Žiniasklaida: J. Bidenas aplankys Lenkiją; Slovakija pradeda kalbas dėl MiG-29 perdavimo Ukrainai

21:43 Žiniasklaida: J. Bidenas aplankys Lenkiją

JAV prezidentas Joe Bidenas ketina aplankyti Lenkiją, du šaltiniai patvirtino „Al Jazeera“.

Tiksli vizito data ir aplinkybės neskelbiamos. Tikėtina, kad jis įvyks vasario 20-22 dienomis, prieš Rusijos invazijos į Ukrainą metines.

21:27 B. Hodgesas: Ukraina gali laimėti karą per metus, jei Vakarai suteiks lėktuvų

Buvęs JAV pajėgų Europoje vadas, generolas Benas Hodgesas, teigė, kad Ukraina gali šiais metais laimėti karą prieš Rusiją, jei Vakarai suteiktų tam reikalingų priemonių – modernių karo lėktuvų.

„Kuo anksčiau suteiksime jiems pajėgumus pasiekti lemtingų rezultatų, tuo anksčiau karas pasibaigs“, – kanalo DW eteryje sakė karininkas.

Jis tai pat sakė, kad apmokymo bei logistikos klausimai, susiję su vakarietiškų lėktuvų perdavimu, nereiškia, kad toks sprendimas būtų neįgyvendinamas bei apgyrė Jungtinę Karalystę, kuri šiuo klausimu imasi lyderystės.

Generolo manymu, vienintelė „raudona linija JAV vaidmeniui konflikte yra „karių ant žemės“ dislokavimas.

20:56 Į Ukrainą paleista trečioji atakos banga

Į Ukrainos teritoriją paleista dar viena iranietiškų dronų „Shahed-136“ banga, pranešė Mykolajivo regiono administracijos vadas Vitalijus Kimas, praneša „Unian“.

Tai jau trečioji atakos banga šį penktadienį.

„Balalaikos vėl skrieja virš regiono. Dėmesio! Bendrai, puolama ne tik mopedais. Tai suplanuota trečioji atakos banga“, – savo „Telegram“ paskyroje rašė V. Kimas.

20:34 JAV skirs 60 mln. USD Ukrainos kibernetiniam saugumui stiprinti

Jungtinių Valstijų Tarptautinio vystymosi agentūra (USAID) skirs 60 mln. USD Ukrainos kibernetiniam saugumui stiprinti, praneša „BBC Russian“.

Apie skiriamą pagalbą pranešta po Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministro Michailo Fedorovo susitikimo su USAID atstove Isobel Coleman.

Parama bus skirta stiprinti kritinės infrastruktūros, energetikos objektų ir telekomunikacijų apsaugai.

20:06 Lenkija siūlo į olimpinę pabėgėlių komandą įtraukti rusų disidentus

Lenkija penktadienį pasiūlė į 2024 metų Paryžiaus olimpinių žaidynių pabėgėlių komandą įtraukti Rusijos ir Baltarusijos sportininkus, nepritariančius Maskvos invazijai į Ukrainą.

Praėjusį mėnesį Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) pareiškė, kad svarsto galimybę leisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti varžybose Paryžiuje su neutralia vėliava, o tai sukėlė įnirtingą Ukrainos reakciją.

Ukraina, kurią diskusijose karščiausiai palaikė kai kurios Šiaurės ir Rytų Europos šalys, pagrasino pasitraukti iš žaidynių.

Lenkijos sporto ministras Kamilis Bortniczukas sakė, kad „kompromisinis sprendimas“ padės išvengti situacijos, kai kai kurios šalys boikotuos olimpines žaidynes dėl galimo rusų ir baltarusių dalyvavimo su neutralia vėliava.

Kalbėdamas po penktadienį Londone vykusio virtualaus sporto ministrų aukščiausiojo lygio susitikimo, jis sakė, kad šis pasiūlymas yra „vienintelė galimybė“ rusams ir baltarusiams varžytis Paryžiuje.

19:50 JAV nemato tiesioginės karinės grėsmės ženklų Rumunijai ir Moldovai

JAV „nemato ženklų“, kad Rumunijai ir Moldovai būtų iškilusi tiesioginė karinė grėsmė, penktadienį pareiškė JAV Valstybės departamento atstovas spaudai Vedantas Patelis, rašo „The Guardian“.

„Palaikome artimą ryšį su savo partneriais Moldovoje ir sąjungininkais Rumunijoje“, – teigė atstovas.

19:29 Slovakija pradeda kalbas dėl MiG-29 perdavimo Ukrainai

Slovakija gali pradėti kalbas dėl MiG-29 lėktuvų perdavimo Ukrainai po to, kai Kyjivas pateikė oficialų prašymą juos perduoti, teigė Slovakijos ministras pirmininkas Eduardas Hegeris, rašo „Sky News“.

