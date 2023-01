R. Metsola atskleidžia jai įteiktas dovanas – šampanas, auksas ir išskirtiniai drabužiai iš viso pasaulio

Roberta Metsola, EP pirmininkė. Philippo von Ditfurtho („dpa“ / „Scanpix“) nuotr.

Europos Parlamento (EP) pirmininkė Roberta Metsola viešame EP narių registre deklaravo 142 gautas dovanas. R. Metsola siekia savo pavyzdžiu įkvėpti kitus narius didinti skaidrumą EP, instituciją krečiant korupcijos skandalui.

„Kai aš, kaip EP pirmininkė, gaunu dovaną, ją priimu ne kaip konkreti parlamento narė, ji skirta institucijai“, – „Politico“ teigė EP pirmininkė R. Metsola. Prasidėjus vadinamajam „Qatargate“ korupcijos tyrimui, R. Metsola sako, kad specialiai viešina gautas dovanas, nors įprastai šios dovanos buvo deklaruojamos tik institucijos viduje.

„Ji nori būti kuo atviresnė ir parodyti pavyzdį, kuriuo galėtų sekti kiti EP nariai“, – EP pirmininkės žingsnį paviešinti gautas dovanas pakomentavo jos atstovas spaudai.

Tarp R. Metsola gautų dovanų buvo auksinis bokšto modelis iš aukšto rango Maroko politikės Naam Mayara, balta suknelė su auksiniais siuvinėjimais iš Bahreino parlamento pirmininkės Fawzia Zainal, šalikas iš Prancūzijos ministrės pirmininkės Elisabeth Borne, „Sennheiser“ belaidės ausinės iš Vokietijos Bundestago, ES pirmininkaujančios Čekijos dovanota vaza, Moldovos prezidentės Majos Sandu dovanota balta palaidinė, Europos koledžo rektorės Federicos Mogherini knygą apie Briugės miestą, Uzbekistano ambasadoriaus Beniliukso šalims dovanota dekoratyvinė lėkštė.

R. Metsola taip pat gavo šampano, šokoladinių saldainių, sausainių, pyrago ir vytintos dešros, kurie buvo „įteikti EP funkcijų metu“.

Dėl 125-ių iš šių dovanų R. Metsola deklaracijas pateikė pasibaigus terminui, per kurį apie jas reikėjo pranešti pagal EP nariams taikomas taisykles. Pagal EP narių elgesio kodeksą dovanos turėtų būti atskleistos ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį EP nariai jas gavo, pabaigos.

Pasak EP spaudos tarnybos pareigūno, ankstesni EP pirmininkai buvo linkę deklaruoti dovanas vienu kartu kadencijos pabaigoje, apeidami jų įtraukimo į viešą registrą procesą.

Nori didinti skaidrumą

Kiekviena EP pirmininko deklaracija buvo atliekama administracine tvarka, tačiau nebuvo įtraukiama į viešąjį registrą, teigia „Politico“.

R. Metsola gavo visas dovanas, kurias deklaravo, nuo tada, kai 2022 m. sausio 18 d. tapo EP pirmininke.

Vienintelė R. Metsola dovana, kurios vertė, kaip ji užregistravo, viršijo 150 Eur, yra Jungtinių Arabų Emyratų užsienio reikalų ministro dovanos, kurias ji gavo 2022 m. vasario mėnesį. Registre ji apibūdinta kaip „ikona“.

R. Metsola, atskleisdama gautas dovanas, kovoja už EP reputaciją po to, kai praėjusį mėnesį ji susvyravo įsiplieskus korupcijos skandalui.

Šio mėnesio pradžioje R. Metsola paskelbė 14 siūlomų sistemos reformų, kuriomis siekiama sugriežtinti EP narių skaidrumo taisykles po „Qatargate“, įskaitant pakeitimus, kuriais siekiama, kad dovanų registras būtų geriau matomas EP interneto svetainėje. Jos planas buvo išdėstytas uždarame susitikime su aukščiausio rango EP politikais.

VŽ primena, kad Belgijos prokurorai įtaria, kad Kataras ir Marokas sumokėjo buvusiai parlamentarei Evai Kaili, buvusiam europarlamentarui Pierui Antonio Panzeri, E. Kaili partneriui, ir P. A. Panzeri draugui Francesco Georgi bei labdaros grupės „Nėra taikos be teisingumo“ (No Peace Without Justice) vadovui Niccolo Figai-Talamancai už tai, kad šie darytų įtaką priimant sprendimus asamblėjoje.

