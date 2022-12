Tarptautinė migracijos organizacija: Lietuvoje gyvena 145.000 užsieniečių

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vis daugiau užsieniečių renkasi Lietuvą kaip tikslo šalį, skelbia Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras (IOM Lietuva).

Šiais metais į Lietuvą atvyko daugiau nei 71.000 karo pabėgėlių iš Ukrainos, pagal jų skaičių, tenkantį šalies populiacijai, Lietuva yra penkta, rodo IOM ataskaita.

Be to, per 10 šių metų mėnesių daugiau nei 20.000 baltarusių gavo leidimą gyventi Lietuvoje.

„Stebimos tendencijos, kad vis daugiau žmonių renkasi Lietuvą kaip tikslo šalį – tad Lietuva tampa imigracijos šalimi“, – teigiama sekmadienį išplatintame IOM Vilniaus biuro pranešime.

Anot organizacijos, šiuo metu Lietuvoje gyvena?145.000 užsieniečių, arba daugiau nei 5% visos šalies populiacijos.

Lietuva prieglobsčio prašytojus priimančia šalimi tapo 1997–aisiais, ratifikavus Ženevos konvenciją. Per 25 metus prieglobstį taip pat gavo kiek daugiau nei 5.000 pabėgėlių iš Afganistano, Sirijos, Baltarusijos, Eritrėjos ir kitų šalių.