Šalies gynybos ministras Jaroslavas Sadas keik anksčiau buvo pareiškęs, kad Slovakijai nebereikės senesnių sovietų gamybos MiG-29, kadangi šalį 2023 metais turi pasiekti „Lockheed Martin“ gamybos naikintuvai F-16.

Vasarą Bratislava buvo minėjusi, kad galėtų perduoti 11 lėktuvų MiG-29, jei Lenkija ir Čekija sutiktų apsaugoti Slovakijos dangų, kol ją pasieks naujieji lėktuvai. Praha ir Varšuva iniciatyvai pritarė.

19:10 „Gazprom“ reikalaus kompensacijos iš Bulgarijos

Rusijos valstybinis dujų monopolininkas „Gazprom“ bandys išsireikalauti iš Bulgarijos kompensacijų už tai, kad Sofija atsisakė mokėti už dujas rubliais, kaip to pageidavo Rusija, pranešė laikinai pareigas einantis šalies energetikos ministras, rašo „Al Jazeera“.

„Gazprom“ užsuko dujas Bulgarijai, kuri buvo smarkiai priklausoma nuo tiekimo iš Rusijos, 2022 metų balandį po to, kai Europos šalys atsisakė už dujas pradėti atsiskaitinėti rubliais.

„Vyksta susirašinėjimas. Rusija pateikė pareiškimus už konkrečias sumas, mes jiems atsakėme. Nenoriu plačiau to komentuoti dėl konfidencialumo“, – cituojamas Rossenas Hristovas.

Bulgarijos ilgalaikis kontraktas su „Gazprom“ baigė galioti 2022 metų pabaigoje.

18:28 Lietuvos kariuomenė baigia ruošti 36 L-70 pabūklų siuntą Ukrainai

Lietuva baigia ruošti 36 zenitinių pabūklų L-70 siuntą Ukrainai, jos į Rusijos užpultą šalį bus išgabentos „artimiausiu metu“, sako kariuomenės atstovas Jurgis Norvaišas.

18:03 35 šalių ministrai žada siekti, jog rusų ir baltarusių atletų nebūtų olimpinėse varžybose

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės iniciatyva penktadienį organizuotame nuotoliniame susitikime 35 šalių ministrai bendrai sutarė siekti užkirsti kelią rusų ir baltarusių sportininkams dalyvauti olimpinėse varžybose.

„Kviečiame neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų į jokias tarptautines varžybas, taip pat ir olimpines žaidynes, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Mūsų – sporto politikų – pozicija turi būti tvirta, vieninga, negalime leisti ja naudotis. Spaudimas Rusijai ir Baltarusijai yra labai svarbus“, – susitikime kalbėjo J. Šiugždinienė.

„Lietuva palaikys ir prisijungs prie visų iniciatyvų ir pastangų užkirsti kelią Rusijos ir Baltarusijos sportininkams grįžti į tarptautines varžybas, jei šios sutaps su mūsų aiškia ir tvirta pozicija“, – teigė ji.

Bendrame Europos ir kitų pasaulio šalių už sportą atsakingų ministrų nuotoliniame pasitarime sutarta parengti bendrą pareiškimą siekiant užkirsti kelią bandymams gražinti Rusiją ir Baltarusiją atstovaujančius sportininkus į tarptautines sporto varžybas.

Susitikime dalyvavo 35 valstybių atstovai, tarp jų – JAV, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Nyderlandų, Kanados, Australijos, Japonijos, Šiaurės, Baltijos šalių ir kitų valstybių.

17:49 Suomija svarsto jungtis prie NATO nelaukiant Švedijos

Suomijos parlamentarų grupė, teigė, kad Helsinkis svarstytų prisijungti prie NATO ateinančiomis savaitėmis ir be Švedijos, rašo „Al Jazeera“.

Abejų šalys pateikė paraiškas stoti į aljansą, tačiau Švedijos narystę kol kas blokuoja Turkija, jau patvirtinusi Suomijos paraišką.

„Konsensusas formuojasi ir manau, kad bus pasiektas sutarimas“, – sakė užsienio reikalų komiteto vadovas Jussi Halla-Aho.

17:34 Moldovos prezidentė premjeru paskyrė proeuropietiškų pažiūrų D. Receaną

Proeuropietiška Moldovos prezidentė Maia Sandu penktadienį paskyrė naują ministrą pirmininką, atsistatydinus iki šiol vyriausybei vadovavusiai Nataliai Gavrilitai.

Tikėtina, kad M. Sandu į premjero pareigas pasirinktas proeuropietiškų pažiūrų patarėjas saugumo klausimais Dorinas Receanas bus patvirtintas parlamente be didesnių kliūčių.

„Naujoji vyriausybė bus suformuota greitai ir ves šalį atstatymo keliu“, – sakė M. Sandu per televiziją transliuotame pareiškime.

„Mums reikia vienybės, kad įveiktume šį sunkų laikotarpį, kurį išgyvename“, – kalbėjo ji.

