Seimas pradeda svarstyti kitų metų biudžetą

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Seimas ketvirtadienį pradėjo pirmąjį 2023 m. valstybės biudžeto projekto svarstymą – posėdyje savo išvadas skelbia komitetai ir komisijos.

Papildyta skyreliu „Nuomonės įvairios“

Gintarė Skaistė, finansų ministrė, prieš posėdį sakė besitikinti, kad jo priėmimas bus sklandus, tačiau ją stebina tai, kad kritikuodami didelį biudžeto deficitą Seimo nariai prašo apie 1,5 mlrd. Eur papildomų išlaidų arba siūlo įvairių lengvatų.

„Tikiuosi išgirsti visų frakcijų pozicijas, preliminarūs vertinimai tiek ekonomistų, tiek valdančiųjų frakcijų buvo pozityvūs, todėl tikiuosi sklandaus biudžeto priėmimo“, – Seime prieš posėdį žurnalistams sakė G. Skaistė.

Pagrindiniai 2023 m. biudžeto prioritetai, pasak ministrės – energetikos krizės sprendimas bei investicijos į atsinaujinančią energetiką, taip pat finansavimo didinimas krašto apsaugai, sąjungininkų priėmimui.

Pasak jos, augant energijos ir kitoms kainoms, per 1,5 mlrd. Eur skiriama žmonių pajamų didinimui – didės minimalus darbo užmokestis, socialinės išmokos, pensijos.

Kitais metais daugiausia, apie 2 mlrd. Eur skiriama kompensacijoms už elektrą ir dujas, investicijoms į atsinaujinančią energetiką, saugumui, didinamas krašto apsaugos finansavimas.

Seimo nariai, komitetai, įstaigos pateikė pasiūlymų papildomai įvairioms reikmėms numatyti virš 1,2 mlrd. Eur. Tačiau pagrindinis Biudžeto ir finansų komitetas nepritarė nė vienam siūlymui ir visus juos siūlo įvertinti Vyriausybei.

Mykolo Majausko, komiteto vadovo, teigimu, pavojinga didinti biudžeto deficitą daugiau nei numatytas 4,9%. Jis taip pat neatmeta, kad prognozės dėl įvairių geopolitinių ir ekonominių veiksnių gali būti liūdnesnės.

9% PVM mokesčio lengvatą viešbučiams siūloma taikyti neribotai, o pusmečiui – iki kitų metų vidurio pratęsti šią lengvatą maitinimo ir kultūros, poilsio ir sporto renginių bei atlikėjų paslaugoms, nors Seimas svarstys galimybę šiems sektoriams PVM lengvatą numatyti taip pat neribotam laikui.

Didelis dėmesys skiriamas žmonių pajamų didinimui, o G. Skaistė yra sakiusi, kad tam numatyta 1,5 mlrd. Eur – pajamų iš darbo didinimas, socialinių išmokų, pensijų indeksavimas.

Numatytos lėšos minimalios mėnesio algos (MMA) kėlimui iki 840 Eur, neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) didinimui iki 625 Eur. Dėl to pajamos „į rankas“ minimalią algą uždirbantiems asmenims būtų 83,5 Eur didesnės nei dabar. Be to, 5 Eur bus didinimas bazinis pareiginės algos dydis – iki 186 Eur.

Vidutinė senatvės pensija kitąmet turėtų didėti 60 Eur iki 542 Eur, o su būtinuoju stažu – iki 575 Eur. Taip pat augs bazinės pensijos dydis, vienišo asmens pensija, vaiko pinigai, valstybės remiamos pajamos, nuo kurių priklauso dalis socialinių išmokų.

Išsamiau apie kitų metų biudžetą ir jo sandarą skaitykite čia.

Prognozuojama, kad kitąmet Lietuvos bendrasis vidaus produktas augs 1,6%, o vidutinė metinė infliacija sumažės iki 6%.

Po pirmojo biudžeto svarstymo nebalsuojama – projektas grąžinamas Vyriausybei. Tai įprasta procedūra.

Biudžeto projektas šiemet teikiamas anksčiau nei įprastai, jį priimti taip pat planuojama anksčiau – lapkričio 22 d., o ne gruodžio viduryje.

