Kroatija įžengė į euro zoną ir Šengeno erdvę

Kroatija sekmadienį įžengė į euro zoną ir Šengeno erdvę – tai du labai svarbūs žingsniai šaliai, beveik prieš dešimtmetį įstojusiai į Europos Sąjungą.

Vidurnaktį (sekmadienį 1 val. Lietuvos laiku) ši Balkanų valstybė atsisveikino su savo valiuta kuna ir tapo 20-ąja euro zonos nare. Be to, Kroatija tapo 27-ąja Šengeno zonos valstybe. Vadinamoji Šengeno erdvė yra didžiausia pasaulyje laisvo keliavimo zona.

Šia proga sekmadienį Kroatijoje lankysis Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen

Ekspertai sako, kad euro įsivedimas padės apsaugoti Kroatijos ekonomiką po Rusijos invazijos į Ukrainą visame pasaulyje siaučiant infliacijai ir smarkiai išaugus maisto bei degalų kainoms.

Tačiau kroatų jausmai yra prieštaringi. Nors jie sveikina kontrolės prie sienų panaikinimą, kai kas nerimauja dėl euro, o dešiniojo sparno opozicinės grupės sako, kad bendroji valiuta naudinga tik didžiosioms šalims, tokioms kaip Vokietija ir Prancūzija.

Daug kroatų baiminasi, kad įsivedus eurą kils kainos ir kad verslas konvertuodamas suapvalins skaičius savo naudai.

4 mln. gyventojų turinčios šalies pareigūnai prognozavo, kad abu svarbūs pokyčiai bus prisimenami kaip vienas didžiausių šalies pasiekimų nuo tada, kai prieš 31 metus subyrėjus Jugoslavijai ji paskelbė nepriklausomybę.

Ekonomistai teigia, kad euro įvedimas Kroatijai bus naudingas, nes daugiau nei pusė šios šalies užsienio prekybos, du trečdaliai tiesioginių užsienio investicijų ir apie 70% turistų yra priklausomi nuo bendros ES valiutos zonos. Tai taip pat reiškia, kad 340 mln. žmonių, gyvenančių dabartinėje euro zonoje, nebereikės keisti eurų į Kroatijos kunas, be to, į turistinę šalį bus galima įvažiuoti be pasienio kontrolės.

Deniso Lovrovico (AFP / „Scanpix“) nuotr.