„Orlen“: Rusija nutraukė naftos tiekimą Lenkijai, V. Zelenskis tikisi ryžtingų ES veiksmų

Baigiame pildyti šeštadienio įvykių juostą. Naujausias žinias skaitykite sekmadienį ryte.

Penktadienio įvykius galite rasti čia.

17:24 Ukrainiečiai teigia sunaikinę priešo amunicijos sandėlį Mariupolyje

Pasipriešinimo grupė tvirtina, kad praėjusią naktį Mariupolyje buvo sunaikintas Rusijos amunicijos sandėlis, sako miesto meras Petro Andriuščenko.

Jo teigimu, per oro atakas buvo sunaikinti keli rusų šarvuočiai ir 50 karių žuvo arba buvo sunkiai sužeisti, skelbia CNN.

17:07 V. Zelenskis tikisi ryžtingų žingsnių prieš rusišką atominę pramonę

Ukrainos prezidentas Volodymyras pareiškė besitikintis ryžtingų žingsnių prieš Rusijos atominę pramonę ir kompaniją „Rosatom“, taip pat šalies agresorės kariuomenę bei bankus.

Tą jis paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“ po ES sprendimo dėl dešimtojo sankcijų paketo.

15:13 „Orlen“: Rusija nutraukė naftos tiekimą Lenkijai

Lenkijos energetikos grupė „Orlen“ nustojo gauti naftą per Rusijos eksporto naftotiekį „Družba“, kompanijos generalinį direktorių Danielį Obajteką cituoja „The Guardian“.

„Mes efektyviai užtikriname tiekimą. Rusija sustabdė tiekimą Lenkijai, tam mes esame pasirengę“, – socialiniame tinkle „Twitter“ teigia D. Obajtekas.

Anot kompanijos, ji gali visiškai aprūpinti savo perdirbimo gamyklas jūros keliu, o vartotojai nepajus tiekimo sustabdymo.

Rusiška nafta sudaro 10% tiekiamos į Lenkiją, po to, kai Varšuva apkarpė jos importą Rusijai pradėjus karą Ukrainoje 2022 m.

Skutecznie zabezpieczamy dostawy surowców. Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski, na co jesteśmy w pełni przygotowani. Z Rosji pochodziło już tylko 10% surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków. To efekt dywersyfikacji, którą przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat. 1/2— Daniel Obajtek (@DanielObajtek) February 25, 2023

14:30 ES skelbia sankcijas dar 121 fiziniam ir juridiniam asmeniui

Europos Sąjunga šeštadienį priėmė naujų sankcijų 121 fiziniam ir juridiniam asmeniui, įskaitant dronų gamintojus Irane, dėl Rusijos karo Ukrainoje, pranešė pareigūnai.

Priemonės yra jau dešimtas ES sankcijų paketas, siekiant pakirsti Rusijos finansus bei karinį tiekimą.

ES priemonės atkartoja penktadienį JAV ir Didžiosios Britanijos paskelbtas sankcijas ir yra skelbiamos po Didžiojo septyneto (G-7) įspėjimo šalims, kad jos patirtų „rimtų išlaidų“, jei padėtų Rusijai.

Naujausias ES sankcijų paketas yra pats radikaliausias, „išeikvojantis Rusijos karo arsenalą ir smarkiai paveikiantis jos ekonomiką“, sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

„Taip pat didiname spaudimą tiems, kas bando apeiti mūsų sankcijas“, – pridūrė ji.

Naujausios ES sankcijos paveiks dar 96 rusų kompanijas ir valstybines agentūras, įskaitant dar tris rusų bankus, sakoma ES pareiškime.

14:19 Ryte rusai apšaudė Chersoną, yra sužeistų

Nuo ryto, oro pavojus regione skelbtas keturi kartus, o po apšaudymo į ligoninę paguldyti trys žmonės, pranešė Ukrainos prezidentūra, kurią cituoja „Unian“.

Anksčiau Chersono regioninė karinė administracija skelbė, jog per apšaudymą buvo sužeisti du gelbėtojai.

„Dėl Rusijos apšaudymo du darbuotojai buvo sužeisti. Specialistai dengė langus su medžio drožlių plokštėmis kai prasidėjo nauja priešo ataka. Vyrus sužeidė šrapneliai“, - teigiama pranešime.

14:11 A. Lukašenka kalbėjosi su V. Putinu

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka teigia penktadienį ilgai kalbėjęsis telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, skelbia šalies naujienų agentūra Belta.

