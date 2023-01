J. Bidenas menkina įslaptintų dokumentų problemą, sakydamas, kad „ten nieko nėra“

Susan Walsh („AP Photo“ / „Scanpix“) nuotr.

JAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį sumenkino triukšmą, kilusį dėl aptiktų senų įslaptintų dokumentų, netinkamai saugomų tarp jo asmeninių daiktų, sakydamas, kad „ten nieko nėra“.

Žurnalistams kelionės į Kaliforniją metu pasiteiravus jis atsakė: „Manau, kad jūs pamatysite, jog ten nieko nėra.“

„Nesigailiu. Vadovaujuosi tuo, ką teisininkai man pasakė, kad turiu daryti. Būtent tai mes ir darome. Čia nieko nėra“, – pridūrė jis.

J. Bidenas situaciją pakomentavo praėjus kiek daugiau nei savaitei po to, kai pirmą kartą pasirodė žinia, kad buvusioje jo biuro patalpoje buvo rasta maždaug kelios dešimtys įslaptintų dokumentų, datuojamų jo darbo einant Baracko Obamos viceprezidento pareigas laikotarpiu. Vėliau dar keli dokumentai buvo aptikti prezidento garaže ir namuose Delavere.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Baltuosiuose rūmuose kilo sujudimas, kuris grasina aptemdyti artimiausiu metu, kaip tikisi sąjungininkai, įvyksiantį demokrato pareiškimą, kad jis sieks antrosios kadencijos 2024 metų rinkimuose.

Nors šis atvejis kur kas mažiau rimtas nei respublikono Donaldo Trumpo šimtų dokumentų išvežimas iš Baltųjų rūmų į savo rezidenciją Floridoje jam pasitraukus iš pareigų, J. Bidenas patiria didelį spaudimą iš žiniasklaidos, respublikonų Kongrese ir Teisingumo departamento tyrimo, kuriam vadovauja specialusis patarėjas.

Po kelių dienų, kai Baltieji rūmai gynėsi ir atsisakė atsakyti į žurnalistų klausimus, J. Bidenas bandė atsikirsti, primygtinai tvirtindamas, kad elgiasi tinkamai situacijoje, kuri, Baltųjų rūmų teigimu, buvo tik atsitiktinis medžiagos pametimas.

„Žiūrėkite, – sakė J. Bidenas, iš pradžių parodęs nepasitenkinimą, kad žurnalistai iškėlė šį klausimą, kai jis buvo atvykęs į Kaliforniją paremti nukentėjusiųjų nuo didžiulių potvynių ir blogų oro sąlygų. – Nustatėme, kad keletas dokumentų... buvo padėti ne ten, kur reikia. Nedelsdami perdavėme juos Archyvams ir Teisingumo departamentui. Visapusiškai bendradarbiaujame ir tikimės, kad šis klausimas bus greitai išspręstas.“

Politiškai nestabili situacija

Sausio 9 dieną „CBS News“ reportaže pirmą kartą atskleista informacija labai nustebino Baltuosius rūmus ir pakenkė J. Bideno, kuris po skandalų kupinų D. Trumpo metų valdžioje buvo grąžinęs JAV prezidento rolei kompetencijos ir sąžiningumo etiketes, įvaizdžiui.

Be to, kad J. Bidenas susitepė savo reputaciją, po to, kai buvo paskirtas specialusis patarėjas prižiūrėti Teisingumo departamento tyrimą dėl jo tvarkymosi su viceprezidento dokumentais, manoma, kad visa ši situacija sumažins kito specialiojo patarėjo atliekamo tyrimo dėl D. Trumpo bylos reikšmę.

D. Trumpas, kuris pats siekia antrosios kadencijos 2024 metais, ne kartą atsisakė bendradarbiauti su valdžios institucijomis, bandančiomis išgauti kur kas didesnį kiekį įslaptintų dokumentų. Tačiau dabar respublikono baudžiamasis persekiojimas atrodo mažiau tikėtinas, nes Teisingumo departamentas galbūt norėtų išvengti griežtesnio elgesio su D. Trumpu šioje ir taip politiškai nestabilioje situacijoje.

Kongreso respublikonai, šį mėnesį perėmę JAV Atstovų Rūmų kontrolę, kurie kartu su kraštutiniais dešiniaisiais konservatoriais išlaiko jėgų balansą, jau pažadėjo atlikti griežtus tyrimus dėl J. Bideno.

Baltieji rūmai antradienį apkaltino respublikonus, kad jie „imituoja pasipiktinimą“ dėl J. Bideno dokumentų.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Susan Walsh („AP Photo“ / „Scanpix“) nuotr.