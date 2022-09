JAV skirs papildomą 600 mln. USD karinės pagalbos paketą Kyjivui, Ukraina teigia Charkivo regione radusi 10 kankinimo kambarių

Ketvirtadienio įvykius galima rasti čia.

[infogram id="0232d597-a005-4171-85d0-94c2d66f559f" prefix="ra4" format="interactive" title="2022-09-15 Numanoma Ukrainos teritorijos kontrolė isw"]

Penktaideinio įvykių juostą pildyti baigėme. Kviečiame Rusijos karo Ukrainoje įvykius sekti kartu rytoj nuo 8 val.

21:53 Baltieji Rūmai žinias apie masines kapavietes prie Iziumo vadina „šlykščiomis“ ir „siaubingomis“

Baltieji Rūmai pranešimus apie atrastas naujas masines kapavietes prie Izumo pavadino „šlykščiomis“ ir „siaubingomis“, rašo CNN.

Johnas Kirby, JAV strateginės komunikacijos patarėjas Nacionalinio saugumo taryboje, teigė, kad šie atradimai atitinka iki šiol matytus žiaurumus Rusijos karo Ukrainoje metu.

Jis pabrėžė, kad JAV rems visas pastangas dokumentuoti įrodymus apie įvykdytus karo nusikaltimus ir žiaurumus, kuriuos Rusijos pajėgos vykdo prieš Ukrainos žmones, kad būtų atsakingi asmenys būtų identifikuoti ir patraukti atsakomybėn.

21:34 Būtinos atsarginės dalys pristatytos į Zaporižios AE

Į Zaporižios atominę elektrinę penktadienį buvo pristatytos būtinos atsarginės dalys ir dyzelinis kuras generatoriams, praneša „Sky News“.

Ukrainos valstybinė energetikos kompanija „Enerhoatom“ patvirtino detalių pristatymą ir teigė, kad jos bus reikalingos suremontuoti pažeistas elektros linijas ir elektros gamybos blokus.

21:19 A. Blinkenas: Kinija ir Indija išreiškia viso pasaulio susirūpinimą

Susirūpinimas dėl Ukrainos, kurį Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui aukščiausiojo lygio susitikime išreiškė Kinijos ir Indijos lyderiai, daro jam spaudimą užbaigti karą, penktadienį pareiškė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.

„Manau, tai, ką girdite iš Kinijos, iš Indijos, atspindi viso pasaulio susirūpinimą dėl Rusijos agresijos poveikio Ukrainai ir ne tik Ukrainos žmonėms“, – pareiškė jis reporteriams.

„Manau, tai didina spaudimą Rusijai užbaigti šią agresiją.“

Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi V. Putinui penktadienį pasakė, kad dabar „ne laikas karui“.

Dieną anksčiau savo susirūpinimą Rusijos prezidentui išreiškė Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, laikomas galingiausiu Rusijos sąjungininku pasaulio arenoje.

JAV pareigūnai sako, kad Kinijos parama Maskvai daugiausia yra retorinė ir kad Pekinas atmetė prašymus perduoti karinės įrangos, privertęs Maskvą kreiptis į Šiaurės Korėją ir Iraną.

21:07 V. Zelenskis kreipsis į JT Generalinę Asamblėją vaizdo pokalbiu

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nubalsavo leisti Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui sakyti kalbą nuotoliniu būdu per 77-ąją Asamblėjos sesiją.

Už balsavo 101 nariai, 19 susilaikė, įskaitant Kiniją.

Šalys, balsavusios prieš yra Rusija, Baltarusija, Šiaurės Korėja, Eritrėja, Nikaragva, Sirija ir Kuba.

Generalinės Asamblėjos sesija vyks rugsėjo 20-26 dienomis.

20:43 V. Putinas teigė, kad Maskva neskuba užbaigti „karinės operacijos“ Ukrainoje

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė, jog Kremlius, nepaisydamas kontrpuolimo, neplanuoja „koreguoti“ Rusijos „karinės operacijos“ Ukrainoje, ir pažymėjo, kad Maskva „neskuba“ jos užbaigti.