„Pasakysiu jums paslaptį, vakar vakare mes kalbėjomės su juo ilgai įvairiomis temomis“, - žurnalistams sakė A. Lukašenka.

Vis dėlto pokalbio detalių jis neatskleidė, skelbia tarptautinė žiniasklaida.

14:05 Šaltiniai: Kinija siekia sušvelninti G–20 pareiškimą dėl Ukrainos

Didžiojo dvidešimtuko (G–20) finansų ministrams šeštadienį per derybas Indijos Bengalūro mieste sunkiai sekasi tartis dėl bendro pareiškimo pasaulio ekonomikos klausimu, nes Kinija siekia sušvelninti bet kokias užuominas apie Rusijos karą Ukrainoje, sakė pareigūnai.

Kinija nori sušvelninti lapkritį paskelbto G–20 lyderių pareiškimo, kad „dauguma narių griežtai smerkia karą“ Ukrainoje, formuluotes, naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnai.

Vienas delegatas, nenorėjęs skelbti savo pavardės, teigė, kad Kinija nori išbraukti žodį „karas“.

Kiti šaltiniai kalbėjo, kad bendras pareiškimas dabar mažai tikėtinas.

Kinija ir šiuo metu G–20 pirmininkaujanti Indija atsisako pasmerkti Rusiją, kuri jai yra didžiausia ginklų ir svarbi naftos tiekėja.

13:40 E. Macronas sako vyksiantis į Kiniją

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šeštadienį sakė, kad balandžio pradžioje lankysis Kinijoje, ir paragino Pekiną „padėti spausti Rusiją“ užbaigti karą.

Kitą dieną po to, kai Kinija paskelbė savo planą dėl karo Ukrainoje užbaigimo ir paragino skubiai surengti taikos derybas, E. Macronas sakė, kad taika įmanoma tik tuo atveju, jei „Rusijos agresija bus sustabdyta, kariai išvesti, o Ukrainos teritorinis suverenumas ir jos žmonės – gerbiami“.

13:03 Ryte Ukrainoje paskelbtas oro pavojus

Šeštadienio ryte Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kaip rašo „Unian“, tai buvo padaryta, nes į orą pakilo MIG-31K naikintuvai, kurie neša „Kinžal“ raketas. Jų oro gynybos sistemos negali perimti.

Skelbiama, jog iš viso pakilo 4 naikintuvai. Prieš 10 val. oro pavojus atšauktas.

Tiek kariškiai, tiek ekspertai prognozavo, jog Rusija surengs naują masinę ataką minint karo pradžios metines. Tačiau to neįvyko.

12:52 Ukraina per parą atlaikė 70 atakų

Puolimą tęsianti Rusijos kariuomenė Svatovės ir Kreminos kryptimis, prarado 70 karių ir dar tiek pat buvo sužeisti, praneša „Unian“.

„Rusijos puolimas nesustoja nė viena kryptimi - nei Svatove, nei Kreminoje. Visi priešo bandymai pastarosiomis dienomis buvo nesėkmingi“, - sako Serhijus Haidajus, Luhansko srities gubernatorius.

Per vasario 24 d. Ukrainos kariai atlaikė apie 70 atakų Kupjansko, Lymano, Bachmuto, Adivkos kryptimis. Tuo pačiu kovotojai sunaikino rusišką Mi-24 sraigtasparnį bei keturis dronus.

Anot Ukrainos kariuomenės, per pastarąją parą likviduota 650 okupantų.

12:04 Rusija tęsia puolimą

Rusijos pajėgos penktadienį toliau vykdė sausumos atakas į šiaurės vakarus nuo Svatovės ir netoli Kreminos, skelbia „Institute for the study of war“.

Šaltiniai patvirtino, kad Rusijos pajėgos padalino kai kurias oro desanto pajėgų formacijas mažiausiai dviem veržimosi kryptimis.

Rusijos pajėgos pasiekė nežymų teritorinį laimėjimą aplink Bachmutą ir toliau vykdė sausumos atakas per Donecko srities fronto liniją.

Ukrainos pareigūnai užsiminė, kad Rusijos pajėgos gali jaustis nesaugios rytiniame krante Chersono srityje.

11:55 Rusų užimtame Mariupolyje girdėti sprogimai

Pranešama, kad Rusijos okupuotame Ukrainos mieste Mariupolyje girdimi sprogimai.

Anot Petro Andriuščenko, ištremto miesto mero, sprogimai girdėti prie didelio Rusijos karinio dalinio.

