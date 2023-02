Baltieji rūmai: Kinija sumokės, jei padės Rusijai; karas iš agresorės jau pareikalavo 114,4 mlrd. USD

Sekmadienio įvykių juostą pildyti baigiame. Naujausias žinias pranešime pirmadienį ryte.

18:11 JAV pozicija Krymo klausimu

Jake'as Sullivanas, JAV nacionalinio saugumo patarėjas, CNN nesukonkretino, ar prezidento Bideno administracija rems Ukrainą, jeigu viena karo pergalės sąlygų bus Krymo pusiasalio susigrąžinimas.

17:15 Baltarusijos prezidentas lankysis Pekine

Baltarusijos Prezidentas Aleksandras Lukašanka ateinančią savaitę lankysis Pekine, „Associated Press“ teigė Kinijos užsienio reikalų ministerija.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Hua Chunying, Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai, nedetalizavo A. Lukašenkos darbotvarkės.

Baltarusija yra Rusijos sąjungininkė, kurios teritorija naudojamasi ir puolant Ukrainą.

16:40 Ukrainiečiai analizuoja rusų taktiką

Šiuo metu Juodojoje jūroje nėra nė vieno raketnešio, tačiau tai nereiškia, kad priešas nesirengia atakuoti, įsitikinusi Natalija Gumenyuk, Ukrainos pajėgų šalies pietuose atstovė spaudai.

„Matome, kad priešas delsia atakuoti raketomis, analizuojame rusų taktiką. Galbūt tikisi, kad mes atsipalaiduosime ir tuomet puls, o gal įtaką daro ir prastos oro sąlygos Juodojoje jūroje“, – mintimis su unian.net dalijasi N. Gumenyuk.

16:25 Baltieji rūmai: Kinija sumokės, jei padės Rusijai

Baltieji rūmai teigia, kad nusprendusi siųsti ginklų Rusijai Kinija padarytų klaidą, kuri jai brangiai kainuotų.

Iki šiol Kinija nesiryžo teikti mirtinų ginklų, kurie padėtų Rusijai invazijoje į Ukrainą, o JAV už uždarų durų yra aiškiai pasakiusios, kad toks žingsnis turėtų rimtų pasekmių, sekmadienį sakė Jake'as Sullivanas, Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.

„Pekinas turės pats priimti sprendimus dėl to, kaip toliau elgtis, ar teikti karinę pagalbą Rusijai. Jei būtų nuspręsta eiti tuo keliu, Kinijai tai kainuotų brangiai“, – CNN laidoje „State of the Union“ sakė J. Sullivanas.

15:55 Vokietija svarsto, kiek patikima Kinija

Borisas Pistorius, Vokietijos gynybos ministras, dalyvaudamas laidoje „Deutschlandfunk“, svarstė, kiek galima pasikliauti Kinija, siūlančia Ukrainos taikos planą ir tuo pačiu metu svarstančia siųsti kamikadzių dronus Rusijai: „Siūlyčiau vertinti Kiniją pagal jos darbus, o ne žodžius“.

15:43 Vokietija: Krymas turi būti grąžintas Ukrainai

Borisas Pistorius, Vokietijos gynybos ministras, akcentavo, kad Krymas yra Ukrainos dalis ir Rusija turi grąžinti šį pusiasalį ukrainiečiams.

Jo teigimu, Kijivas turėtų spręsti kada ir kokiomis sąlygomis derėtis su Maskva dėl šios teritorijos susigrąžinimo.

Krymą Rusija aneksavo 2014 m.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsitikinęs, kad galiausiai ukrainiečiai atsiims visas jiems priklausančias teritorijas, praneša „The Guardian“.

14:16 Alžyras atidarys ambasadą Kijive

Praėjusį kovą savo ambasadą Ukrainoje uždaręs Alžyras nusprendė sugrąžinti diplomatus į Kijivą, cituodamas Alžyro nacionalinę televiziją, per kurią pasisakė šalies užsienio reikalų ministras, skelbia „The Guardian“.

14:09 Rusijos išlaidos karo lauke

„Forbes“ turima informacija rodo, kad Rusija karo lauke jau prarado 70% savo antžeminės įrangos. Skaičiuojama, kad karo mašinos palaikymas Rusijai kas mėnesį kainuoja apie 10 mlrd. USD.