„Planas nekoreguotinas“, – pareiškė jis reporteriams per regioninį aukščiausiojo lygio susitikimą Uzbekistane.

„Mūsų puolimo operacijos pačiame Donbase nesustoja. Jos vyksta nedideliu tempu ... Rusijos kariuomenė užima vis naujas ir naujas teritorijas“, – pažymėjo V. Putinas.

„Mes neskubame... iš esmės nėra jokių pokyčių.“

V. Putinas taip pat pareiškė, kad Rusija „nekariauja visa kariuomene“. Anot jo, kariauja tik Rusijos kariuomenės dalis – tik „pagal sutartį tarnaujantys kariai“.

Pasak Rusijos prezidento, pagrindinis „karinės operacijos“ tikslas – „visos Donbaso teritorijos išlaisvinimas“ – nesikeičia.

Jis taip pat apkaltino ukrainiečių pajėgas mėginant vykdyti „teroristinius aktus“ ir gadinti Rusijos civilinę infrastruktūrą.

„Mūsų atsakas į tai kol kas yra išties gana santūrus, – pareiškė V. Putinas. – Jeigu tai tęsis toliau, atsakas bus rimtesnis.“

20:29 A. Blinkenas apie situaciją Iziume: daugeliu atvejų tokie veiksmai prilygs karo nusikaltimams

Ukrainoje aptikus naujų masinių kapaviečių, JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas penktadienį pareiškė, kad Rusija elgiasi „siaubingai“ ir greičiausiai yra atsakinga už karo nusikaltimus.

„Kaip bebūtų siaubinga, tai yra besitęsiančios istorijos dalis, pamatome tai, kai tik Rusijos potvynis atslūgsta iš okupuotų Ukrainos dalių“, – pareiškė jis reporteriams.

Išsamiau apie tai skaitykite čia.

19:29 JAV skirs papildomą 600 mln. USD karinės pagalbos paketą Kyjivui

JAV Gynybos departamentas penktadienį pranešė, kad patvirtino naują 600 mln. USD vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai, rašo „The Guardian“.

Į pažadėtų ginklų sąrašą patenka:

Daugiau amunicijos HIMARS sistemoms.

36.000 105mm kalibro artilerijos sviedinių.

1.000 preciziško šaudymo 155mm kalibro artilerijos sviedinių.

4 priešartileriniai radarai.

4 sunkvežimiai ir ir 8 treileriai įrangai tempti.

Specialūs ginklai prieš bepiločius orlaivius.

Išminavimo įranga.

Specialūs „Claymore“ šaudmenys.

Naktinio matymo įranga, rūbai darbui šaltame vandenyje, kita ginkluotė.

18:39 Ukraina bando atstatyti geležinkelio liniją Charkivas-Čugujivas

Ukrainos kariuomenei sėkmingai atsikovojus teritorijas aplink Charkivo miestą, šalies valstybinė geležinkelių kompanija „Ukrzaliznytsia“ praneša apie pradėtus geležinkelio linijos Charkivas-Čugujivas remonto darbus, rašo „BBC Russian“.

18:18 V. Zelenskis: Rusija palieka tik mirtį ir kančias

„Rusija palieka tik mirtį ir kančias. Žudikai. Kankintojai“, – sakė V. Zelenskis pareiškime socialinėje žiniasklaidoje ir pridūrė, kad tarp daugiau kaip 400 kūnų, aptiktų miškuose netoli Iziumo, yra vaikų ir žmonių, kurie greičiausiai buvo kankinami.

Ukrainos pareigūnams paskelbus apie prie išlaisvinto Iziumo aptiktas masines laidojimo vietas, įvykio vietoje esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai penktadienį pranešė, kad miškuose, esančiuose už šio rytinio miesto, yra šimtai kapų.

