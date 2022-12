Lietuviai Sakartvele penkioms mokykloms ir universitetui įrenginėja saulės jėgaines

Per metus Sakartvele būna iki 280 saulėtų dienų, tačiau šalis iki šiol neišnaudoja galimybių elektrą gamintis iš atsinaujinančių šaltinių. Elektros čia reikia vis daugiau, o hidroelektrinės daugiau jos pagaminti neišgali. Prie saulės jėganių plėtros Sakartvele prisideda ir Lietuva. Vieni iš rinkos lyderių Lietuvoje bendrovė VIASOLIS jau kitais metais tokias jėgaines sumontuos penkiose mokyklose ir Tbilisio technikos universitete.

Domina Sakartvelo rinka

Pasak bendrovės VIASOLIS vadovo Rimvydo Karoblio, šiuo metu atliekami montavimo darbai, o projektas bus baigtas kitąmet. Tai – dvišalis bendradarbiavimas diegiant fotovoltinės energijos sprendimus Sakarvelo technikos universitete ir penkiose Tbilisio mokyklose.

„Mūsų užduotis – suprojektuoti Sakartvelo klimato sąlygoms pritaikytas saulės jėgaines, jas pagaminti, sumontuoti.

Rimvydas Karoblis, „ViaSolis“ vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Lietuvos Vyriausybė turi tokią iniciatyvą – gerosios praktikos dalinimasis. Kiekvienais metais tam yra numatomas biudžetas, atrenkamos prioritetinės šalys, kuriose Lietuvos verslas dalijasi savo patirtimi.

Mums šis projektas yra įdomus dėl kelių priežasčių. Iš vienos pusės, svarbu tokioje iniciatyvoje sudalyvauti ir prisidėti prie švaresnio klimato. Taip pat matome galimybę, kad Sakartvelo rinka, kalbant apie saulės energetiką, užaugs ir galėsime ten dirbti ir ateityje“, – sakė R. Karoblis.

Per metus – net 250–280 saulėtų dienų

Sakartvele įrenginėjamų saulės jėgainių bendra galia – iki 17700 kWp, o atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimas, ypač besivystančiose valstybėse, prisideda prie bendro klimato taršos mažinimo. Paskaičiuota, kad didelę dalį teršalų į aplinką išmeta tos valstybės, kurios neturi pakankamai modernių technologijų ir kurių energijos pagrindą sudaro iškastinio kurio naudojimas.

Pasak R. Karoblio, Sakartvele yra puikios, tačiau kol kas neišnaudotos galimybės saulės energetikai.

Analizuojat situaciją paaiškėjo, kad daugelyje šalies regionų per metus būna net 250–280 saulėtų dienų, o jas pavertus valandomis – per metus saulė čia šviečia 6000–6780 valandų. Skaičiuojama, kad bendras metinis saulės energijos potencialas Gruzijoje yra 108 MW, tai atitinka 34 tūkst. tonų standartinio kuro.

Balansas – deficitinis

Per metus Tbilisio technikos universitetas suvartoja beveik 2500 MWh elektros energijos. Projektuojamos saulės jėgainės per metus sugeneruos 259,45 MWh elektros energijos ir bus sumažinta 3669 tonų į aplinką išmetamo CO2. Tuo tarpu penkios Tbilisio mokyklos per metus suvartoja apie 288 730 kWh, o įrengus saulės jėgaines jos per metus sugeneruos 253 MWh elektros energijos, taip 3573 tonomis sumažinat CO2 išmetimą į aplinką.

Sakartvele vienam gyventojui tenkantis energijos suvartojimas yra du kartus mažesnis už pasaulio vidurkį, tačiau jis labai sparčiai auga. Nuo 2000 m. iki 2018 m. tiek energijos poreikis, tiek elektros energijos suvartojimas vienam gyventojui padidėjo daugiau nei 1,6 karto.

Beveik 75 proc. elektros energijos Sakartvele pagaminama iš hidroenergijos (2019 m. – 75,3 proc.), likusi dalis – iš gamtinių dujų. Šalyje įrengtas 20,7 MW vėjo jėgainių parkas, veikia 368 saulės elektrinės, kurių bendra galia 17,7 MW. „Vien šiais metais Lietuvoje „ViaSolis“ įrengė daugiau nei 700 elektrinių, kurių bendra instaliuota galia yra didesnė už elektrinių galią instaliuotą Sakravele, o bendras Lietuvoje įrengtų elektrinių skaičius viršijo 31 tūkstantį“, - sakė R. Karoblis.

Saulės jėgainių montavimas, pasako p. Karoblio, ne tik prisidės prie klimato kaitos pokyčio, tačiau vietos verslas ir valstybinės institucijos įgaus daugiau žinių apie atsinaujinančią energetiką.

Elektros energijos poreikis didėja

„Sakartvele, kaip ir Lietuvoje, yra silpnas infrastruktūros ir elektros perdavimo tinklas, todėl einama link to, kad miestuose elektros energiją būtų galima pasigaminti iš atsinaujinančių šaltinių. Taip pinigai už energijos resursus pasiliktų bendruomenei.

Vietos bendruomenėms nebus didelės naudos, jei šalyje atsiras didelės elektrinės, kurios užims visą tinklą. Tai reikštų, kad visi pinigai už energijos išteklius, kaip anksčiau keliaudavo į Rusijos pusę, pasuktų į kitą, tačiau jų neliktų bendruomenei.

Taip, kaip ir Lietuvoje, Sakartvele irgi reikia siekti, jog kuo daugiau lėšų liktų šalies viduje. Tiesa, kalbant apie elektros kainos, skirtumas nuo Europos šalių yra toks, kad Sakartvele hidroelektrinėse gamina elektra nėra brangi. Tačiau problema yra kitur – hidroelektrinės jau dirba maksimaliais pajėgumais, o elektros energijos poreikis tik didėja. Galimybių pasigaminti daugiau elektros hidroelektrinėse nėra.

Buvo bandoma statyti naujas hidroelektrines, tačiau vietos valdžia susidūrė su milžinišku gyventojų pasipriešinimu ir projektai sustojo. Todėl sakartveliečiai daugiau alternatyvų, be saulės ir vėjo, neturi“, – kalbėjo R. Karoblis.