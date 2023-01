Naujas tyrimas: JK dėl „Brexit“ neteko 330.000 darbuotojų

Londonas, Jungtinė Karalystė. Niklaso Halleno (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Šią savaitę paskelbto naujo tyrimo duomenimis, dėl „Brexit“ Jungtinės Karalystės (JK) ekonomika neteko 330.000 darbuotojų. Daugiausiai JK prarado žemesnės kvalifikacijos darbuotojų.

Idėjų kalvių „UK in a Changing Europe“ ir „Centre for European Reform“ paskelbti duomenys atskleidė, kad 2022 m. rugsėjį Didžiojoje Britanijoje dirbo 460.000 ES kilmės darbuotojų mažiau, palyginus su scenarijumi, jei Jungtinė Karalystė būtų likusi Be ...