Žurnalistai sakė matę už Iziumo tarp medžių paliktų baltais kryžiais pažymėtų kapų, o ant vieno iš jų buvo užrašas: „Ukrainos kariuomenė, 17 žmonių. Iziumo morgas.“

Vienas AFP žurnalistas pranešė, kad bent vienas iš kūnų, aptiktų masinėje kapavietėje netoli Iziumo miesto, buvo surištomis rankomis. Atsižvelgiant į palaikų būklę, neaišku, ar auka vilkėjo civilinius drabužius, ar karinę uniformą.

Ukrainos prezidento patarėjas Mychaila Podoliakas anksčiau penktadienį sakė, kad vienoje kapavietėje netoli Iziumo miesto suskaičiuota apie 450 kapų.

„Keturi šimtai penkiasdešimt kapų... Tai tik viena iš masinių laidojimo vietų, aptiktų netoli Iziumo. Okupuotose teritorijose jau kelis mėnesius karaliauja nežabotas teroras, smurtas, kankinimai ir masinės žudynės“, – sakė jis.

17:55 V. Putinas Indijos premjerui: norime, kad konfliktas baigtųsi kaip įmanoma greičiau

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kalbėdamasis su Indijos premjeru Narendra Modi suvažiavimo Uzbekistane metu, teigė, kad Rusija siekia karą užbaigti „kaip įmanoma greičiau“.

„Žinau, kad mūsų era nėra karo era, kalbėjau apie tai su jumis telefonu“, – teigė V. Putinas.

„Žinau jūsų poziciją konflikto atžvilgiu, žinau apie jūsų susirūpinimą. Visi norime, kad tai baigtųsi kaip įmanoma greičiau“, – kalbėjo V. Putinas.

Kiek anksčiau Indijos premjeras Samarkande kreipėsi į V. Putiną, ragindamas sustabdyti karą Ukrainoje.

„Ekscelencija, žinau, kad šiandien ne laikas karui“, – susitikimo metu sakė N. Modi.

17:05 Ukraina teigia atsikovotame Charkivo regione radusi 10 kankinimo kambarių

Ukraina penktadienį pranešė, kad iš Rusijos pajėgų atkovotoje teritorijoje šalies rytuose aptiko mažiausiai 10 vietų, kurios buvo naudojamos kankinimams.

Ukrainos kariams susigrąžinus didelius plotus teritorijos Charkivo srityje, pareigūnai sakė, kad baiminasi, jog išlaisvintose žemėse bus aptikta Rusijos karo nusikaltimų ženklų.

„Kalbu apie mažiausiai dešimt kankinimo centrų Charkivo srities gyvenvietėse“, – teigė Ukrainos policijos viršininkas Ihoris Klymenka per spaudos konferenciją.

Jis sakė, kad „buvo rasti du kankinimo centrai Balaklijoje“, šiaurės rytuose esančiame mieste.

I. Klymenka taip pat sakė, kad valdžios institucijos per pastarąją savaitę pradėjo 204 baudžiamąsias bylas dėl galimų karo nusikaltimų, kuriuos įvykdė Rusijos pajėgos.

Tuo metu naujienų agentūros AFP žurnalistai, Kyjivui paskelbus apie aptiktas masines kapavietes, aptiko šimtus kapų miške šalia atkovoto Iziumo miesto.

Torture chamber in liberated Izium. Putin has repeatedly said that Russia came to Donbas to “prevent a new Srebrenica.” But the truth is that it was the Russian troops who massacred people in Bucha, Irpin, and now in Izium. Ombudsman Dmytro Lubinets pic.twitter.com/auvHwcamzM— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) September 16, 2022

16:51 Rusijos bankas sumažino bazines palūkanas iki 7,5%

Rusijos centrinis bankas penktadienį pranešė mažinantis bazinę palūkanų normą dar 50 bazinių punktų iki 7,5%.

Plačiau apie tai rašoma čia.

