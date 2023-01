Po nuvilnijusio skandalo EP išsirinko naująjį vicepirmininką

Marc Angel, EP narys. Philippo von Ditfurth („dpa“/„Scanpix“) nuotr.

Trečiadienį Europos Parlamento (EP) nariai išrinko penktąjį EP pirmininkės Robertos Metsolos pavaduotoją. Juo tapo EP narys iš Liuksemburgo, Socialistų ir demokratų frakcijos narys Marcas Angelas.

Rinkti naują EP pirmininkės pavaduotoją prireikė po to, kai buvusi parlamento vicepirmininkė Eva Kaili neteko šių pareigų, nes praėjusio mėnesio pradžioje ji buvo sulaikyta dėl kaltinimų korupcija, pinigų plovimu ir naryste nusikalstamoje organizacijoje.

Belgijos prokurorai įtaria, kad Kataras ir Marokas sumokėjo E. Kaili, buvusiam europarlamentarui Pierui Antonio Panzeri, E. Kaili partneriui ir P. A. Panzeri draugui Francesco Georgi ir labdaros grupės „Nėra taikos be teisingumo“ (No Peace Without Justice – angl.) vadovui Niccolo Figai-Talamancai už tai, kad šie darytų įtaką priimant sprendimus asamblėjoje.

Gruodžio 9 dieną policija surengė daugiau kaip 20 reidų, daugiausia Belgijoje, taip pat Italijoje. Šimtai tūkstančių eurų grynųjų buvo rasti namuose ir lagamine viename Briuselio viešbutyje. Buvo konfiskuota mobiliųjų telefonų ir kompiuterinės įrangos.

Prokurorai taip pat įtaria P. A. Panzeri žmoną ir dukrą dalyvavus šioje schemoje ir išdavė arešto orderius.

Įtariamieji kaltinimus neigia.

Naujasis EP pirmininko pavaduotojas rinktas slaptu balsavimu. Tam prireikė dviejų turų, sulaukus absoliučios balsavusiųjų daugumos palaikymo. Per antrąjį balsavimo turą M. Angelas sulaukė 307 EP narių palaikymo.

EP pirmininkas, 14 pavaduotojų ir kvestoriai sudaro Parlamento biurą, kuris vykdo daugelį administracinių ir finansinių Parlamento vidaus funkcijų bei rengia pirminį Europos Parlamento pajamų ir išlaidų sąmatos projektą. Prireikus, EP pirmininko pavaduotojai gali pakeisti EP pirmininką perimdami jo funkcijas, įskaitant pirmininkavimą plenariniams posėdžiams.

