rusijai daryti tai, ką ji daro Ukrainoje, tai bus žinia būsimiems agresoriams visur, kad ir jiems gali pavykti išsisukti“, –sakė A. Blinkenas.

Jis susitiko su kolegomis iš Ketverto grupės G 20 susitikimo Naujajame Delyje kuluaruose.

08:00 JAV skelbs naują pagalbos Ukrainai paketą

Pasak Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovo spaudai Johnas Kirby, JAV penktadienį paskelbs apie naują karinę pagalbą Ukrainai.

„Daugiausia tai bus amunicija, kurios ukrainiečiams reikia jau turimoms sistemoms, pavyzdžiui, HIMARS ir artilerijai“, – ketvirtadienį sakė J. Kirby.

07:53 Baltuosiuose rūmuose susitiks J. Bidenas ir O. Scholzas

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas penktadienį Vašingtone surengs konfidencialias derybas su JAV prezidentu Joe Bidenu dėl karo Ukrainoje, didėjant susirūpinimui, kad Kinija gali tiekti ginklus Rusijai.

Į vienos dienos kelionę O. Scholzas išvyko vėlai ketvirtadienį. Vizito metu nebus spaudos konferencijos, nors tai ir neįprasta.

„Abu lyderiai norėjo, kad tai būtų darbinio lygio susitikimas, norėjo, kad jis būtų labai gilus, sutelktas į Ukrainos klausimus“, – sakė vienas aukšto rango JAV pareigūnas.

07:12 JAV: Kinija tebesvarsto galimybę ginkluoti Rusiją

Jungtinės Valstijos nemato jokių požymių, kad Kinija nusprendė tiekti ginklus Rusijai, tačiau ši galimybė išlieka svarstoma, ketvirtadienį pareiškė Baltųjų rūmų atstovas.

„Tai nėra žingsnis, kuris geriausiai atitiktų Kinijos interesus ir jos padėtį tarptautinėje bendruomenėje, kurią, kaip žinome, ji labai vertina“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby.

„Mes pranešėme Kinijai apie savo susirūpinimą šiuo klausimu“, – pridūrė jis.

Pastarąją savaitę JAV pareigūnai diplomatiniais būdais siekė perspėti Kiniją neteikti Maskvai žudyti pritaikytos karinės pagalbos, kuri, ekspertų teigimu, antrus metus vykstančiam karui Ukrainoje galėtų turėti didelį poveikį.

Pekinas iki šiol griežtai neigė kaltinimus, kad svarsto tokį žingsnį.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, kurį penktadienį priims JAV prezidentas Joe Bidenas, paragino Pekiną neginkluoti Rusijos, o Prancūzija pasiūlė Rytų Azijos milžinei būti atsargiai.

07:05 Brazilijos prezidentas teigia norintis padėti užtikrinti Ukrainoje taiką

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva ketvirtadienį per pokalbį su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu savo šalies vardu vėl pasiūlė dalyvauti tarptautiniame taikinamajame tarpininkavime dėl Maskvos karo.

„Ką tik turėjau vaizdo susitikimą su Ukrainos prezidentu. Patvirtinau Brazilijos norą kalbėtis su kitomis šalimis ir dalyvauti bet kokiose iniciatyvose, susijusiose su taikos ir dialogo kūrimu“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė L. I. Lula da Silva.

„Niekas negali būti suinteresuotas karu“, – pridūrė jis.

Abiejų prezidentų pokalbis įvyko kitą dieną po to, kai Brazilijos užsienio reikalų ministras Mauro Vieira per Didžiojo dvidešimtuko (G 20) šalių užsienio reikalų ministrų susitikimą Naujajame Delyje susitiko su savo kolega iš Rusijos Sergejumi Lavrovu.

Nors daugelis Vakarų šalių nusiuntė Ukrainai ginklų, kad padėtų jai apsiginti nuo Rusijos agresijos, L. I. Lula da Silva atsisakė tai daryti.

Vietoj to jis sukūrė šalių, siekiančių sudaryti taikos susitarimą derybų keliu, grupę.

Praėjusiais metais L. I. Lula da Silva susilaukė kritikos dėl pareiškimo, kad V. Zelenskis yra toks pat atsakingas už karą, kaip ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas.

„Scanpix“ nuotr.