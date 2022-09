V. Putinas: Rusija nemokamai išsiųs 300.000 t trąšų besivystančioms šalims, jei ES atšauks sankcijas

Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas. Sergejaus Bobylevo („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi nemokamai perduoti besivystančioms šalims daugiau kaip 300.000 t Vakarų uostuose įstrigusių rusiškų trąšų, jei Europos Sąjunga (ES) sutiks panaikinti visas sankcijas Rusijos trąšų eksportui.

Kalbėdamas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) aukščiausiojo lygio susitikime Uzbekistane, V. Putinas sakė, kad Europa tik „iš dalies“ panaikino sankcijas, kurios, pasak Maskvos, trukdo jai parduoti ir siųsti trąšas visame pasaulyje, skelbia „Reuters“.

V. Putinas sakė, kad Rusija palankiai vertina ES sprendimą sušvelninti kai kurias logistines sankcijas Rusijos eksportui, tačiau apkaltino Bendriją, kad ji elgiasi „savanaudiškai“, panaikindama sankcijas tik savo nariams.

„Tik jie gali pirkti mūsų trąšas. O ką jau kalbėti apie besivystantį pasaulį ir skurdžiausias pasaulio šalis“, – sakė V. Putinas ŠBO vadovų susitikime.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Visgi, remiantis Europos Komisijos (EK) tinklalapiu, tiek ES, tiek JAV sankcijos netaikomos tarptautinei prekybai – jos taikomos tik dvišalei šalių prekybai.

„Trečiųjų šalių asmenys ir įmonės, kuriems taikomos ES sankcijos, gali importuoti žemės ūkio ir maisto produktus iš Rusijos, jei jie tai daro už ES ribų“, – teigia EK.

Be to, liepą Rusijai, Ukrainai, Turkijai ir Jungtinėms Tautoms susitarus dėl eksporto per Juodosios jūros uostus, lengviau į pasaulio rinkas leista patekti ir rusiškoms trąšoms.

Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas. Sergejaus Bobylevo („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.