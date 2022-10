Konspiracijų teorijų skleidėjui JAV teismas nurodė pakloti 1 mlrd. USD baudą už melą apie šaudynes mokykloje

Alexas Jonesas. Mike'o Segaro („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV prisiekusiųjų žiuri trečiadienį įpareigojo kraštutinių dešiniųjų sąmokslo teoretiką Alexą Jonesą atlyginti beveik 1 milijardo USD žalą už melagingą tvirtinimą, kad 2012 metais įvykusios šaudynės Sandy Hooko pradinėje mokykloje buvo „apgaulė“.

Konektikuto valstijoje, kur surengtos žudynės, vykusiame teismo procese prisiekusiųjų žiuri nurodė atlyginti 965 mln. USD (995 mln. Eur) žalą aštuonių aukų šeimoms ir FTB agentui, iškėlusiems A. Jonesui šmeižto bylą.

Teismo tarnautojui perskaičius nuosprendį, keletas teismo salėje buvusių šeimų narių pravirko.

„Tai rodo, kad internetas nėra laukiniai, laukiniai vakarai ir kad jūsų veiksmai turi pasekmių, – sakė Billas Sherlachas, kurio žmona Mary tapo tragedijos auka. – Tokie žmonės kaip A. Jonesas turės permąstyti, ką ir kaip sako.“

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



A. Jonesas, interneto svetainės „InfoWars“ kūrėjas ir populiarios radijo laidos vedėjas, buvo pripažintas kaltu daugybėje bylų dėl šmeižto. Ieškinius jo atžvilgiu iškėlė Niutaune įvykusio šaudymo, surengto 20-mečio užpuoliko ir nusinešusio 20 vaikų ir šešių mokytojų gyvybes, aukų šeimos.

48-erių sąmokslo teoretikas savo laidoje daug metų tvirtino, kad Sendi Huko mokyklos susišaudymą „surežisavo“ ginklų kontrolės aktyvistai, o tėvai „suvaidino gedulą“, tačiau vėliau pripažino, kad tai buvo „100 procentų tikra“.

Žuvusiųjų artimieji tvirtino, kad jo melas bei neigimas, paaštrinti turima galia daryti įtaką tūkstančių jo sekėjų įsitikinimams, sukėlė tikrą emocinę traumą. Negana to, jų teigimu, A. Joneso gerbėjai juos persekiojo ir jiems grasino.

Užpuoliko nušautos mokyklos direktorės, kuri per šaudynes mėgino apginti savo mokinius, dukra Erica Lafferty per teismo procesą pasakojo, kad socialiniuose tinkluose buvo ne kartą apkaltinta žudynių suvaidinimu ir netgi sulaukusi grasinimų išžaginti.

„Neįtikėtinai didžiuojuosi ir jaučiuosi dėkinga dėl žinutės, kurią šiandien čia išsiuntėme: Tiesa yra svarbi. O tie, kurie pelnosi iš kitų žmonių traumų, sumokės už tai, ką padarė, – sakoma jos pareiškime po nuosprendžio. – Pasaulyje atsiras daugiau A. Jonesų. Tačiau šiandien jiems buvo leista suprasti, kad už savo veiksmus turės atsakyti.“

Praėjusį mėnesį vykusiame bylos nagrinėjime Teksaso valstijoje prisiekusieji įpareigojo jį atlyginti beveik 50 mln. USD vertės žalą šešerių metų vaiko, nužudyto per išpuolį, tėvams.

Vėliausiame teismo procese, surengtame Voterberyje, apie 30 km nutolusiame nuo Niutauno, šešių asmenų prisiekusiųjų žiuri priteisė žalą už garbės ir orumo įžeidimą, šmeižtą bei emocinius išgyvenimus iš viso 15 ieškovų – sumos svyravo nuo 28 mln. USD (29 mln. Eur) iki 120 mln. USD (124 mln. Eur).

FTB agentui Williamui Aldenbergui, reagavusiam į šaudynes Sendi Huko mokykloje bei prisijungusiam prie aukų šeimų pateikiant ieškinį A. Jonesui, buvo priteista 90 mln. USD (93 mln. Eur).

Istorinis įvykis

„InfoWars“ paskelbė bankrotą balandį, o kita A. Jonesui priklausanti įmonė „Free Speech Systems“ taip pat neseniai pateikė bankroto bylą.

Jis pats teismo procese nedalyvavo, tačiau po nuosprendžio tiesiogiai pasirodė savo „InfoWars“ svetainėje bei paminėjo, kad ketina pateikti apeliaciją.

„Štai kaip atrodo parodomasis teismo procesas“, – sakė jis, ragindamas savo klausytojus apsilankyti jo svetainėje ir įsigyti jo produktų.

Šeimų advokatas Chrisas Mattei palankiai įvertino prisiekusiųjų sprendimą.

„Manome, kad tai istorinis įvykis ir ketiname priversti vykdyti šį nuosprendį, – žurnalistams sakė jis. – Ir jei šiuo metu esate ten ir esate vienas iš A. Joneso auditorijos narių bei svarstote galimybę duoti jam pinigų, aš tiesiog noriu, kad žinotumėte, jog remiantis šiandieniniu sprendimu, tai nėra labai gera investicija.“

„Viskas, ką A. Jonesas daro, tai atima iš jūsų, išnaudoja jus, meluoja, maitina jūsų baimes, nerimą ir nepasitikėjimą, – pridūrė jis. – Na, bet tai sustoja, tai sustoja šiandien, dėka šių šeimų drąsos.“

Prieš šį veikėją, ištikimą buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo rėmėją, taip pat vyksta tyrimas dėl 2021 metų sausio 6 dieną įvykdyto JAV Kapitolijaus šturmo.

D. Trumpas ne kartą pasirodė A. Joneso radijo laidoje per savo 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją. Be to, A. Jonesas buvo Vašingtone tuo metu, kai tuometinio prezidento šalininkai įsiveržė į Kongresą, siekdami užkirsti kelią Joe Bideno pergalės rinkimuose patvirtinimui.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Alexas Jonesas. Mike'o Segaro („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.