45 metų N. Gavrilita, priklausanti tai pačiai provakarietiškai partijai „Veiksmas ir solidarumas“ (PAS), kaip ir M. Sandu, anksčiau penktadienį paskelbė atsistatydinanti iš premjerės pareigų.

Ji nedetalizavo savo atsistatydinimo priežasčių, tik nurodė, kad jai trūksta „paramos ir pasitikėjimo namuose“.

M. Sandu padėkojo N. Gavrilitai už „didžiulį pasiaukojimą ir pastangas vadovauti šaliai tokios daugybės krizių metu“.

„Nepaisant beprecedenčių iššūkių, šalis buvo valdoma atsakingai, su dideliu rūpesčiu ir atsidavimu, – sakė M. Sandu. – Turime stabilumą, taiką ir plėtrą, kai kiti norėjo karo ir bankroto.“

16:09 G. Nausėda: palankios EK išvados dėl Ukrainos reformų leistų pradėti narystės ES derybas

Palankios Europos Komisijos išvados dėl Ukrainos įgyvendinamų reformų leistų pradėti narystės Europos Sąjungoje derybas, sako Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

„Tikiuosi, kad jau spalio mėnesį Europos Komisija pateiks savo išvadas: aš tikrai nenoriu užbėgti į priekį ir pasakyti, kokios jos bus, bet jeigu jos bus teigiamos, tai iš tikrųjų labai logiškas žingsnis bus Europos Vadovų Taryboje spręsti klausimą dėl derybų narystės pradžios“, – kalbėjo šalies vadovas.

Jis penktadienį po Europos Vadovų Tarybos posėdžio taip pat sakė besižavintis nuo Rusijos besiginančios šalies pastangomis siekiant didesnės integracijos su Europos Sąjunga.

„Galiu tik išreikšti susižavėjimą ir nuostabą, kad nepaisant labai sudėtingų aplinkybių ir kad šalis yra karo įkarštyje, jie sugeba puikiai ir kartais gal net geriau nei kitos šalys taikos sąlygomis įgyvendinti tas ES rekomendacijas“, – žurnalistams sakė G. Nausėda.

Prezidentas pabrėžė, jog galėtų būti plečiamas Europos investicijų banko mandatas, siekiant, kad jis „būtų pasirengęs plačiau finansuoti gynybos industriją“.

15:57 Lenkija uždarė pasienio punktą su Baltarusija

Lenkija penktadienį uždarė vieną savo pasienio punktą su Baltarusija, pranešė vietos žiniasklaida.

15:41 Italija tikisi artimiausiomis dienomis paskelbti apie oro gynybos sistemų perdavimą

Italijos premjerė Georgia Meloni išreiškė viltį, kad artimiausiomis dienomis bus oficialiai paskelbta apie oro gynybos sistemų SAMP-T perdavimą Ukrainai, rašo „BBC Russian“.

Dėl šių sistemų perdavimo jau kurį laiką Italija dirba kartu su Prancūzija.

„Manau, kad artimiausiomis dienomis galėsime oficialiai pranešti apie SAMP-T perdavimą“, – sakė G. Meloni spaudos konferencijoje, po vadovų susitikimo Briuselyje.

Ji taip pat minėjo, kad šiuo metu yra derinamos detalės dėl jos galimo vizito į Kyjivą artimiausiu metu.

15:08 Lietuvoje viešintis Bučos meras: atakomis Rusija siekia sunaikinti visus Ukrainos miestus

Rusijai bepiločiais orlaiviais bei raketomis penktadienį atakuojant Ukrainą, Vilniuje penktadienį viešintis Bučos meras Anatolijus Fedorukas sako, jog agresorė siekia sunaikinti visus miestus ar miestelius nesirinkdama jų geografinės padėties ir priminė, jog Ukraina sieks tribunolo už nusikaltimus.

14:30 Ukrainos oro pajėgos: 61 iš 71 Rusijos paleistų raketų buvo numušta

Ukrainos karinės oro pajėgos savo „Facebook“ paskyroje skelbia, kad Rusija į Ukrainą šiandien paleido 71 raketą, iš kurių 61 buvo numušta oro gynybos sistemų.

„Iš oro, priešas puolė su 8 strateginiais bombonešiais TU-95, paleidusiais X-101 ir X-555 raketas virš Kaspijos jūros ir Volgodonsko. Juodojoje jūroje, jie iš laivų paleido „Kalibr“ tipo raketų“, – teigiama pranešime.

Taip pat skelbiama, kad buvo numušti 5 iranietiški dronai-kamikadzės.

14:08 Kyjivas: Rusija paleido daugiau nei 50 sparnuotųjų raketų

Per ataką penktadienio ryte Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 50 sparnuotųjų raketų, kurių didžioji dalis buvo numušta oro gynybos sistemų, teigė Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis, kurį cituoja „Unian“.

„Priešas naudoja visą turimą jėgą padaryti kuo daugiau žalos energetikos sektoriui. Padaryta žalos aukštos įtampos infrastruktūrai ir elektrinėms vakariniame, centriniame ir rytiniame regionuose, dėl ko gali kilti elektros tiekimo problemų“, – sakė premjeras.

