AB „LINAS“ sėkminga patirtis – tvarus požiūris į aplinką ir dešimtmetį trunkanti partnerystė

AB „LINAS“ direktorė Vilita Skersienė.

Vienas seniausių Lietuvos natūralių lininių audinių gamintojų AB „LINAS“ kuria alternatyvų neturinčius gaminius, kuriuos perka visame pasaulyje. 60-ies metų darbo patirtis išmokė gamintoją ne tik išsirinkti aukščiausios kokybės pluoštą, bet ir rinktis nestandartinius sprendimus versle. Užuot konkuravęs su kitais, AB „LINAS“ ieškojo būdų, kaip savo konkurentus paversti partneriais. Kita verslo sėkmės paslaptis – patikimas IT partneris, kuris jau ilgiau nei dešimtmetį rūpinasi bendrovės IT ūkio modernizacija.

„Nuo pat mūsų veiklos pradžios mums rūpėjo išskirtinumas ir galutinis kliento poreikis. Svarstėme verslo vystymo kryptis, kuriose konkurentai virstų mūsų partneriais, todėl į savo produktų gamą įtraukėme tai, ko neturi kiti. Pirmieji pasiūlėme perdirbtus verpalus bei išskirtinį dažytų verpalų dizainą. Taip pat nusprendėme įgyvendinti tvarumo politiką, o tai pareikalavo rimto įmonės modernizavimo visuose sektoriuose,“ – apie AB „LINAS“ veiklos pokyčių pradžią išsamiai pasakoja bendrovės direktorė Vilita Skersienė.

AB „LINAS“.

Ilgiau nei šešis dešimtmečius Lietuvoje veikianti bendrovė, pasak V. Skersienės, turėjo nemažai kertinių verslo procesų, kurie kiek atsiliko nuo tendencijų: „Nebuvo lengva, teko priimti sprendimus dėl visiško įmonės IT procesų atnaujinimo, o tai – nemenkas iššūkis. Ieškojome partnerio, kuris mums padėtų pasirinkti teisingą IT įrangą, diegtų sprendimus, kurie papildytų mūsų verslo strategiją.“ Šioje vietoje, dar prieš dešimtmetį susikirto jos vadovaujamos bendrovės ir UAB „GoIT“ keliai.

„Tekstilės rinka nėra pastovi. Turime atsižvelgti į sezoniškumą, būna pikai, tuomet darbų krūvis kritinis. Be galo vertiname mūsų ilgametį santykį su „GoIT“ komanda, kuri žino visus bendrovės IT niuansus, nuo kompiuterio pelytės iki dokumentų valdymo sistemos konfigūracijos. Tai padeda mums taupyti laiką ir minimizuoja klaidų tikimybę ypač jautriu piko metu, kai galime susitelkti ties gamyba, o IT rūpesčius palikti savo srities profesionalams,“ - atvirauja V. Skersienė.

Tomas Kirchovas GoIT vadovas.

Kadangi nemažą dalį AB „LINAS“ produkcijos sudaro gaminiai verslui, poreikis duomenų konfidencialumui yra itin aukštas. Bendrovė gamina lininius gaminius daugeliui garsių prekės ženklų dešimtyse skirtingų užsienio valstybių, todėl duomenų nutekėjimas gali pažeisti klientų pasitikėjimą ir būti skausmingas įmonės plėtrai. Dvigubas autentifikavimas, saugumo programų įdiegimas, patikimos techninės įrangos parinkimas bei nuolatinė jos priežiūra – tai tik keletas sprendimų, kuriuos bendradarbiavimo eigoje įdiegė „GoIT“ komanda.

„Mūsų klientai nori, kad IT sistemų veikimas būtų nepastebimas, bet efektyvus. Mūsų pasirinktas RMM (ang. Remote Monitoring & Management) sprendimas skirtas aukščiausio lygio IT sistemų ir infrastruktūrų priežiūrai bei stebėjimui nuotoliniu būdu. Šio sprendimo dėka efektyviai rūpinamės AB „LINAS“ darbo vietų priežiūra 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Apie aptiktas neatnaujintas IT sistemas, padidėjusias tarnybinių stočių apkrovas, keistą programinės įrangos elgseną bei kylančias grėsmes kažkuriai įrangos daliai - apie visa tai mūsų specialistai informuojami nedelsiant,“ - dalinasi UAB „GoIT“ vadovas Tomas Kirchovas.