„Pranešama, kad sprogimų garsas girdėti prie Jaltos ir Jurivkos kaimų linijos (tai didelė okupanto koncentracijos vieta), Mariupolio apskrityje. Tikriname pranešimus. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas, tačiau okupantams smogta. Tai gera tendencija“, - tinkle „Telegram“ rašo jis.

11:49 J. Bidenas nemano, kad Kinija tieks ginklus Rusijai

JAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį sakė nesitikintis iš Kinijos „didelės iniciatyvos“ dėl ginklų tiekimo Rusijai.

Jis kalbėjo kelios dienos po valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno komentaro televizijai CBS, kad Kinija „svarsto galimybę teikti Maskvai“ ginkluotę, „pradedant šaudmenimis ir baigiant pačiais ginklais“. Kinija tokius kaltinimus atmetė.

Penktadienį interviu televizijai ABC, kurio metu kalbėjo įvairiais klausimais, nuo planų dėl antros kadencijos iki karo Ukrainoje, J. Bidenas atrodė atšaukiantis J. Blinkeno komentarus.

„Prezidentas paaiškino, kad pernai vasarą kalbėdamasis su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu aiškiai pasakė, kokios būtų ginklų tiekimo Rusijai pasekmės.

Klausinėjamas, ar Kinija gali „peržengti ribą“, J. Bidenas atsakė, kad JAV tokiu atvejų reaguotų.

„Paskelbtume griežtas sankcijas visiems, kas tai padarytų“, – pabrėžė jis.

11:38 Rusijos atstovas nutraukė tylos minutę Ukrainos aukoms pagerbti

Penktadienį Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guteressas posėdyje paskelbė tylos minutę pagerbti Rusijos pradėto karo aukoms Ukrainoje.

„Gyvenimas Ukrainos žmonėms yra pragaras“, - tarybai sakė jis, praneša „The Guardian“.

Dauguma jos narių pasmerkė karą simboliniame Saugumo tarybos susirinkime, skirtame paminėti karo metines.

Tačiau Maskvos pasiuntinys toliau kaltino Kyjivą ir Vakarus dėl karo.

„Ukraina nėra auka“, - pareiškė Vasilijus Nebenzia.

11:33 Rusijos delegatai ESBO susitikime susidūrė su priešiškumu

Audringas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) susitikimas Vienoje penktadienį baigėsi Rusijos invazijos Ukrainoje pasmerkimu ir Rusijos delegatų kaltinimu Vakarams, kad jie apginkluodami Kyjivą trukdo dialogui.

57 valstybių ESBO metinėje Parlamentinėje asamblėjoje, kuri sutapo su Rusijos invazijos į Ukrainą metinėmis, buvo aptarinėjami saugumo ir žmogaus teisių klausimai.

Ukraina ir Lietuva dėl šešių Rusijos delegatų dalyvavimo boikotavo susitikimą. Austrija išdavė vizas rusams, nors jiems yra taikomos Europos Sąjungos ir JAV sankcijos.

Rusijos delegatai reporteriams Vienoje sakė, kad jų šalis nepaprastai svarbi ESBO darbui. Ši organizacija buvo įkurta Šaltojo karo metais ir padėjo mažinti įtampą tarp Rytų ir Vakarų, suteikdama platformą dialogui.

„Neįmanoma spręsti Europos saugumo problemų be didžiausios Europos šalies“, – pareiškė Rusijos delegacijos vadovas, Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas Piotras Tolstojus.

Jis apkaltino Vakarus parama Ukrainai mūšio lauke trukdant dialogui ir suabejojo, ar Rusija turėtų toliau mokėti savo metinius įnašus ESBO.

Rusijos delegacijos vadovo pavaduotojas Vladimiras Džabarovas priminė, kad Rusija yra viena iš ESBO steigėjų. Pasak jo, jei Rusija būtų izoliuota, reikėtų steigti naują Europos saugumo organizaciją.

Rusijos delegacija buvo pasodinta su baltarusiais paskutinėje Hofburgo rūmų salės, dekoruotos Ukrainos spalvomis, eilėje. Daug Vakarų šalių delegatų taip pat vilkėjo mėlynos ir geltonos spalvų drabužius.

Rusijos dalyviams kalbant per sesiją, kai kurie delegatai išėjo ar mojavo Ukrainos vėliavomis.

11:25 Lenkijos tankai perduoti Ukrainai

Socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbta žinia apie formalų pirmųjų Lenkijos tankų „Leopard“ perdavimą Ukrainai.