13:53 Dėl Rusijos atakos nukentėjo keturios šiluminės elektrinės

Dėl Rusijos atakos nukentėjo keturios DTEK šiluminės elektrinės, praneša elektros gamintoja.

„Preliminariais duomenimis, dėl atakos buvo sužeisti du stoties darbuotojai. Jiems nedelsiant buvo suteikta medicininė pagalba. Dėl apšaudymo buvo smarkiai apgadinta įmonių įranga. Pasibaigus išpuoliui, energetikai skubiai ėmėsi šalinti jo padarinius ir atkurti įrenginių veikimą“, – rašoma DTEK pranešime.

13:37 Rumunija: rusų raketos šalies oro erdvės nekirto

NATO narė Rumunija nurodė, kad informacija apie raketas virš jos teritorijos nepasitvirtino.

Rumunija aptiko „iš Juodosios jūros iš Rusijos Federacijos laivo paleistą oro taikinį“, tačiau „nė karto jis nekirto Rumunijos oro erdvės“, nurodė jos Gynybos ministerija.

13:33 Ukrainoje vėl gaudžia oro pavojaus signalas

Po valandos pertraukos visoje Ukrainoje vėl paskelbtas oro pavojus, rodo oro pavojaus stebėsenos portalas „alerts.in.ua“.

VŽ skaičiavimais, per šiandien į Ukrainą Rusija jau paleido mažiausiai 58 raketas.

13:23 Moldova dėl praskriejusios raketos iškvies Rusijos ambasadorių

Moldova penktadienį paskelbė, kad dėl jos oro erdve praskriejusios raketos iškvies Rusijos ambasadorių.

Jis bus iškviestas norint pasakyti Rusijai apie „nepriimtiną mūsų oro erdvės pažeidimą“, įvykdytą „rusų raketos, šiandien praskriejusios virš suverenios Moldovos Respublikos teritorijos“, sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai.

13:17 Į Ukrainą sugrąžintas 61 žuvusio kario kūnas

Į Ukrainą sugrąžintas 61 žuvusio kario kūnas, praneša laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministerija.

„Šiandien Ukrainos laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministerijos ir Dingusių be žinios asmenų reikalų komisariato, bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis, pastangomis 61 žuvusių Ukrainos gynėjų kūnas grąžintas jų artimiesiems“, – teigiama pranešime.

Iš viso nuo karo pradžios į tėvynę buvo grąžinti 888 žuvusių Ukrainos gynėjų kūnai.

13:13 G. Landsbergis: stringant Švedijos ir Suomijos narystei NATO, tai siunčia signalą priešams

Turkijai stabdant Švedijos ir Suomijos narystę NATO, tai siunčią signalą priešams, sako užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Tai siunčia aiškų signalą mūsų varžovams ir potencialiems priešams. Kai kurie iš tų priešų galbūt dar nėra akivaizdūs. Jeigu tai nebus išspręsta, situacija taps labai pavojinga, ir tai duos paskatų veikti mūsų priešams“ – penktadienį paskelbtame interviu Švedijos dienraščiui „Dagens Nyheter“ sakė G. Landsbergis.

G. Landsbergis pažymėjo, kad Aljansas privalo priimti Švediją ir Suomiją, jeigu nori pasirodyti stiprus ir tokią žinutę siųsti „tiems, kurie nori mus matyti silpnus“.

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Švedija ir Suomija atsisakė ilgai vykdytos neprisijungimo politikos ir 2022 metų gegužės mėnesį pateikė prašymą prisijungti prie NATO.

Tačiau Turkija blokuoja šias paraiškas, kaltindama Švediją tuo, kad ji suteikia prieglobstį, jos nuomone, „teroristams“, ypač Kurdistano darbininkų partijos nariams.

13:07 Kitas lyderis, tie patys triukai: V. Orbanas griebiasi A. Lukašenkos išbandytų metodų

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas ėmėsi Baltarusijos autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos naudotų triukų – bando laviruoti tarp savo interesų Europos Sąjungoje (ES) ir Rusijoje. A. Lukašenka galiausiai vis tiek buvo įvarytas į kampą ir jam neliko jokių galimybių išsėdėti ant dviejų kėdžių. V. Orbanas kol kas įsitikinęs, kad jam pavyks tai padaryti kur kas sėkmingiau.

Vakarų sostinėms aktyviai remiant Rusijos agresiją išgyvenančią Ukrainą, Vengrijos premjeras V. Orbanas atvirai abejoja Ukrainos kaip suverenios valstybės egzistavimu. Budapešte jo vyriausybė gatvėse iškabino prieš ES sankcijas nukreiptus reklaminius plakatus. Vengrijos valstybinė opera stato Sergejaus Prokofjevo „Karą ir taiką“.

