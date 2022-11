ISW: Rusija smarkiai išeikvojo raketų atsargas, atakos gali retėti

Pavlo Palamarchuko („Zuma Press“ / „Scanpix“) nuotr.

Tikėtina, kad Rusijos kariuomenė lapkričio 15 d. koordinuotiems raketų smūgiams panaudojo didelę dalį likusių didelio tikslumo ginklų sistemų, mano JAV įsikūręs Karo studijų institutas (ISW). Be to, prastas pastiprinimas jaukia rusų planus prie Pavlivkos.

Antradienį Rusijos Ukrainoje suorganizuotoje masinėje raketų atakoje ukrainiečiams pavyko sunaikinti 77 sparnuotąsias raketas, trečiadienį duomenis patikslino šalies Ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Be to, numušta 10 iranietiškų bepiločių orlaivių „Shahed-136“ ir vienas bepilotis orlaivis „Orion“. Prieš tai per spalio 10 d. koordinuotus Rusijos raketų smūgius Ukrainos oro gynyba buvo numušusi 43 sparnuotąsias raketas iš 84 ir 13 bepiločių orlaivių iš 24.

„Padidėjęs numuštų raketų procentas rodo, kad per pastarąjį mėnesį Ukrainos oro gynyba pagerėjo, o šalies generalinis štabas šį pagerėjimą aiškino Vakarų šalių suteiktų oro gynybos sistemų veiksmingumu. ISW taip pat vertina, kad Rusijos pajėgos smarkiai išeikvoja savo didelio tikslumo ginklų sistemų atsargas ir greičiausiai turės sulėtinti kampanijos prieš svarbią Ukrainos infrastruktūrą tempą“, – naujausioje apžvalgoje rašo ISW ekspertai.

Rusijos raketų smūgiai ir toliau kelia grėsmę Ukrainos civiliams gyventojams, o Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenko pareiškė, kad energetikos padėtis šalyje yra gana „kritiška“, tačiau žala Ukrainos energetikos infrastruktūrai vargu ar palauš ukrainiečių dvasią, atsižvelgiant į gerėjančią Ukrainos priešlėktuvinę gynybą ir neseniai pasiektas sausumos pergales Chersono srityje, mano analitikai.

Kremlius nesuinteresuotas derybomis

ISW vertinimu, Kremlius kol kas dar nėra suinteresuotas deryboms dėl taikos Ukrainoje. Tokias išvadas instituto analitikai daro įvertinę Rusijos elgesį G 20 viršūnių susitikime, kuris šiuo metu vyksta Indonezijos Balio saloje.

„Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas aukščiausiojo lygio susitikime nepasirodė, o vietoj to pasirašė daugybę dekretų, kuriais Rusijos okupuotiems Ukrainos miestams suteikiami garbės titulai. V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Rusija tęs „specialiąją karinę operaciją“ Ukrainoje, o V. Zelenskį apkaltino nenoru derėtis su Rusija. S. Lavrovas Ukrainos sąlygas pavadino „nerealiomis ir neadekvačiomis“, o tokia Kremliaus pozicija kartojosi per visą karą. D. Peskovas taip pat pabrėžė, kad Rusija išlaisvintą Chersono miestą vis dar laikys Rusijos okupuotos Chersono srities sostine, o Rusijos saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas pakartojo invazijai pateisinti naudotą pirminį melagingą naratyvą, kad Rusijai reikia ginti Donbasą ir kad Ukrainos „naciai“ nesilaikė Minsko susitarimų“, – Kremliaus laikyseną apibendrina ISW.

Prastas pastiprinimas jaukia rusų planus prie Pavlivkos

Pranešama, kad Rusijos kariuomenės vadai nepaisė esamų puolimo operacijų planų Vuhledaro kryptimi ir iš nekantrumo skyrė prastai apmokytus pastiprinimus brangiai kainuojančiam Pavlivkos puolimui. Apsišaukėliškos Donecko liaudies respublikos karinis vadas Aleksandras Chodakovskis lapkričio 15 d. teigė, kad Rusijos pajėgos iš pradžių planavo pulti Vuhledaro vietovėje iš dviejų krypčių, tačiau jis ir kiti vadai suprato, kad dėl prasto pastiprinimo apmokymo ir negalėjimo susisiekti su brigadų vadais tokie planai neįmanomi.

„Rusijos pajėgos per anksti imponavo nepakankamai sutelktam mobilizuotam personalui puolimo stumdymams, kuriais siekta užimti Pavlivką, dėl to buvo patirta daug nuostolių, ypač tarp Ramiojo vandenyno laivyno 155-osios jūrų pėstininkų brigados karių. Rusijos kariniai pareigūnai greičiausiai atsisakė savo pradinių planų ir skyrė prastai apmokytus pastiprinimus Pavlivkos puolimui dėl politiškai nulemto skubos jausmo atnaujinti Donecko puolimo kampaniją prieš planuojamą Rusijos pasitraukimą iš Chersono miesto“, – vertina ISW.

Didelės išlaidos, susijusios su Rusijos puolimu Pavlivkoje, ir toliau sukelia kritiką Rusijos karinei vadovybei. M. Chodakovskis teigė, kad Rusijos karinė vadovybė dėl „apgailėtinų rezultatų“ bando kaltinti Ramiojo vandenyno laivyno 40-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados vadą už tai, kad šis netinkamai rėmė Rusijos 155-ąją jūrų pėstininkų brigadą. M. Chodakovskis esą teigė, kad brigados vadai yra kalti dėl didelė puolimo kainos ir kad Rusijos pajėgų Ukrainoje vadas armijos generolas Sergejus Surovikinas neturėtų leisti „nekaltam“ vadui prisiimti kaltės dėl prasto Rusijos karinės vadovybės planavimo, rašo ISW analitikai.

ISW anksčiau vertino, kad Rusijos gynybos ministerija lapkričio 7 d. paskelbė retą pareiškimą, reaguodama į didelį Rusijos karo tinklaraštininkų pasipiktinimą dėl nuostolių, susijusių su Pavlivkos puolamąja operacija.

„M. Chodakovskio kritika Rusijos karinei vadovybei rodo, kad Rusijos gynybos ministerija greičiausiai nesugebėjo iki galo sureaguoti į pasipiktinimą ir kad Rusijos promaskvietiški veikėjai ir karo tinklaraštininkai toliau kritikuos Rusijos kariuomenės vadus“, – rašo ISW analitikai.

Pavlo Palamarchuko („Zuma Press“ / „Scanpix“) nuotr.