Ukrainos pajėgos prie Vuhledaro sumušė elitinę Rusijos brigadą

Ukrainos pajėgos prie Vuhledaro sumušė elitinę Rusijos ginkluotųjų pajėgų 155-oji jūrų pėstininkų brigadą, praneša „Politico“.

„Prie Vuhledaro ir Marijinkos, Donecko srityje, buvo sunaikinta daug priešo karių, įskaitant vadovybę. Be to, per pastarąją savaitę priešas neteko apie 130 vienetų technikos, įskaitant 36 tankus“, – leidiniui sakė Oleksijus Dmytraškivskis, ginkluotųjų pajėgų atstovas spaudai.

Anot jo, 155-ajai brigadai jau tris kartus teko pildyti savo pajėgas: pirmą kartą po Irpinės ir Bučos, antrą kartą, kai buvo pralaimėta prie Donecko, o dabar beveik visa brigada buvo sunaikinta prie Vuhledaro.

Tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos neskuba švęsti pergalės, nes Rusijos kariai toliau šturmuoja ukrainiečių pozicijas prie Vuhledaro, Avdijivkos ir Bachmuto.

„Norėčiau, kad mūsų partneriai greičiau gautų ginklų, nes tai suteiktų mums galimybę ne tik apsiginti ir atgrasyti nuo atakų, bet ir galutinai išstumti juos iš mūsų teritorijos“, – sakė O. Dmytraškivskis.

AP / „Scanpix“ nuotr.