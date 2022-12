Rusija traukiasi iš visų Europos konvencijų

Britų gatvės menininko Banksy freska, nupiešta 2017 m. KMG / „SWNS.com“ / „Scanpix“ nuotr.

Rusijos valdžios institucijos pradėjo Europos Tarybos (ET) tarptautinių sutarčių denonsavimo procedūrą.

Dėl karinės agresijos prieš Ukrainą ET nutraukė Rusijos dalyvavimą Europos žmogaus teisių konvencijoje ir jos narystę organizacijoje. Tačiau oficialiai Rusija iki šiol tebėra 41 Europos Tarybos tarptautinės sutarties, įskaitant sutartį dėl baudžiamosios atsakomybės už korupciją, šalis.

Pasak BBC, Rusijos vyriausybės sprendimas pateikti šalies prezidentui Putinui pasiūlymą nutraukti ET tarptautines sutartis žymi galutinį santykių su šia organizacija ir jos institucijomis etapą.

Pagal tarptautinių sutarčių įstatymą, Vladimiras Putinas turi pateikti Valstybės Dūmai kiekvienos sutarties nutraukimo pagrindimą bei įvertinti galimas finansines, ekonomines ir kitas tokio nutraukimo pasekmes.

Žingsnis po žingsnio

Rusija nustojo būti ET nare po invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį – kovo 16 d. ET Ministrų Komitetas priėmė rezoliuciją dėl jos išsiuntimo iš organizacijos. Rugsėjo 16 d. paskelbus rezoliuciją buvo nutrauktas Rusijos dalyvavimas Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) ir pagrindinėje Europos tarptautinėje sutartyje – Žmogaus teisių apsaugos konvencijoje.

Tiesa, kovą Rusija pati paskelbė pasitraukianti iš Europos Tarybos, o gegužę vienašališkai atsisakė vykdyti EŽTT sprendimus.

Be to, ET nutraukė bendradarbiavimą su Rusija kovos su narkotikais ir narkomanija, didelių stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos ir pagalbos organizavimo srityse, taip pat kino, sporto, susitarimų dėl kultūrinių maršrutų, istorijos mokymo plėtros Europoje ir kitose srityse.

Tačiau, pasak BBC, ET neatmetė Rusijos narystės tarptautinėse sutartyse, kurios nereikalavo narystės Europos Taryboje kaip išankstinės sąlygos – ir tai yra 41 tarptautinis susitarimas, kurio Rusijos valdžia dabar ketina atsisakyti.

Kokias sutartis Rusija ketina nutraukti

Tarp sutarčių, kurias ketina nutraukti Rusija, vardijamos konvencijos, susijusios su visomis socialinio gyvenimo sritimis, įskaitant konvencijas dėl vaikų apsaugos nuo seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo, dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, dėl padirbtų produktų, keliančių pavojų visuomenės sveikatai, dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose, dėl aukštojo mokslo pripažinimo Europos regione, dėl archeologinio paveldo apsaugos ir bendros kino gamybos.

Be to, Rusija ketina denonsuoti Baudžiamosios teisės konvenciją dėl korupcijos, praėjusią savaitę pranešė Rusijos valdžios institucijos. Kaip valstybės narės laikosi šios konvencijos, stebi įtakinga tarptautinė organizacija GRECO (Valstybių prieš korupciją grupė), anksčiau aktyviai stebėjusi Rusijos kovos su korupcija priemonių veiksmingumą.

BBC primena 2018 m. išleistą GRECO ataskaitą dėl priemonių, skirtų užkirsti kelią parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijai Rusijoje, kurioje buvo teigiama, kad „korupcijos skandalai, susiję su aukšto rango pareigūnais, Rusijoje yra įprasta praktika“.

Kovą ET panaikino Rusijos atstovavimą GRECO, tačiau pažymėjo, kad organizacija gali ir toliau vertinti, kaip Rusija laikosi konvencijos.

BBC atkreipia dėmesį, jog Rusijos valdžios institucijų planai nutraukti tarptautines sutartis sutapo su Putino dekretu, kuriuo gruodžio 29 d. buvo uždrausta skelbti visas valstybės tarnautojų pajamų deklaracijas, o tam tikrų kategorijų kariškiams bei vyriausybės pareigūnams leista ir visai nedeklaruoti savo pajamų, taip panaikinant vieną iš pagrindinių kovos su korupcija priemonių.

Tarptautinių ekspertų spėjimu, Rusijos valdžia tiesiog nori atsiriboti nuo visko, kas susiję su Europos Taryba, – tiek dėl jos pasipiktinimo ET politika, kuri Rusijoje laikoma „įžeidžiančia ir nepriimtina“, tiek dėl noro atsisakyti „liberalių Europos standartų“, kurie jau seniai erzina daugelį jėgos struktūrų atstovų.

Pasak ekspertų, kitose organizacijose, pavyzdžiui, JT ir ESBO, bendradarbiavimo su Rusija „neįmanoma nutraukti“. Tuo metu ET neturi griežtos bendradarbiavimo nutraukimo procedūros – iš tikrųjų dėl to reikėtų derėtis, tačiau abi šalys derėtis nenori. Todėl po daug mėnesių trukusių vidaus ir tarpžinybinių diskusijų buvo nuspręsta nebedalyvauti visose sutartyse.