Šalies premjeras Mateuszas Morawieckis, su savo kolega iš Ukrainos Denysu Šmyhaliu vaizdo įraše dalyvauja dviejų tankų perdavime neatskleidžiamoje lokacijoje.

Penktadienį Lenkijos premjeras patvirtino, jog Ukrainai iš viso bus perduoti keturi tankai.

„Lenkija ir Europa stovi jūsų pusėje. Mes tikrai jūsų nepaliksime, remsime Ukrainą iki visiškos pergalės prieš Rusiją“, – sakė Lenkijos premjeras.

Video of the formal handover of the first Polish Leopard 2A4 tanks to Ukraine. They're now part of Ukraine's 4th Tank Brigade. pic.twitter.com/q36Fco8z9Z— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) February 25, 2023

10:53 Prancūzijos vadovas ragina Turkijos prezidentą kovoti su sankcijų Rusijai vengimu

Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas paragino Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą kovoti su Rusijai pritaikytų Vakarų sankcijų vengimu.

Jis pabrėžė „susirūpinimą kova bet kokiu taikomų sankcijų pažeidimu. Spaudimas Rusijos izoliacijai turi būti didinamas, taip verčiant Maskvą pasiduoti“, – informavo jo atstovai po to, kai Prancūzijos prezidentas telefonu kalbėjosi su Turkijos vadovu.

R. T. Erdoganas sugebėjo išlaikyti santykius su Rusijos diktatoriumi V. Putinu, atsisakydamas taikyti Ukrainą užpuolusiai šaliai sankcijas ir išplėsdamas prekybą su ja vykstant karui.

10:43 Rusija didina laivų skaičių Juodojoje jūroje

Ukrainos kariuomenė skelbia, kad Rusija padvigubino aktyvių laivų skaičių Juodojoje jūroje ir prognozuoja, kad taip gali būti rengiamasi oro atakoms.

Rusijos laivynas reguliariai leidžia raketas iš savo flotilės Juodojoje jūroje, taip bandydamas taikytis į svarbią infrastruktūrą Ukrainoje.

„Šiuo metu flotilėje yra 8 laivai. Įvertinant priešo aviacijos naudojimą, tai gali rodyti, kad ruošiamasi raketų ir dronų puolimui“, – Ukrainos karinės pajėgos paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.

Vienas iš laivų yra fregata, ginkluota 8 „Kalibr“ raketomis. Praėjusį šeštadienį Ukraina pranešė, kad Rusija iš Juodosios jūros paleido keturias raketas „Kalibr“, iš kurių dvi buvo numuštos.

10:29 Ukraina išleido pašto ženklą karo metinėms paminėti

Ukraina išleido pašto ženklą su menininko Banksy piešinio reprodukcija paminėti prieš ją pradėto Rusijos karo metinėms. Paveiksle vaizduojamas berniukas, nukovęs suaugusį vyrą dziudo kovoje.

Siužetas buvo nupieštas garsaus gatvės menininko ant per bombardavimą sugriautos sienos Borodiankoje, kuri yra netoli Kyjivo.

Piešinys įkvėptas Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino, kuris turi juodą dziudo diržą, ir vaizduoja, jog jį nugalėjo vaikas, kūrinyje reprezentuojantis Ukrainą.

Ant pašto ženklo taip pat yra užrašas, siūlantis V. Putinui prisijungti prie Gyvačių salą puolusio laivo kelionės krypties.

Ukrainoje išleistas pašto ženklas. Sergei Supinsky (AFP/Scanpix) nuotr.

10:20 Rusijai baigėsi iranietiški dronai

Panašu, kad Rusijai baigėsi Irane pagaminti dronai, todėl ji bandys jų įsigyti vėl, Jungtinės Karalystės Gynybos ministerijos informaciją skelbia „The Guardian“.

„Rusija, panašu, mato dronus kaip naudingą jauką, galintį nukreipti Ukrainos oro gynybą nuo efektyvesnių rusiškų sparnuotųjų raketų“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė ministerija.

Nuo vasario vidurio nėra pranešimų apie tai, kad Ukrainoje būtų naudojami Irane pagaminti dronai. Iki tol Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuo sausio pabaigos iki vasario pradžios skelbė numušusios mažiausiai 24 dronus.

10:13 JAV Ukrainai nesiųs naikintuvų

JAV prezidentas Joe Bidenas „kol kas“ atmeta galimybę siųsti Ukrainai naikintuvų F–16. Taip interviu ABC televizijai penktadienį sakė šalies vadovas, pridūręs, jog Ukrainai jų šiuo metu nereikia.