Iš 114,4 mlrd. USD, išleistų per metus, didžioji dalis teko kariuomenei – 36 mlrd. USD. per metus. 24,7 mlrd. USD sudarė atlyginimai, 29,1 mlrd. USD skirta žuvusiųjų šeimoms ir kompensacijoms sužeistiesiems.

Nuo karo pradžios buvo sunaikinta 3.350 Rusijos tankų, žuvo 23.680 rusų karių. Per metus sunaikinta rusų lėktuvų, kurių vertė siekia 6,5 mlrd. USD, sraigtasparnių – už 3 mlrd. USD.

Vadim Ghirda / „Scanpix“ nuotr.

13:30 Baltarusijos kariai dalyvauja pratybose

Baltarusijos karinių pajėgų mokymai pratęsti iki kovo 6 d., rodo unian.net informacija.

Alexanderis Volfovičius, Baltarusijos Saugumo Tarybos sekretorius, skaičiuoja, kad prireikus galėtų būti mobilizuota 1,5 mln. baltarusių.

Vasario 21 d. Baltarusijos gynybos ministras apkaltino Ukrainą provokacijomis pasienyje.

12:45 Ukraina kovos, kol apsigins

Ukrainos kariuomenės vadovybė sekmadienį teigė turintį aiškią strategiją ir veiksmų planą pavasariui. Planuojama susigrąžinti užgrobtą teritoriją ir gintis, kol pavyks atgauti kiekvieną ukrainiečių žemės lopinėlį. Ukrainos kariuomenė akcentuoja, kad Ukraina siekia susigrąžinti teritorijas pagal 1991 m. galiojusį žemėlapį.

Vadymas Skibitskis, Ukrainos žvalgybos vadovas, Vokietijos žiniasklaidai teigė, kad vienas strateginių tikslų yra pabandyti įkalti pleištą Rusijos frontui pietuose tarp Krymo ir Rusijos teritorijos.

Be to, anot jo, kontrpuolimo tikslas yra išlaisvinti visas okupuotas Ukrainos teritorijas, įskaitant Krymą, „The Guardian“.

12:16 Trečdalis britų aukojo Ukrainai

Praėjus metams nuo Rusijos invazijos Ukrainoje finansinę paramą besiginančiai šaliai ir jos gyventojams teikia vyriausybės, įmonės, taip pat ir paprasti gyventojai.

Apklausa rodo, kad trečdalis suaugusių vyrų ir moterų Jungtinėje Karalystėje jau yra asmeniškai aukoję Ukrainai humanitariniais tikslais, skelbia „The Guardian“.

81% respondentų teigė esą susirūpinę dėl karo Ukrainoje.

Skaičiuojama, kad 17,7 mln. ukrainiečių jaučia materialinį nepriteklių, o 16 mln. ukrainiečių dėl karo negali grįžti į namus.

11:40 V. Putinas: NATO dalyvauja Ukrainos konflikte tiekdama ginklus

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apkaltino NATO nares, kad jos dalyvauja Ukrainos konflikte ir dovanoja šaliai ginklų, ir pareiškė, kad Vakarai planuoja suskaldyti Rusiją.

„Jie siunčia Ukrainai ginklų už dešimtis milijardų dolerių. Tai tikrai yra dalyvavimas“, – sakė V. Putinas sekmadienį transliuotame interviu kanalui „Rossija 1“.

„Tai reiškia, kad jie dalyvauja, nors ir netiesiogiai, Kyjivo režimo vykdomuose nusikaltimuose“, – teigė V. Putinas.

Jis sakė, kad Vakarų šalys turi vieną tikslą – suskaldyti buvusią Sovietų Sąjungą ir pagrindinę jos dalį – Rusijos Federaciją.

„Tik tada jie galbūt priims mus į vadinamąją civilizuotų tautų šeimą, bet tik atskirai, kiekvieną dalį atskirai“, – teigė jis.

V. Putinas kalbėjo ketvirtadienį Maskvoje vykusio patriotinio koncerto, skirto pirmosioms Rusijos plataus masto puolimo Ukrainoje pradžios metinėms paminėti, užkulisiuose.

Interviu V. Putinas taip pat pakartojo savo raginimus kurti daugiapolį pasaulį ir sakė, kad neabejoja, jog tai įvyks.

