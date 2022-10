Nuo ribojimų pradžios į Lietuvą neįleisti 363 rusai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo rugsėjo 19 d. Baltijos šalyse ir Lenkijoje įsigaliojus griežtesnei Rusijos piliečių atvykimo tvarkai, pasieniečiai į Lietuvą neįleido 363 rusų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Kaip BNS informavo tarnybos atstovas Giedrius Mišutis, nuo ribojimų pradžios į Lietuvą buvo įleisti 23.978 Rusijos piliečiai. Daugiausiai tarp jų – supaprastintu tranzitu į Kaliningrado sritį ir atgal vykę asmenys.

Mažiausias įleistų rusų skaičius fiksuotas spalio 5 d. – 852, daugiausiai – rugsėjo 24 d. – 34.

G. Mišutis nurodė, jog pradėjus galioti ribojimams, pasienyje su Baltarusija fiksuoti keli incidentai, kai sprendimu neįleisti nepatenkinti rusai bandė likti Lietuvoje. Pasak jo, nuo to laiko daugiau panašių atvejų nebuvo.

Pareigūnai, atsisakydami įleisti kriterijų neatitinkantį Rusijos pilietį į Lietuvą, turi teisę panaikinti arba atšaukti jo vizą. G. Mišučio teigimu, iki šiol jie šia galimybe nesinaudojo.

Tarnybos vertinimu, nuo rugsėjo 19 d. į Lietuvą pareigūnai leidžia įvažiuoti maždaug dukart mažiau Rusijos piliečių nei jų patekdavo iki tol.

Pasak G. Mišučio, per laikotarpį nuo rugsėjo 19 d. iki ketvirtadienio, lyginant su tokiu pat laikotarpiu prieš mėnesį, fiksuotas 54% pasienyje patikrintų rusų sumažėjimas.

Daugiausiai rusai vyksta per geležinkelio pasienio kontrolės punktus – 49%, per sausumos kelių pasienio kontrolės punktus – 48%, likę – per oro ir jūrų uostus.

49% kerta Rusijos-Lietuvos sieną, 47% – Baltarusijos-Lietuvos.

G. Mišučio teigimu, Rusijoje vykstančią mobilizaciją kaip motyvą norint patekti į Lietuvą nurodė 16 Rusijos piliečių. Jie įleisti nebuvo.

Latviai neįleido 189 rusų

Latvijos naujienų agentūra LETA, remdamasi savo šalies pasieniečių duomenimis, ketvirtadienį pranešė, jog Latvijos pareigūnai nuo ribojimų pradžios neįleido 189 rusų. Iš viso nuo rugsėjo 19 d. į Latvijos teritoriją atvyko 4.851 rusas.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra „Frontex“ ketvirtadienį nurodė, jog ES sugriežtinus atvykimo tvarką Rusijos piliečiams, jų į sąjungą atvyko 20% mažiau nei savaitę prieš.

Pasak agentūros, nuo rugsėjo 26 iki spalio 2 d. į ES atvyko 53.000 rusų.

Nuo rugsėjo 19 d. į Baltijos valstybes ir Lenkiją įleidžiami tik Vyriausybės patvirtintus kriterijus atitinkantys asmenys: Rusijos diplomatai, disidentai, pervežimo bendrovių darbuotojai, ES piliečių šeimų nariai, taip pat Šengeno zonos valstybių leidimus gyventi ar ilgalaikes nacionalines vizas turintys rusai.

Taip pat Rusijos piliečiai toliau gali per Lietuvą tranzitu traukiniais keliauti į Kaliningrado sritį ir iš jos.

Draudimas įleisti Rusijos piliečius numatytas Seimo priimtame nutarime dėl nepaprastosios padėties paskelbimo Rusijos ir Baltarusijos pasienyje. Jis galios mažiausiai iki gruodžio 16 dienos imtinai.

G. Mišučio teigimu, „sprendimas apriboti Rusijos piliečių patekimą nustatant konkrečias išimtis laikytinas pasiteisinusiu“.