„Nėra jokio pagrindo, kad tai būtų racionalu, anot mūsų kariuomenės, siųsti F–16. Tokią galimybę kol kas atmetu. Žiūrėkit, mes siunčiame, ko mūsų patyrusios kariuomenės nuomone, jam (V. Zelenskiui – VŽ) reikia. Jam reikia tankų, jam reikia artilerijos, jam reikia oro gynybos, įskaitant Himars. Siunčiame jam dalykus, kad galėtų pasiekti laimėjimų šį pavasarį ir vasarą, iki rudens“, – kalbėjo J. Bidenas.

Naikintuvų F–16 siuntimas yra svarbus diplomatinis klausimas. Iki šiol J. Bidenas ir Olafas Scholzas, Vokietijos kancleris, sakė, kad ne. Net jei jie pakeis nuomonę, o tai atrodo tikėtina, naikintuvai Ukrainai trumpuoju laikotarpiu greičiausiai nepadėtų.

10:00 Kanada siunčia Ukrainai dar tankų

Kanada siunčia Ukrainai dar keturis kovos tankus „Leopard“, taip padvigubindama savo įsipareigojimus, ir paskelbė sankcijas dar 192 Rusijos fiziniams ir juridiniams asmenims, penktadienį paskelbė ministras pirmininkas Justinas Trudeau.

„Kanada solidarizuojasi su Ukraina nuo pat konflikto pradžios. Ir toliau tai darysime“, – spaudos konferencijoje, surengtoje per Rusijos invazijos į Ukrainą metines, sakė J. Trudeau.

Naujosios sankcijos yra nukreiptos prieš Rusijos įstatymų leidėjus, parėmusius invaziją į Ukrainą, vicepremjerus, ministrus, kitus prezidento Vladimiro Putino pareigūnus, karinį sektorių, jau anksčiau į sankcijų sąrašus įtrauktų asmenų šeimos narius.

J. Trudeau biuras nurodė, kad anksčiau Ukrainai išsiųsti keturi vokiečių gamybos tankai „Leopard 2“, jau pristatyti į Lenkiją, kur ukrainiečių kariai mokosi jais naudotis.

Be naujai pažadėtų keturių tankų „Leopard 2“ Kanada taip pat siunčia vieną šarvuotąją transporto priemonę ir šaudmenų.

9:52 A. Lukašenka vyks į Kiniją

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka vasario 28 d. vyks į Kiniją valstybinio vizito, šeštadienį paskelbė kinų Užsienio reikalų ministerija.

„Kinijos prezidento Xi Jinpingo kvietimu Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka nuo vasario 28 d. iki kovo 2 d. su valstybiniu vizitu lankysis Kinijoje“, – sakė ministerijos atstovė Hua Chunying.

Kinija nori stiprinti abipusį politinį pasitikėjimą su Baltarusija, penktadienį telefonu kalbėdamasis su baltarusių užsienio reikalų ministru Siarhejumi Aleiniku sakė Kinijos užsienio reikalų ministras – antras pagal rangą šalies diplomatas – Qin Gangas, nurodoma kinų ministerijos pranešime.

Pernai rugsėjį Xi Jinpingas ir A. Lukašenka susitikę Uzbekistano mieste Samarkande paskelbė apie savo strateginę partnerystę.

9:00 ES rengiasi patvirtinti naujas sankcijas Rusijai

Europos Sąjunga penktadienį iš esmės priėmė naują sankcijų paketą dėl Rusijos karo Ukrainoje, paskelbė blokui šiuo metu pirmininkaujanti Švedija.

10–asis ES sankcijų paketas, dėl kurio sutarta minint pirmąsias Rusijos invazijos Ukrainoje metines, numato „tikslines varžomąsias priemones fiziniams ir juridiniams asmenims, remiantiems karą, skleidžiantiems propagandą ar tiekiantiems Rusijai kare naudojamus dronus“.

Galutinai šioms sankcijoms turėtų būti pritarta šeštadienį ryte, jei jokia ES šalis nepateiks paskutinės minutės prieštaravimų.

Vienas ES diplomatas naujienų agentūrai AFP sakė, kad sąraše yra 120 fizinių ir juridinių asmenų, ir dar trys rusų bankai.

Pagal pasiūlymą Rusija nebegaus pramonei skirtų prekių už 11 mlrd. Eur, bus taikomasi į dronų gamintojus Irane.