13:05 V. Putinas vasario 21 d. perskaitys metinį pranešimą

Vladimiras Putinas vasario 21 d., kelios dienos prieš pirmąsias savo karo Ukrainoje metines, perskaitys metinį pranešimą, penktadienį paskelbė Dmitrijus Peskovas, Kremliaus atstovas spaudai.

Jis turėtų kreiptis į abejų Rusijos parlamento rūmų deputatus.

12:58 Ukrainoje nebeskamba oro pavojus

12 val. baigėsi 3,5 val. trukęs oro pavojus Ukrainoje.

Oro pavojaus stebėsenos portalo „alerts.in.ua“ duomenimis, 08.27 val. sostinėje pradėjo kaukti sirenos, kurios per kelias minutes išplito po visą šalies teritoriją.

12:43 Dujų prekeiviai: V. Putinas pralaimėjo energetinį karą

Dujų prekybininkai, Vokietijos dujų saugyklų operatoriai ir analitikai sutaria – ši žiema įveikta. Kai kurie skelbia ir tai, kad Rusija pralaimėjo energetinį karą prieš Europą. Tačiau dujų kainoms mažėti toliau gali būti sunku, bent jau šiais ir ateinančiais metais.

Pierre Andurandas, „Andurand Capital“ įkūrėjas ir vadovas, teigia, kad Rusijos autokratas Vladimiras Putinas pralaimėjo energetinį karą ir blogiausia Europos energetinės krizės dalis yra praeityje.

12:38 Ukrainoje sausį – 26% metinė infliacija

Vartojimo prekių ir paslaugų kainos Ukrainoje pirmąjį metų mėnesį pakilo 0,8 proc., o per metus vartojimas šalyje pabrango 26%, pranešė nacionalinė statistikos tarnyba.

Bazinė infliacija, į kurią neįtraukiama kainų dinamika dėl sezoniškumo ir administracinio reguliavimo, sausį sudarė 0,7% per mėnesį ir 23,3% per metus.

Šalies centrinis bankas praėjusį mėnesį apkarpė infliacijos šalyje 2023 m. prognozę nuo 20,8% iki 18,7%.

12:34 Virš Odesos numušta 13 raketų

Maksymas Marčenka, Odesos srities gubernatorius, „Telegram“ kanale informavo, kad virš regiono oro gynybos sistemos numušė 13 raketų.

VŽ skaičiavimais, per penktadienį Rusija į Ukrainą paleido mažiausiai 58 raketas.

12:28 Meras: virš Kyjivo numušta 10 rusų raketų

Vitalijus Klyčko, Ukrainos sostinės meras, penktadienį pranešė, kad virš Kyjivo numušta 10 rusų paleistų raketų.

Platformoje „Telegram“ jis parašė, kad nustatyta elektros tinklų pažeidimų, bet nukentėjusiųjų pavyko išvengti.

12:12 V. Zalužnas: dvi rusų kirto Rumunijos ir Moldovos oro erdvę

Papildyta 12:39 val.

Penktadienį dvi Rusijos raketos, prieš įskrisdamos į Ukrainą, kirto Rumunijos ir Moldovos oro erdvę, pranešė Valerijus Zalužnas, Ukrainos pajėgų vadas.

Anot jo, dvi iš Juodosios jūros paleistos raketos „Kalibr“ įskrido į Moldovos oro erdvę, po to įskrido į Rumunijos oro erdvę ir tik tada įskrido į Ukrainą.

„Ukrainska pravda“ citavo Jurijų Ihnatą, oro pajėgų atstovą spaudai, kad Ukraina turėjo galimybę numušti raketas, tačiau to nepadarė, nes nenorėjo kelti pavojaus civiliams užsienio šalyse.

Moldovos gynybos ministerija savo ruožtu patvirtino, kad virš šalies teritorijos praskrido rusų raketa.

Pasak ministerijos, raketa praskrido ties Maskvos remiamu Moldovos separatistiniu Uždniestrės regionu.

Rumunija nurodė, kad informacija apie raketas nepatvirtinta.

VŽ primena, kad Rumunija priklauso NATO.

12:06 Nafta šoktelėjo Rusijai pagrasinus mažinti gavybą

Aleksandras Novakas, Rusijos premjero padėjėjas, atsakingas už energetiką, pranešė, kad šalis planuoja kovą mažinti naftos gavybą 0,5 mln. barelių per dieną.

„Šiandien parduodame visą išgaunamą naftą, tačiau, kaip skelbta anksčiau, mes neparduosime naftos tiems, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai vadovaujasi „kainų lubų“ principais“, – teigė jis.

Tai yra pirmas reikšmingas ženklas poveikio, kurį Rusijos gavybai turi jai per pastaruosius kelis mėnesius įvestos sankcijos.

11:45 V. Kimas: Rusija baigė leisti savo raketas

Vitalijus Kimas, Mykolajivo gubernatorius, informuoja, kad Rusija pabaigė leisti savo raketas.