„Prieš ką mes esame nusiteikę? Prieš tai, kad šis naujas pasaulis, kuris formuojasi, kuriamas tik vienos šalies – Jungtinių Valstijų – interesais, – teigė jis. – Dabar, kai po Sovietų Sąjungos žlugimo jų mėginimai pertvarkyti pasaulį pagal savo skonį privedė prie tokios situacijos, mes privalome reaguoti.“

09:40 „Wagner“ vadovas skelbia apie užimtą kaimą netoli Bachmuto

Rusijos privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas šeštadienį sakė, kad jo kovotojai užėmė vieną kaimą netoli Ukrainos rytuose esančio Bachmuto miesto.

Tame rajone ištisus mėnesius vyksta įnirtingi mūšiai.

J. Prigožinas teigė, kad „Wagner“ 19 val. visiškai užėmė Jahidnės kaimą, esantį į šiaurę nuo Bachmuto.

Jahidnė yra mažiau nei už 2 km nuo miesto centro, kuris tapo pagrindiniu politiniu ir simboliniu prizu kovoje dėl rytinio Donbaso regiono kontrolės.

J. Prigožino spaudos tarnyba paskelbė nuotrauką, kurioje matyti ginkluoti vyrai, laikantys „Wagner“ vėliavą priešais įvažiavimo į kaimą ženklą.

Kyjivas šio pareiškimo nekomentuoja.

„Wagner“ spaudos tarnyba, kurią citavo Rusijos naujienų agentūra TASS, apkaltino Ukrainos karius susprogdinus užtvanką netoli Bachmuto, kad sulėtintų Rusijos pajėgų stūmimąsi į priekį.

Maskva jau kelis mėnesius siekia užimti Bachmutą, o tarp „Wagner“ ir Rusijos kariuomenės atsirado aštrių nesutarimų: J. Prigožinas kaltina kariuomenę, kad ši neaprūpina jo kovotojų reikiama amunicija.

Penktadienį J. Prigožinas teigė, kad „Wagner“ kovotojai užėmė į šiaurę nuo Bachmuto esantį Berchivkos kaimą, o praėjusią savaitę – Paraskovijivkos gyvenvietę.

09:20 Moldova nerimauja, ar nebus sekanti

Moldovoje tvyro nerimo nuotaikos, svarstant, ar Vladimiro Putino, Rusijos prezidento, nuožmiame kare ši Pietryčių Europoje esanti šalis nepatirs provokacijų ir Rusijos invazijos, rašo CNN.

Anksčiau šį mėnesį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Ukrainos žvalgyba perėmė Rusijos planą destabilizuoti ir taip nestabilią politinę situaciją Moldovoje.

08:37 JAV žvalgyba turi duomenų, kad kinai svarsto siųsti ginklus Rusijai

Williamas Burnsas, JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius, „CBS News“ teigė, kad tarnyba turi duomenų apie Kinijos planus tiekti ginkluotę Rusijai.

Vis dėlto, anot jo, nėra duomenų, kad realiai nors vienas toks krovinys būtų išgabentas ar kad būtų priimtas finansinis sprendimas šia tema.

08:27 Ukrainiečiai laiko frontą Bachmute

Ukrainos pulkininkas sako, kad Kijevo kariai laiko savo fronto liniją Bachmute, nepaisydami nuolatinių išpuolių, skelbia CNN.

Pulkininko teigimu, regione praktiškai neliko civilių, karo veiksmams intensyvėjant.

„RIA Novosti“ parodytame reportaže taip pat pažymėta, kad ukrainiečiai laiko fronto liniją, tačiau taip pat nurodoma, kad ukrainiečiai pamažu atsitraukia.

08:25 Rusija kaltina Vakarus destabilizavus G-20 derybas

Rusija šeštadienį apkaltino Vakarus destabilizavus Didžiojo dvidešimtuko (G-20) finansų ministrų susitikimą Indijoje dėl jų pastangų priimti bendrą pareiškimą dėl Maskvos karo Ukrainoje.

„Apgailestaujame, kad kolektyviniai Vakarai ir toliau destabilizuoja G-20 veiklą ir ją naudoja antirusiškai“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Maskva apkaltino Jungtines Valstijas, Europos Sąjungą ir Didžiojo septyneto (G-7) šalis, kad jos „sužlugdė kolektyvinių sprendimų priėmimą“.

Ministerija paragino Vakarus „kuo greičiau atsisakyti savo destruktyvios politikos, pripažinti objektyvias daugiapolio pasaulio realijas“.

