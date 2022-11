Netikėta Antirusija: Vidurinės Azijos Rubikonas

Tarp Rusijos ir Kinijos, dviejų didžiulių valstybių, kurios abi turi ambicijų Vidurinėje Azijoje, įspraustoms šalims tenka laviruoti ir nuolat taikytis prie kintančios geopolitinės situacijos. Jos neturi prieigos prie jūrų ir pagrindiniai prekių srautai eina arba per Rusiją, arba per Kiniją. Dar galima plaukti per Kaspiją ir keliauti per Kaukazą, o toliau per Turkiją. Pastaroji, beje, taip pat mėgina didinti savo įtaką Vidurinės Azijos valstybėse ir įsitvirtinti kaip regiono lyderė. Keliai į pietus veda per tokias šalis kaip Irakas, Iranas, Afganistanas ar Pakistanas – neramius, nestabilius, netgi pavojingus kraštus.