ES piktinasi dėl Serbijos skatinamo naujo migrantų kelio

Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Ludoviciaus Marino (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Kai kuriose Europos Sąjungos (ES) šalyse nerimaujama, kad daugėja migrantų iš trečiųjų šalių, kurie Vakarų Balkanais, konkrečiai Serbija, pasinaudoja kaip vartais patekti į Bendrijos teritoriją. ES diplomatai dėl Serbijos elgesio įžvelgia ir Maskvos ranką.

Naują nerimą keliantį migrantų maršrutą iš dalies lėmė Serbijos palanki vizų politika. Serbija leidžia bevizį režimą iš tokių šalių, kaip Indija, Tunisas ir Burundis, taip pat yra sudariusi bevizio režimo susitarimą su ES. Dėl to žmonėms lengviau keliauti į Serbiją, o paskui pratęsti kelionę į ES.

Statistiniai duomenys rodo, kad Vakarų Balkanų maršrutas tampa vis patrauklesnis.

Per pirmuosius devynis 2022 m. mėnesius pareigūnai aptiko daugiau kaip 106.000 asmenų, atvykusių į ES iš Vakarų Balkanų be oficialių dokumentų – daugiau kaip tris kartus daugiau nei 2021 m. Remiantis naujausiais ES duomenimis, šis šuolis, palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, yra maždaug dešimteriopas.

Ylva Johansson, už vidaus reikalus atsakinga eurokomisarė, savaitės pabaigoje sukvietė labiausiai susidariusios padėties paveiktų ES šalių, įskaitant Austriją, Čekiją ir Vengriją, ministrus aptarti šio klausimo.

Prisideda prie Maskvos taktikos

„Politico“ prognozuoja, kad šis klausimas artimiausiais mėnesiais gali tapti labai opus. Šio migracijos kelio veikiamos ES šalys sako, kad jau dabar joms tenka didelis pabėgėlių iš karo draskomos Ukrainos srautas, o atsiveriantis dar vienas migrantų kelias būtų pernelyg didelė našta. O būtent to ir norėtų Rusija.

„Mūsų galimybės yra ribotos“, – šią savaitę sakė Gerhardas Karneris, Austrijos vidaus reikalų ministras, teigdamas, kad „piktnaudžiavimas beviziu režimu“ Serbijoje paskatino prieglobsčio prašytojų skaičiaus augimą. Jis sakė, kad nuo šių metų sausio iki rugpjūčio mėnesio Austrija gavo 56.000 tokių prašymų.

VŽ primena, kad Serbijos ir ES santykiai pastaruoju metu įtempti dėl Serbijos atsisakymo nutraukti ryšius su agresore Rusija.

ES diplomatai jau dabar yra nusivylę, kad Serbija, siekianti tapti ES nare, nepasekė Briuselio pavyzdžiu ir Rusijai neįvedė sankcijų. Be to, dabar baiminamasi, kad Belgradas netiesiogiai padeda Kremliui sėti nesantaiką ES per naują migrantų antplūdį – šią taktiką Rusija remia ir kitur prie ES sienų.

Vizito Belgrade metu Margaritis Schinas, Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas, paragino Serbijos prezidentą Aleksandrą Vučičių laikytis ES vizų politikos.

„Nesąžininga, kad Europos Sąjunga suteikė bevizį režimą Vakarų Balkanų šalims, o Vakarų Balkanų šalys sudaro bevizio režimo susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurios neturi vizų režimo su mumis“, – sakė A. Schinas po susitikimo su A. Vučičiumi.

Jis pažymėjo, kad Serbija turi atsakomybę kaip platesnės Europos šeimos dalis.

Perspėjo dėl padarinių

Europos Komisija penktadienį sakė neatmesianti galimybės sustabdyti Serbijai taikomą išimtį, pagal kurią jos piliečiams, vykstantiems į ES, nereikia vizų, jei Belgradas nepažabos nelegalios migracijos iš Serbijos teritorijos.

„Neatmesiu nieko, bet tikrai manau ir tikrai tikiuosi, kad gerai bendradarbiausime“, – sakė Y. Johansson.

Vokietijos vidaus reikalų ministrė Nancy Faeser Serbijos politiką dėl vizų pavadino „nelabai gera“.

„Serbija turi priderinti savo vizų praktiką prie ES, jei nori tapti kandidate“ į ES nares, – sakė N. Faeser.

Serbijos prezidentas atmetė bet kokius kaltinimus, kad ji prisideda prie Maskvos taktikos įgyvendinimo, ir gynė šalies vizų politiką.

Tarptautinio migracijos politikos vystymo centro vadovas Michaelis Spindeleggeris sakė, kad migracijos maršrutas per Serbiją iš tiesų yra nerimą keliantis reiškinys.

„Be Ukrainos pabėgėlių krizės, padaugėjo įprastų migracijos bangų. Jei ši tendencija išliks, iki metų pabaigos į Austriją atvyks daugiau prieglobsčio prašytojų nei 2015 ir 2016 m., ES migracijos krizės įkarštyje“, – prognozavo ekspertas.

Šį maršrutą taip pat pamėgo kontrabandininkai, perspėjo ES diplomatai.