„G20 turi likti ekonominiu forumu, o ne kėsintis į saugumo sritį“, – teigiama pareiškime.

G-20 finansų ministrų derybos Indijos Bengalūro mieste anksčiau šeštadienį baigėsi nepasiekus konsensuso, Rusijai ir Kinijai prieštaraujant baigiamojo dokumento formuluotėms dėl Maskvos karo Ukrainoje.

Susitikimas paskelbė G-20 pirmininkės Indijos reziumė ir dokumentą apie rezultatus. Juose sakoma, kad nepavyko susitarti dėl formuluočių apie karą Ukrainoje.

Indijos paskelbtoje reziumė teigiama, kad „dauguma narių griežtai pasmerkė karą Ukrainoje“ ir kad per dvi dienas trukusį susitikimą Bengalūre būta „skirtingų padėties ir sankcijų vertinimų“.

Išnašose paaiškinama, kad dviem pastraipoms apie karą, kurios, kaip teigiama, buvo pritaikytos iš lapkritį Balyje vykusio G-20 lyderių susitikimo deklaracijos, „pritarė visos šalys narės, išskyrus Rusiją ir Kiniją“.

Pirmoji susitikimo diena buvo penktadienis, kai minėtos Rusijos invazijos Ukrainoje metinės.

Per ankstesnį svarbų G-20 susitikimą, kuris lapkritį įvyko Balyje Indonezijoje, lyderiai griežtai pasmerkė karą ir įspėjo, kad jis vis labiau veikia pasaulio ekonomiką.

Be kitų šalių, G-20 priklauso Rusija ir tokios valstybės kaip Kinija ir Indija, palaikančios reikšmingus prekybinius ryšius su Maskva.

08:20 Vokietijos pastangos Indijoje siekiant izoliuoti Rusiją

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas šeštadienį siekė Indijos garantijų, kad ji palaikys arba bent jau neblokuos Vakarų pastangų izoliuoti Rusiją dėl niokojančio karo prieš Ukrainą.

Po derybų su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi O. Scholzas pabrėžė, kad besivystančios šalys patiria neigiamą poveikį dėl karo sukelto energijos ir maisto trūkumo, ir sakė besitikintis, kad Indija padės užtikrinti svarbiausių produktų tiekimą į Aziją, Afriką ir JAV.

N. Modi ir toliau laikėsi atsargaus požiūrio ir teigė, kad Indija nori, jog karas būtų užbaigtas dialogo ir diplomatijos priemonėmis.

„Indija yra pasirengusi prisidėti prie bet kokios taikos iniciatyvos“, – pridūrė jis.

Jis susilaikė nuo atviros kritikos Rusijai, nes Maskva yra stambi ginklų, naftos tiekėja, taip pat tenkinanti kitus Indijos ekonominius poreikius.

O. Scholzas sakė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą „pažeidė pagrindinį principą, su kuriuo visi sutinkame – nekeisti sienų naudojant smurtą“.

Nors po susitikimo nė vienas lyderis neatsakinėjo į žurnalistų klausimus, vėliau O. Scholzas Vokietijos žiniasklaidai sakė, kad jis su N. Modi „labai išsamiai ir intensyviai“ aptarė karą Ukrainoje, tačiau atsisakė detalizuoti, motyvuodamas konfidencialiu derybų pobūdžiu.

08:15 Kazachstanas reiškia paramą Kinijos planui dėl karo Ukrainoje

Kazachstanas šeštadienį, likus kelioms dienoms iki JAV valstybės sekretoriaus vizito, išreiškė paramą Kinijos iniciatyvai dėl karo Ukrainoje sprendimo.

Kazachstano užsienio reikalų ministerija teigė palankiai vertinanti Kinijos poziciją „dėl politinio Ukrainos krizės sureguliavimo“.

Pareiškime ministerija teigė, kad pasiūlymas „nusipelno paramos, nes prisideda prie kraujo praliejimo nutraukimo“.

Šeštadienį Kazachstanas, kuris su Rusija turi 7.500 km sieną, taip pat pabrėžė teritorinio vientisumo reikšmę Kinijos plane.

Kazachstanas dalyvauja įvairiose karinėse ir ekonominėse sąjungose su Rusija, tačiau atsisakė paremti invaziją į Ukrainą ar pripažinti Kremliaus įvykdytą keturių Ukrainos regionų aneksiją.