11:18 Po rusų atakos Charkive sužeisti septyni žmonės

Olehas Synehubovas, Charkivo gubernatorius, pranešė, kad po Rusijos smūgių šį rytą buvo sužeisti septyni žmonės.

„Preliminariais duomenimis, per paskutinį okupantų smūgį, kuris buvo suduotas Charkivo rajone apie 10:30 val. ryto, buvo sužeisti septyni žmonės. Dviejų iš jų būklė sunki“, – teigė jis.

10:46 Raketos pasiekė ir Kyjivą, Pietų Ukrainoje fiksuojama trečioji jų banga

Vitalijus Klyčko, Kyjivo meras, „Telegram“ kanale pranešė, kad „raketos nuolaužos apgadino automobilį ir privataus namo stogą Holosijivskio rajone“ sostinėje.

Jis pridūrė: „Raketų ataka tęsiasi. Likite slėptuvėse!“

Vitalijus Kimas, Mykolajivo gubernatorius, perspėjo, kad artėja trečioji raketų banga.

10:35 JK: Rusija pasiekė taktinių laimėjimų Donbase

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija skelbia, kad nuo vasario 7 d. Rusijos pajėgos pasiekė taktinių laimėjimų Donecko srityje: šiauriniame Bachmuto pakraštyje „Wagner Group“ pajėgos pasistūmėjo 2–3 km toliau į vakarus bei kontroliuoja vietovę netoli pagrindinio kelio M-03 į miestą.

Anot JK, Rusijos pajėgos taip pat pasistūmėjo ir Vuhledaro apylinkėse, kur sausio pabaigoje vėl pradėjo puolimą.

„Tačiau Rusijos daliniai greičiausiai patyrė ypač daug nuostolių Vuhledaro apylinkėse, nes ten kovojo nepatyrę daliniai. Tikėtina, kad Rusijos kariai po nepavykusio puolimo per vieną incidentą pabėgo ir paliko bent 30 nesugadintų šarvuočių“, – teigia ministerija, remdamasi savo žvalgybos informacija.

10:25 Ukrainoje dėl rusų atakos nutrūko elektros tiekimas

Ukrainos elektros tinklų operatorė „Ukrenerho“ pranešė, kad rytiniuose, vakariniuose ir pietiniuose regionuose buvo pažeisti keli aukštos įtampos infrastruktūros objektai, todėl kai kuriose vietovėse nutrūko elektros energijos tiekimas.

10:18 Į Charkivą ir Zaporižią naktį rusai paleido 35 raketas

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Rusijos pajėgos dešimtimis raketų smogė Zaporižios miestui ir Charkivo sričiai, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.

„Priešas atakavo Charkivo sritį ir Zaporižios regioną net 35 raketomis „žemė–oras“ S-300, kurių neįmanoma sunaikinti oro gynyba“, – pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos savo „Facebook“ puslapyje.

09:48 V. Zelenskis per sporto ministrų susitikimą pasmerks galimą rusų dalyvavimą olimpiadoje

Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, penktadienį per virtualų sporto ministrų susitikimą, kuris bus moderuojamas iš Londono, turėtų pasmerkti galimą Rusijos sportininkų dalyvavimą 2024 m. Paryžiaus vasaros olimpinėse žaidynėse.

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) šiuo metu ieško sprendimų, kurie leistų Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse kaip neutraliems.

Ukraina pareiškė, kad boikotuos žaidynes, jei bus priimtas šių šalių sportininkams palankus sprendimas, o V. Zelenskis TOK planus apibūdino kaip bandymą „visam pasauliui pasakyti, kad teroras yra priimtinas“.

Lucy Frazer, JK sporto ministrė, kuri penktadienį pirmininkaus bandymui suderinti tarptautinį atsaką, paragino TOK persvarstyti savo sprendimą.

„Prezidentas V. Zelenskis šią savaitę Jungtinės Karalystės parlamente papasakojo apie kančias, kurias vis dar jaučia daugelis ukrainiečių“, – pranešė naujienų agentūra PA, remdamasi jos išplatintu pranešimu.

„Taip elgdamasis TOK ir toliau ignoruoja tarptautinius sąjungininkus, dedančius daugiau pastangų dėl taikos, ir neatsižvelgė į tai, kad olimpinės žaidynės suteiks (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui puikią platformą reklamuoti Rusiją ir įteisinti jo neteisėtą karą“, – pridūrė ji.

„Negalime leisti, kad Rusijos sportininkai pasaulio arenoje būtų greta Jungtinės Karalystės komandos ir visų kitų“, – teigė L. Frazer.

Čekija, Danija, Islandija, Norvegija ir Švedija yra tarp valstybių, prieštaraujančių idėjai, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkai dalyvautų olimpiadoje su neutralia vėliava. Baltijos šalys, Lenkija tokiam sprendimui irgi teigia nepritariančios, o Latvija net svarsto boikotuoti olimpines žaidynes, jei jose dalyvaus rusai.

