Prancūzijoje laukiama „pragariško ketvirtadienio“ – prasideda protestai dėl pensinio amžiaus didinimo

Paryžius, Prancūzija. Gonzalo Fuentes („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Prancūzijos profesinės sąjungos ketvirtadienį rengia masinius streikus ir protestus prieš neseniai Emmanuelio Macrono, šalies prezidento, paskelbtus planus pavėlinti pensinį amžių.

Pranešimas yra papildytas Prancūzijos pareigūnų citatomis.

Nauju įstatymo projektu, kuris turi būti priimtas parlamente, oficialus amžius, nuo kurio žmonės gali nustoti dirbti, bus pailgintas nuo 62 iki 64 metų. Pagal pasiūlymus, kuriuos anksčiau šį mėnesį pateikė Elizabet Borne, ministrė pirmininkė, nuo 2027 m. žmonės, norėdami gauti visą senatvės pensiją, turės išdirbti 43 metus, kai dabar – 42 metus.

Šiandien visoje Prancūzijoje bus smarkiai sutrikdytas tarpmiestinių ir priemiestinių traukinių eismas.

„Tai bus pirmoji diena. Kai mes tai sakome, vadinasi, bus ir kitų“, – trečiadienį per „France 2“ televiziją sakė Philippe'as Martinezas, didžiausios Prancūzijos profesinės sąjungos CGT vadovas.

Paryžiuje ir kituose miestuose laukiama didelių protestų, kuriose dalyvaus dešimtys tūkstančių žmonių.

Bus uždaryta daug mokyklų ir kitų viešųjų paslaugų. Paryžiaus Orli oro uoste atšauktas kas penktas skrydis.

Paryžiaus metro įprastai veiks tik dvi be vairuotojo važiuojančios linijos.

Profsąjungos tikisi, kad daugiau nei 200 šalies miestų susirinks daugiau nei milijonas demonstrantų.

Tuo metu Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad policija tikisi 550.000–750.000 protestuotojų, įskaitant 50.000 –80.000 Paryžiuje.

Trečiadienį Geraldas Darmaninas, vidaus reikalų ministras, sakė, kad 10.000 policijos ir žandarmerijos pareigūnų – iš kurių daugiau nei trečdalis sostinėje – bus parengtyje, saugantis, be kita ko, maždaug 1.000 galinčių smurtauti demonstrantų.

Clement'as Beaune'as, susisiekimo ministras, perspėjo, kad tai bus „pragariškas ketvirtadienis“, ir paragino visus, kurie gali, dirbti iš namų.

Sutrikus Paryžiaus metro ir autobusų eismui, su sunkumais susidurti gali krepšinio sirgaliai, bandydami patekti į išparduotas amerikiečių NBA lygos rungtynes tarp Detroito „Pistons“ ir Čikagos „Bulls“ klubų Paryžiaus šiaurės rytuose.

Pats E. Macronas ketvirtadienį bus ne Prancūzijoje – jis ir devyni ministrai dalyvaus Prancūzijos ir Ispanijos viršūnių susitikime Barselonoje.

Tačiau šalyje liks darbo ministras Olivier Dussoptas.

Reforma nepopuliari

Šalies vyriausybė šią reformą vadina gyvybiškai svarbia priemone Prancūzijos pensijų sistemai, tačiau, kaip rodo šią savaitę atlikta IFOP apklausa, ji labai nepopuliari tarp visuomenės – 68% apklaustųjų jai nepritaria.

Priemonę pasmerkė visos šalies profesinės sąjungos, įskaitant vadinamąsias „reformistines“ profesines sąjungas, kurias vyriausybė tikėjosi patraukti į savo pusę, taip pat kairiosios ir kraštutinės dešiniosios opozicijos Nacionalinėje asamblėjoje.

„Ketvirtadienį Eliziejaus rūmų sienos turi drebėti“, – antradienį pareiškė Fabienas Rousselis, Komunistų partijos lyderis.

Kadangi E. Macrono partija „Renesansas“ neturi daugumos šalies parlamente, Prancūzijos prezidentas bus priverstas pasikliauti maždaug 60 konservatyviosios Respublikonų partijos parlamentarų parama. Nors iš esmės jie pritaria pensijų reformai, tačiau kai kurie iš jų įspėjo, kad gali balsuoti prieš.

Tikimasi, kad parlamentinis procesas užtruks keletą savaičių, todėl E. Macronas susiduria su nuolatine opozicijos kampanija, o artimiausiomis dienomis tikėtinos dar kelios protesto akcijos. Blogiausias rezultatas vyriausybei būtų nuolatiniai streikai transporto, ligoninių ir degalų sandėlių sektoriuose, kurie iš esmės sustabdytų šalies darbą.

Politikos analitikai sutiko, kad šalies nuotaikas sunku įvertinti, todėl neįmanoma prognozuoti, ar protestų mastas bus pakankamas, kad priverstų prezidentą atsiraukti. Jei taip atsitiktų, tai galėtų reikšti bet kokių rimtų reformų pabaigą per šią, antrąją, jo kadenciją.

Viena vertus, infliacija, energetikos krizė ir nuolatiniai pranešimai apie blogai veikiančias viešąsias paslaugas privertė daugelį žmonių jausti nerimą ir susierzinimą. Prastas prezidento E. Macrono įvaizdis už klestinčių miestų ribų prisidėjo prie „geltonųjų liemenių“ protestų prieš ketverius metus ir gali vėl pasikartoti.

Tiesa, tyrėjai taip pat nustatė, kad daugelis žmonių jaučia nepasitenkinimą ir nebesitapatina su „senosios mokyklos“ socialiniais judėjimais, pavyzdžiui, profesinėmis sąjungomis. Be to, daugeliui per daug neramu dėl prarastų dienos pajamų, kad galėtų streikuoti.

Premjerė, siekdama pateisinti sprendimą priversti žmones dirbti ilgiau, rėmėsi „kartų solidarumo“ principu. Pagal Prancūzijos sistemą labai nedaug žmonių turi asmeninius pensijų planus, susietus su kapitalo investicijomis.

Vietoje to senatvės pensijos mokamos iš to paties bendro fondo, į kurį dirbantieji kas mėnesį moka įmokas. Dirbantieji žino, kad išėję į pensiją jie gaus tokią pačią naudą.

Palyginti mažas Prancūzijos pensinis amžius yra našta jos viešiesiems finansams. Šalies pensijų patariamoji taryba, kaip pranešama, apskaičiavo, kad 2022–2032 m. pensijų sistemos deficitas kasmet sieks apie 10 mlrd. Eur.

Dabartinis Prancūzijos pensinis amžius yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje.