Tuo pat metu Kazachstanas susilaikė arba balsavo prieš Rusiją smerkiančias Jungtinių Tautų rezoliucijas.

Kitą savaitę JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas lankysis Kazachstane ir Uzbekistane, o po to vyks į Naująjį Delį, kur dalyvaus Didžiojo dvidešimtuko (G-20) užsienio reikalų ministrų susitikime. Jame taip pat turėtų dalyvauti Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

Kinijos 12 punktų dokumentą, kuriame raginama „politiškai sureguliuoti“ krizę, Vakarų lyderiai sutiko skeptiškai, tačiau Ukraina ir Rusija išreiškė atsargią paramą.

Dokumente, paskelbtame penktadienį, minint pirmąsias Rusijos invazijos metines, visos šalys raginamos „remti Rusiją ir Ukrainą, kad jos dirbtų ta pačia kryptimi ir kuo greičiau atnaujintų tiesioginį dialogą“.

Chin Hei Leung („Scanpix“) nuotr.

08:10 Mitingai Berlyne ir Paryžiuje: reikalaujama taikos Ukrainoje

Protestuotojai Vokietijos ir Prancūzijos sostinėse šeštadienį reikalavo taikos Ukrainoje, praėjus dienai po to, kai buvo paminėtos pirmosios Rusijos invazijos į kaimyninę šalį metinės.

Policija teigė, kad apie 10.000 žmonių išėjo į gatves Berlyno centre. Šio mitingo metu, kurio šūkis – „Pakilkime už taiką“, raginta derėtis su Maskva, o ne tiekti ginklus Ukrainai.

Demonstrantai susirinko prie garsiųjų Brandenburgo vartų netoli tos vietos, kur dieną anksčiau aktyvistai prie Maskvos ambasados Berlyne pastatė susprogdintą Rusijos tanką.

Kraštutinių kairiųjų politikės Sahros Wagenknecht ir feministės Alice Schwarzer, kurios abi kreipėsi į susirinkusiuosius, organizuota demonstracija sulaukė ir kraštutinių dešiniųjų politikų palaikymo.

Abi moterys taip pat paskelbė peticiją; teigiama, kad surinkta daugiau nei 645.000 parašų.

Tuo metu Paryžiuje keli šimtai žmonių giedojo Ukrainos himną Respublikos aikštėje, o tradiciniais kostiumais apsirengę ukrainiečių vaikai ėjo eisenos priekyje.

Prieš metus iš Ukrainos pabėgęs 73-ejų Volodymyras Kraftčenko pasmerkė „tuos, kurie įsiveržė į mūsų žemę ir pažeidė mūsų teises“.

Penktadienį tūkstančiai protestuotojų visoje Europoje dalyvavo mitinguose prieš Maskvos invaziją į Ukrainą.

08:00 G. Landsbergis: sankcijos Rusijai galėjo apimti „Rosatom“

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis naujas Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijai vadina dar vienu „nedideliu ir užtrukusiu žingsniu“, tačiau apgailestauja, kad į naująjį paketą nepavyko įtraukti Rusijos valstybinės branduolinės korporacijos „Rosatom“.

Jis taip pat sako kartais matantis partnerių siekį ne įvesti naujus suvaržymus, o išsiderėti išimčių.

„Tai dar vienas nedidelis ir užtrukęs žingsnis, bet vis tiek tinkama linkme. Lietuvos diplomatai daug prisidėjo ruošiant konkrečius sankcijų pasiūlymus ir įrodymų paketus“, – sakė G. Landsbergis.

ES šeštadienį patvirtino naujas sankcijas dėl Rusijos karo Ukrainoje, kurios nukreiptos prieš 121 fizinį ir juridinį asmenį, įskaitant dronų gamintojus Irane, taip pat apima dvejopos paskirties prekes, kurių prekybą ES pareigūnai vertina daugiau kaip 11 mlrd. Eur, jų tranzitą per Rusiją į trečiąsias šalis.

Sankcijos turėtų paveikti dar 96 rusų kompanijas ir valstybines agentūras, įskaitant dar tris rusų bankus.

Jos apims ir Kremliaus kontroliuojamų žiniasklaidos grupių RT ir „Sputnik“ padalinių arabų kalba transliavimo licencijas.

Šeštadienio įvykius galite rasti čia.

„Scanpix“ nuotr.