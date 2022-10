„Euroviziją“ rengs „The Beatles“ gimtasis miestas

Scanpix nuotr.

Gimtasis „The Beatles“ Liverpulio miestas gegužę surengs 2023 m. „Eurovizijos“ dainų konkursą, penktadienį paskelbė britų transliuotojas BBC, Jungtinei Karalystei apsiėmus organizuoti šį renginį vietoje karo draskomos Ukrainos.

„Tai bus Liverpulis, gegužės 13–oji“, – per tiesioginę televizijos transliaciją paskelbė BBC „Eurovizijos“ šou vedėjas Grahamas Nortonas.

Paskutiniu etapu dėl teisės rengti konkursą varžėsi Anglijos šiaurės vakaruose esantis Liverpulis ir antrasis pagal dydį Škotijos miestas Glazgas.

Liverpulis garsėjai kaip „bitlų“ ir daugelio kitų garsių muzikantų, įskaitant „Gerry and the Pacemakers“ ir „Frankie Goes to Hollywood“, miestas.

„Liverpulis, širdingas miestas su pasididžiavimo vertu muzikiniu paveldu, surengs nepamirštamą šou, pagerbsiantį Ukrainos turtingą kultūrą ir kūrybiškumą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė britų ministrė pirmininkė Liz Truss.

Konkursą turėjo organizuoti Ukraina, nes jos folkmuzikos ir repo grupė „Kalush Orchestra“ gegužės mėnesį laimėjo šiemetinę „Euroviziją“, sulaukusi didžiulės paramos po Rusijos invazijos.

Per „Eurovizijos“ finalą Turine „Kalush Orchestra“ su daina „Stefania“, apjungusia ukrainiečių folkloro ir modernaus hiphopo ritmus, įveikė 24 varžovus. Britų atstovas Samas Ryderis su keistoka daina „Space Man“ liko antras.

Nepaisydama prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausybės protestų, „Euroviziją“ organizuojanti Europos transliuotojų sąjunga birželį nusprendė, kad Ukraina negalėtų užtikrinti daugiau kaip 10.000 konkursą rengiančių žmonių ir dar 30.000 žiūrovų saugumo.

