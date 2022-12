ERPB skiria 4 mln. Eur Baltarusijos verslui užsienyje, konsultuos įmones

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltarusijos mažų ir vidutinių įmonių savininkai, savo verslą iš Baltarusijos ir Rusijos perkėlę į Europos Sąjungos (ES) valstybes, galės pasinaudoti Bendrijos ištekliais, kuriuos administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

ERPB tam skirs iki 4 mln. Eur ES lėšų ir padės mažoms Baltarusijos įmonėms prisitaikyti prie naujų rinkų aplinkos, integruotis į naujas tiekimo grandines ir paskatinti jų skaitmeninimą, pranešė bankas.

Be to, ERPB teiks konsultacijas ir mokymus tokioms įmonėms, o per programą „Star Venture“ padės startuolių įmonėms.

Tikimasi, kad nauja iniciatyva pasieks mažiausiai 270 persikėlusių įmonių ir konsultantų.

ERPB atstovai BNS pranešė, kad į paramą Lietuvoje galėtų pretenduoti apie 100 įmonių, kurių daugiau nei 50% akcijų valdo Baltarusijos akcininkai ir kurios yra įsiregistravusios Lietuvoje bei čia veikia ne mažiau kaip tris mėnesius.

ERPB valdytojų taryba šiemet balandį sustabdė prieigą Baltarusijai ir Rusijai prie banko išteklių. Nepaisant to, įmonės, savo verslą iškėlusios iš Baltarusijos ir reziduojančios vienoje iš ERPB veiklos ekonomikų, gali gauti jo pagalbą.