Nemažai nepatogumų verslui gali sukelti pasenusi IT įranga, trukdanti veiklą vykdyti tvariai. Tuo tarpu AB „LINAS“ tvarumui skiria itin didelį dėmesį. Tarp „GoIT“ įgyvendintų sprendimų bene daugiausiai kasdienės praktinės naudos atnešė dokumentų valdymo sistemos įdiegimas, perteklinės techninės įrangos atsisakymas, kas leido bendrovei sumažinti sąnaudas jų kasdienėje operatyvioje veikloje. Dell įrangos pasirinkimas prie bendrovės tvarumo tikslų siekio taip pat svariai prisideda. Aukšti prioritetai tvarumui bei resursų tausojimui paskatino AB „LINAS“ rinktis būtent šio gamintojo techniką.

GoIT IT įrangos priežiūra.

„Mes kuriame ilgaamžius, ne vienadienius gaminius. Linas jau pats savaime yra tvarus audinys, todėl dirbant su tokiu produktu natūraliai pradedi mąstyti apie gamybos veiksmų padarinius, kurie grandinine reakcija tiesia kelią tvaresnio rytojaus link. Tvarumas išlieka prioritetu renkantis partnerius ir tiekėjus, todėl atnaujindami kompiuterinę įrangą pirmenybę skyrėme Dell sprendimams,“ – sako AB „LINAS“ direktorė.

Dell kelia sau tikslą, kad 100% įrenginių pakuočių bei daugiau nei pusė gamyboje naudojamų komponentų būtų pagaminama iš medžiagų, kurios yra perdirbtos arba išgaunamos iš atsinaujinančių gamtos išteklių, kas visiškai atitinka „LINAS“ AB praktinį požiūrį į tvarumą.

Pasak T. Kirchovo, dauguma įmonės klientų ypač vertina Dell IT tvarumo politiką: „Prieš porą metų „Dell Technologies“ paskelbė įgyvendinanti dešimtmečio trukmės tvarumo strategiją bei skatina imtis šios iniciatyvos ir savo partnerius, todėl diegiant tvarius IT sprendimus neapsiribojame vien Dell įranga personalo darbo vietose.“

Didžioji dalis „GoIT“ duomenų centruose naudojamos įrangos taip pat yra Dell, kasmet atnaujinami PowerEdge serveriai pasiekia mažesnį energijos sunaudojimo intensyvumą, o tai irgi prisideda prie AB „LINAS“ tvarumo politikos. Kitaip tariant, AB „LINAS“ poreikis modernizuoti IT ūkį, aukšti reikalavimai duomenų saugumui bei tvarumo politikos įgyvendinimas paskatino „GoIT“ ieškoti sprendimų bei pasitelkti patikimus partnerius, gebančius įgyvendinti šiuos kliento poreikius.

Apie

AB LINAS – vertikaliai integruota įmonė, kuri užsiima verpalų dažymu, audimu, apdaila, siuvimu ir pakavimu. Savo produkciją įmonė parduoda ne tik Lietuvoje (25%), tačiau ir užsienyje bei gali didžiuotis viena didžiausių gamybos apimčių regione. Bendrovė didelį dėmesį skiria tvarumui ir gaminių kokybės vystymui. Daugiau informacijos galite rasti - https://linas.lt/apie-mus/.

UAB „GoIT“ Lietuvoje veiklą pradėjo prieš 10 metų, visose Baltijos šalyse teikia IT aptarnavimo paslaugas, debesų kompiuterijos ir duomenų saugumo sprendimus, prižiūri įvairaus profilio ir dydžio kompanijų IT infrastruktūras, veda mokymus, atlieka IT auditus. Daugiau skaitykite https://Dell.goit.lt/

„Dell Technologies“ , nuo 2016 metų susijungus „Dell“ ir „EMC Corporation“, valdo šiuos prekės ženklus – „Dell“, „Dell EMC“, „Pivotal“, „RSA“, „SecureWorks“, „Virtustream“ ir „VMware“. Pernai metais kasmetinis „Dell Technologies Forum“, bendradarbiaujant drauge su „Intel“ ir „Microsoft“, daugiausia dėmesio skyrė Vidurio ir Rytų Europos regione veiklą vykdantiems verslams, tarp kurių ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos įmonės.