09:37 Aiškėja daugiau detalių apie Rusijos raketų smūgį

Natalija Humeniuk, Pietų Ukrainos gynybos pajėgų atstovė spaudai, pateikia daugiau detalių apie Rusijos raketinę ataką prieš jos šalį.

„Priešas vėl rengia prieš mus tokį veiksmų planą, kuris labai panašus į masinę raketų ataką. Kaip ir perspėjome, pirmiausia paleista „Shahed“ banga, kurie žvalgo priešlėktuvinės gynybos kryptis ir bando pataikyti į kritinės infrastruktūros objektus, o paskui priešas rengia raketinį smūgį“, – sakė ji.

Ji neatmeta, kad gali būti tikslingų raketų smūgių į konkrečius objektus.

„ Tai, kad „Shahed“ buvo nukreipti į tuos pramoninės svarbos regionus, ypač Dniprą, Zaporižią, rodo, kad ieškoma oro gynybos sistemų ir ruošiamasi atakuoti „ypatingos svarbos infrastruktūros objektus“, – teigė atstovė.

09:00 Rusai į Ukrainą paleido iki 20 raketų

Rusai į Ukrainą paleidžia raketas „Kalibr“ iš savo laivų Juodojoje jūroje, sakė Jurijus Krukas, Odesos regioninės valstybinės administracijos vadovas.

Vitalijus Kimas, Mykolajivo regioninės valstybinės administracijos vadovas, savo „Telegram“ kanale rašė, kad laukiama iki 20 raketų.

08:55 Charkive atakuota kritinės svarbos infrastruktūra

Kaip pranešama, po rytinės Rusijos atakos, suduoti smūgiai ne tik Zaporižios miestui, bet ir Charkivui. Charkivo pareigūnai dar aiškinasi padarytos žalos mastą ir tikslina informaciją apie nukentėjusius žmones. Ihoris Terechovas, meras, sakė, kad gali sutrikti šildymas, elektros ir vandens tiekimas.

08:48 Ukrainoje paskelbtas oro pavojus

Remiantis oro pavojaus stebėsenos portalo „alerts.in.ua“ duomenimis, visoje Ukrainoje vėl paskelbtas oro pavojus.

Anksčiau oro pavojaus sirenos šalyje gaudė nuo 4 iki 6 val. ryto.

08:27 Ukraina skelbia Rusijos nuostolius

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas skelbia, kad per pastarąją parą nukovė 730 rusų karių, sunaikino tris tankus ir tiek pat šarvuočių.

08:15 „Altimus-Tech“ turi laukti leidimo į Ukrainą eksportuoti karinę įrangą

Lenkijos oro gynybos sistemų kūrimo ir gamybos bendrovei „Altimus-Tech“ (buvusi „LiTak-Tak“) filialui Lietuvoje nepavyko teismui apskųsti ministerijos sprendimo ilgiau nagrinėti jo prašymą išduoti karinės įrangos eksporto į Ukrainą licenciją, nusprendė teismas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas vasario 3 d. atsisakė priimti bendrovės skundą dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimo, nes jis nėra galutinis ir įpareigojantis dokumentas, BNS pranešė teismas.

08:01 ISW: Kremliui sudėtinga parengti karo pramonę dėl didelių nuostolių

Kremlius ir toliau imasi priemonių, kad parengtų Rusijos gynybos pramonę užsitęsusiam karui Ukrainoje, tačiau tai padaryti labai sudėtinga dėl visų patirtų nuostolių masto, teigia JAV įsikūręs Karo studijų institutas (ISW).

Pavyzdžiui, vasario 9 d. Dmitrijus Medvedevas, Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas, apsilankė tankų gamykloje Omsko srityje ir pareiškė, kad, reaguodama į Vakarų karinę pagalbą Ukrainai, Rusija turi padidinti įvairių ginkluotės rūšių, įskaitant modernius tankus, gamybą.

„D. Medvedevas savo raginimus didinti gamybą kaip atsaką Vakarams greičiausiai suformulavo siekdamas nuslėpti faktą, kad poreikį didinti gamybą lemia dideli ginkluotės nuostoliai“, – mano ISW.

Tuo metu Rusijos visuomenėje vyrauja pasipiktinimas dėl karių uniformų pirkimo, mat paaiškėjo, kad Rusijos valstybės turto valdymo agentūros vadovo pavaduotojo 22 metų sūnus laimėjo sutartį tiekti kariuomenei naujas uniformas.

Tinklaraštininkai piktinasi, kad uniformos yra per brangios (1.780–2 875 USD už uniformą), prastos kokybės, ir dėl to kaltina Sergeju Šoigu, gynybos ministrą.

Tuo metu Rusijos ultranacionalistai ir toliau pykstasi patys viduje: Ramzanas Kadyrovas, rusų primestas Čečėnijos vadovas, viešai susipyko su Viktoru Sobolevu, Dūmos deputatu, po to, kai V. Sobolevas sukritikavo R. Kadyrovo pareiškimus apie Rusijos kariuomenėje taikomus musulmonus diskriminuojančius standartus ir raginimus kovoti su satanizmu Lenkijoje. Kremlius, ISW teigimu, į šiuos visuomenės veikėjų konfliktus nesikiša.