Socialdemokratai: NPD turi būti prilygintas MMA

Gintautas Paluckas, Seimo socialdemokratų atstovas, kalbėjo, kad pagrindinis frakcijos siūlymas biudžetui – didinti žmonių pajamas prilyginant NPD minimaliai mėnesio algai (MMA) vietoj kompensacijos už elektrą verslui.

„Tai leistų dabar padidinti minimalią alga gaunantiems žmonėms pajamas daugiau kaip 120 Eur ir tai atlieptų augančias kainas. Tuo metu Vyriausybė renkasi didesnę dalį skirti per universalią kilovatvalandės kompensaciją. Manome, kad tai nėra visiškai teisinga, nes tie žmonės, kurie turi pinigų, gaus lygiai tą pačią paramą, kaip ir tie, kurie turi mažas pajamas“, – Seime žurnalistams prieš posėdį sakė G. Paluckas.

Gintautas Paluckas, Seimo narys. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Jei kalbame apie NPD prilyginimą MMA, tos pajamos turėtų būti numatytos iš dabar numatytos paramos visam verslui – kuriam riekia ir kuriam nereikia – kompensacijas už energijos išlaidas“, – pridūrė jis.

Pasak G. Palucko, jei nebus atsižvelgta į šiuos siūlymus, socialdemokratai biudžeto projekto nepalaikys.

Jis taip pat teigė, kad tarp opozicijos pasiūlymų yra didinti kultūros, kelių finansavimą.

„Čia ne Seimo narių pageidavimai, čia visuomenės pageidavimai išsakant problemas, kur trūksta finansavimo. Tuos dalykus subalansuos Vyriausybė pasverdama, kiek reikia didinti biudžeto deficitą, kiek verta skolintis ir kokias investicijas, socialines ir infrastruktūros, reikia padaryti. Čia yra normalus procesas“, – teigė G. Paluckas.

Nuomonės įvairios

Zigmanto Balčyčio, Seimo Audito komiteto pirmininko, teigimu, kompensavimo už elektrą ir dujas tvarka, kai jos mokamos visiems namų ūkiams, nevertinant jų pajamų ar suvartojamo energijos kiekio, yra per brangi, neefektyvi ir neskatinanti taupyti bei investuoti į saulės ir vėjo jėgaines.

Mindaugas Lingė, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, siūlė Vyriausybei į valstybės biudžeto projekto rengimą labiau įtraukti Seimui pavaldžias institucijas, kad būtų patenkintas jų finansavimo poreikis.

Artūras Žukauskas, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas, pabrėžė, kad kitais metais pirmą kartą Lietuvos istorijoje BVP dalis, tenkanti švietimui ir mokslui, pasieks 5%.

„Tai didžiulis pasiekimas mūsų šaliai. Tai svarbiausia investicija į žmones“, – Seimui pristatydamas komiteto išvadą dėl 2023 m. biudžeto teigė A. Žukauskas.

Vytautas Mitalas, Laisvės frakcijos narys, tvirtino, kad biudžetas yra geras ir jo svarstymas Seime neprimins „Holivudo trilerio“, kaip norėtų opozicija.

„Darbietis“ Vytautas Gapšys įsitikinęs, kad biudžetas nėra „išskirtinai geras ar blogas“, dauguma išlaidų užprogramuotos ankstesniais metais prisiimtų įsipareigojimų: „Negali sustabdyti nei krašto apsaugos sistemos, nei ligoninių finansavimo.“

„Apie 20% siekianti infliacija suvalgys visas padidėjusias pajamas“, – tvirtino V. Gapšys.

Parlamentaro, dirbančio Biudžeto ir finansų komitete, skaičiavimais, infliacija per metus į biudžetą sugeneruos apie 900 mln. Eur pajamų vien iš PVM.

Remigijus Žemaitaitis, Lietuvos regionų frakcijos atstovas, kitų metų biudžetą vadino „šalpos biudžetu“.

Algirdas Butkevičius, demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys, siūlė valdantiesiems labiau rūpintis, kad viešaisiais pinigais nebūtų skatinama infliacija, nes ji dabar jau yra didžiausia visoje ES. Pasak jo, kitais metais ilgalaikės išlaidos, kurios nebus padengtos pajamomis, sieks 1,2 mln. Eur.

„2023 m. biudžetas, manau, viršija lūkesčius esamomis sąlygomis, turint galvoje kontekstą, infliaciją, karą Ukrainoje, energetikos išteklių augančias kainas“, – tvirtino A. Butkevičius.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.