Italijos kraštutinių dešiniųjų vyriausybė parlamente laimėjo balsavimą dėl pasitikėjimo

Riccardo Antimiani (ANSA / „ZUMA Press“ / „Scanpix“) nuotr.

Italijos naujoji kraštutinių dešiniųjų vyriausybė antradienį žemuosiuose parlamento rūmuose laimėjo balsavimą dėl pasitikėjimo, premjerei Giorgiai Meloni išdėsčius savo programą ir patvirtinus šalies pozicijas Europoje bei paramą Ukrainai.

Balsavimas buvo didele dalimi procedūrinis klausimas, nes G. Meloni neofašistinių šaknų turinčios partijos „Italijos broliai“ (it. Fratelli d'Italia) koalicija su Silvio Berlusconi partija „Pirmyn, Italija“ (it. Forza Italia) ir Matteo Salvini kraštutinių dešiniųjų „Lyga“ (it. Lega) turi aiškią daugumą parlamente.

Trečiadienį panašų balsavimą rengia Senatas.

Prieš antradienio balsavimą parlamente dėstydama savo vyriausybės prioritetus G. Meloni pareiškė, kad „Italija yra visiška Europos ir Vakarų pasaulio dalis“.

Ji teigė, kad jos tikslas yra „ne sulėtinti ar sabotuoti Europos integraciją“, o padaryti ją veiksmingesnę sprendžiant krizes, be to, pabrėžė, kad Italija „ir toliau bus patikima NATO partnerė remiant Ukrainą“, kilus susirūpinimui dėl jos koalicijos partnerių prorusiškos pozicijos.