„Kremlius ir toliau toleruos skaldančią ultranacionalistinių veikėjų retoriką, nes siekia pritraukti platesnę promaskvietišką bendruomenę“, – svarsto analitikai.

07:42 Pareigūnas: Rusija surengė didžiausią nuo karo pradžios ataką prieš Ukrainos Zaporižią

Rusijos pajėgos praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainos pietinį Zaporižios miestą ir tai buvo didžiausias smūgis jam nuo Rusijos invazijos pradžios prieš beveik metus.

Kaip pranešė Anatolijus Kurtevas, miesto tarybos sekretorius, per valandą Zaporižiai suduota 17 smūgių, atakuoti energetikos infrastruktūros objektai.

Informacija apie padarytą žalą ir nukentėjusius žmones šiuo metu tikslinama.

„Mūsų nepalauš. Laikomės“, – sakė A. Kurtevas.

07:23 Rusai apšaudė Charkivą, Dniprą, Zaporižią

Penktadienį apie 4 val. ryto Ukrainoje buvo paskelbtas didelio masto oro pavojus. Pranešama apie sprogimus Charkive, Dnipro mieste ir Zaporižioje.

Apie 6 val. ryto oro pavojus baigėsi. Pirminiais duomenimis, rusai paleido raketas S-300 savo naikintuvais Tu-95, tačiau kol kas oficialių Ukrainos oro gynybos pajėgų komentarų apie šio ryto ataką ir jos sukeltą žalą nėra.

07:11 Ukraina oficialiai paprašė Nyderlandų naikintuvų F-16

Ukraina oficialiai kreipėsi į Nyderlandus dėl naikintuvų F-16 tiekimo. Tai patvirtino Kaisa Ollongren, gynybos ministrė.

Pažymima, kad Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, paprašė „sparnuotųjų lėktuvų laisvei ginti“, skelbia „nos.nl“.

Pasak K. Ollongren, prašymas suprantamas, bet nelengvai įvykdomas.

„Turime aptarti F-16 prieinamumą su amerikiečiais ir kitais sąjungininkais, – sakė ministrė . – Ir turime rimtai apsvarstyti pasekmes, tai negali įvykti tiesiog per vieną naktį. Turime sąžiningai tai įvertinti.“

Ji taip pat pažymėjo, kad prieš pradedant Ukrainos kariuomenei naudoti naikintuvus, pilotai turi praeiti atitinkamus mokymus.

06:44 Ukrainos pareigūnai: rusai pradėjo didelio masto puolimą, į Rytus siunčia papildomas pajėgas

Pavlo Kyrylenka, Ukrainos Donecko srities gubernatorius, patvirtino, kad Rusijos puolimas jau prasidėjo.

Aplink tokius miestus kaip Bachmutas, Avdijivka ir Vuhledaras, kuriuose vyko vieni kruviniausių karo mūšių, „ ten intensyviai kasdien siunčiamos priešo pajėgos ir ginklai. Jie bando užimti šias vietoves ir pagrindinius miestus, kad pasiektų naujų laimėjimų“, – sakė jis Ukrainos televizijai.

„Per pastarąją savaitę apšaudymų dažnumas padidėjo. Padidėjo kasdienių atakų skaičius“, – ketvirtadienį Ukrainos žiniasklaidai NV sakė Serhijus Haidajus, Luhansko gubernatorius.

06:35 E. Macronas: Kyjivui reikia artilerijos, sąjungininkai ieškos būdų, kaip paspartinti jos tiekimą

Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, penktadienį naktį surengtoje spaudos konferencijoje sakė neatmetantis galimybės kada nors nusiųsti naikintuvų į Ukrainą, tačiau Kyjivui skubiai reikia daugiau artilerijos.

„Europa bus su mumis iki mūsų pergalės. Tai išgirdau iš kelių Europos lyderių, įskaitant pasirengimą suteikti mums būtiną ginkluotę ir paramą, įskaitant lėktuvus“, – spaudos konferencijoje teigė Volodymyras Zelenskis.

„Neatmetu absoliučiai nieko“, – atsakė E. Macronas, paklaustas apie galimybę siųsti naikintuvų.

E. Macronas aiškino, kad šiuo metu prioritetas yra padėti Ukrainai artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais, o naikintuvai per tą laiką negali būti pristatyti, be to, prireiktų laiko apmokyti ukrainiečių pilotus jais skraidyti.

Pasak Prancūzijos prezidento, pirmenybė turėtų būti teikiama artilerijai, kuri įrodė savo veiksmingumą ir kurią valdyti Ukrainos pajėgos jau yra apmokytos. Jis sakė, kad gali prireikti paspartinti tokių ginklų tiekimą ir Ukrainos sąjungininkai išnagrinės šią galimybę artimiausiomis dienomis.

