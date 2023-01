Pernai pasieniečių sulaikyta cigarečių kontrabanda – didžiausia per du dešimtmečius

VSAT nuotr.

Pernai pasieniečiai sulaikė 4,3 mln. kontrabandinių cigarečių pakelių: tai didžiausias metinis nelegalių rūkalų kiekis per daugiau kaip du dešimtmečius, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

2021 metais buvo sulaikyta per 2,5 mln. pakelių rūkalų.

„Pernai smarkiai išaugęs VSAT sulaikytos cigarečių kontrabandos kiekis, palyginti su ankstesniais metais, sietinas su naujomis ir efektyvesnėmis sienos apsaugos priemonėmis bei traukiniais iš Baltarusijos gabentų didelių tabako gaminių kiekių sulaikymu“, – teigiama pranešime.

Pasak pasieniečių, būtent iš Baltarusijos ir toliau bandoma atgabenti „absoliučią daugumą“ nelegalių tabako gaminių. Prie šios šalies sienos buvo sulaikytos aštuonios iš dešimties neteisėtos siuntos. Dar 19% atvejų nustatyta šalies viduje, 1% – pasienyje su Rusija.

Neteisėtas rūkalų gabenimas taip pat ir toliau išlieka dažniausia kontrabandos rūšimi: iš 532 pernai išaiškintų jos atvejų 523 buvo neteisėtai gabentos cigaretės. Dėl to pernai sulaikyti 475 asmenys, 2021 metais – 430. 371 iš pernai sulaikytųjų buvo Lietuvos pilietis.

Du trečdaliai – geležinkeliu

Pernai pasieniečiai nustatė 51 kontrabandos gabenimo traukiniais atvejį ir taip sulaikė beveik 3 mln. pakelių cigarečių – tai sudarė 67% viso VSAT sulaikytų cigarečių kiekio.

2021 metais pasieniečiai išaiškino 52 geležinkeliu atgabentų rūkalų kontrabandos atvejus, jie sudarė daugiau kaip 1 mln. pakelių cigarečių – apie 41% viso tais metais VSAT sulaikytų cigarečių kiekio.

„Baltarusijoje pagamintas cigaretes iš šios šalies į Lietuvą geležinkeliu konktabandininkai bando gabenti slėpdami biriuose kroviniuose (skaldoje, medžio drožlėse, granulėse), kartais maskuodami „priedangos“ kroviniais ar įmaišydami cigarečių dėžes tarp oficialaus krovinio“, – nurodoma pranešime.

Rūkalai, pasak pranešimo, taip pat slepiami traukinio vagonų konstrukcijose, prekinių traukinių šilumvežiuose, kartais – specialiai įrengtose slėptuvėse. Pasitaikė atvejų, kuomet kontrabandiniai rūkalai papildomai buvo apvynioti skardos lakštais ir paslėpti po akmens skalda.

„Geležinkelis neteisėtam akcizinių prekių gabenimui iš Baltarusijos pasirenkamas tikintis didelius kiekius palyginti lengvai paslėpti tarp kitų krovinių, iškrauti siuntas bet kuriame gabenimo taške, esančiame atokiau nuo valstybės sienos. Be to, taip siekiama dažnai keisti iškrovimo vietas“, – teigia VSAT.

Keliauja baltarusiškos cigaretės

Sustiprinus sienos su Baltarusija apsaugą stebėjimo sistemomis ir jomis padengus visą šį ruožą, taip pat ten dėl neteisėtos migracijos įrengus fizinį barjerą, vis dažniau pasirenkami „nuotoliniai“ kontrabandos gabenimo būdai – dronai arba, pasinaudojant pasienio vandenų tėkme, iš Baltarusijos siunčiami cigarečių „plaustai“.

Pernai pasieniečiai nustatė 49 atvejus, kai kontrabandai naudojami dronai, 2021 metais – 17. Sulaikyti 64.500 tokiu būdu atskraidinti pakeliai (2021 metais – 19.700).

Daugiausiai pernai, kaip ir ankstesniais metais, pasieniečiai sulaikė Gardino tabako fabrike „Neman“ pagamintų „NZ“, „Minsk“ ir „Fest“ markių cigarečių. Absoliuti dauguma rūkalų pažymėta Baltarusijos akcizo ženklais, tik 1% pakelių buvo be banderolių.

VSAT vertinimu, pagrindinės kontrabandos gabenimo į Lietuvą patrauklumo priežastys yra kainų skirtumai, pelnas, Baltarusijos režimo parama šiai veiklai.

Pasieniečių duomenimis, Baltarusijoje vidutinė mažmeninė populiariausių cigarečių pakelio kaina yra apie 0,8 Eur, kai Lietuvoje – apie 4,2 Eur. Didinant akcizą tabako gaminiams ir tabakui, cigarečių tarp ES ir kaimyninių valstybių kainų mažmeninėje rinkoje skirtumas vis labiau didėja.

Be to, pasak jų, ši veikla patraukli, nes palyginti greitai gaunamas pelnas pardavus nelegalias cigaretes, o Lietuvos geografinė padėtis yra patogi kontrabandinių cigarečių tranzitui gilyn į Vakarų Europą.

Kontrabandai palankias sąlygas sukuria ir dėl infliacijos mažėjanti vietos gyventojų perkamoji galia.

Mažėjimo neprognozuoja

VSAT taip pat teigia, jog šią veiklą palaiko Baltarusijos režimas: gamyklos „Neman“ perviršinė produkcija nemažėja, ji skirta išimtinai nelegaliai rinkai.

„Turint omenyje Baltarusijos režimui įvestas tarptautines sankcijas, jos kiekiai, tikėtina, gali dar labiau augti“, – teigiama pranešime.

Pasieniečių teigimu, rūkalų kontrabandos per pasienio kontrolės punktus mastas nemažėja, be to, intensyvėja smulki kontrabanda.

„Įvertinusi visas minėtas aplinkybes ir atsižvelgdama į Lietuvos pareigūnų sulaikomus cigarečių kontrabandos kiekius, VSAT prognozuoja, kad jos mastai ir intensyvumas nemažės – neteisėto tabako gaminių gabenimo rizika išlieka aukšta“, – teigiama pranešime.