16:39 Melitopolyje pranešama apie galingą sprogimą

Okupuotame Melitopolyje nugriaudėjo galingas sprogimas, o socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriame matosi didelis dūmų stulpas virš rajono, kuriame yra Melitopolio oro uostas.

Apie sprogimą pranešė tiek Ukrainos miesto meras Ivanas Fedorovas, tiek Rusijos paskirtos administracijos atstovas spaudai Vladimiras Rogovas.

16:18 N. Modi V. Putinui: dabar ne laikas karui

Regioninio viršūnių susitikimo metu Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui penktadienį pasakė, kad dabar „ne laikas karui“.

„Ekscelencija, žinau, kad šiandien ne laikas karui“, – sakė N. Modi V. Putinui Samarkande, abiem lyderiams pradėjus savo pirmąjį susitikimą akis į akį nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios.

Filmuotą medžiagą iš jųdviejų derybų Uzbekistano mieste Samarkande vykstančio Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimo kuluaruose parodė Indijos visuomeninis transliuotojas „Doordashan“.

15:45 Kūnai masinėje kapavietėje prie Iziumo rasti surištomis rankomis

„Reuters“ žurnalistai, esantys įvykio vietoje, teigia matę keletą kūnų iš naujai atrastos masinės kapavietės prie neseniai išlaisvinto Iziumo miesto su surištomis rankomis.

Tai būtų aiškus ženklas, kad žmonės veikiausiai nemirė nuo bombardavimo ar skeveldrų, o buvo sąmoningai nužudyti.

Ukrainos policija ir teismo medicinos ekspertai dalyvavo kūnų ekshumacijoje masinėje kapavietėje, kurioje, kaip manoma, yra apie 440 lavonų, rašo „The Guardian“.

15:38 S. Dobrowolska: įrodymai apie Rusijos nusikaltimus renkami vis daugiau valstybių

Prie tarptautinių bylų jungiasi vis daugiau šalių, todėl įrodymai apie Rusijos karo nusikaltimus renkami daugiau valstybių, ir Ukraina gali jais naudotis, sako teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.

„Jei žiūrėtume į visus formatus, kur Lietuva dalyvauja arba yra inicijavusi, kad teisingumas Ukrainoje triumfuotų, tai šiandieną jau turime tris pagrindinius formatus. Pagrindinis, be abejo, yra Tarptautinis Baudžiamasis Teismas“, – penktadienį komentuodama tarptautinių procesų prieš Rusiją dėl karo nusikaltimų Ukrainoje eigą BNS sakė E. Dobrowolska.

Ji pažymėjo, kad prie šios bylos jungiasi vis daugiau valstybių ir ukrainiečių parodymai apie karo nusikaltimus renkami vis daugiau valstybių.

„Vis daugiau valstybių prisijungia, kitaip tariant, ukrainiečių, kurie bėga nuo karo, parodymai renkami vis daugiau valstybių ir atitinkamai įrodymų saugojimas koordinuojamas Eurojusto, tad Ukraina, vykdydama savo tyrimą, gali naudotis šiais įrodymais“, – sakė E. Dobrowolska.

Penktadienį per Vilniuje vykusį bendrą Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių posėdį vykstančių bylų eigą su Lenkijos kolegomis aptarusi teisingumo ministrė sakė, kad Lenkija taip pat ketina prisidėti prie Tarptautinio Teisingumo Teismo bylos.

15:13 O. Scholzas: Vokietijos kariuomenė turi tapti „geriausiai aprūpinta“ Europoje

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas penktadienį pareiškė, kad šalis yra pasirengusi imtis lyderės vaidmens užtikrinant Europos saugumą, ir pažadėjo šalies kariuomenę paversti „geriausiai aprūpinta“ žemyne.

Pripažindamas Vladimiro Putino Rusiją „didžiausia grėsme“ NATO, O. Scholzas teigė, kad Europa turi būti pasirengusi atremti šį iššūkį.

„Sakome labai aiškiai: Vokietija yra pasirengusi imtis vadovaujamos atsakomybės dėl mūsų žemyno saugumo“, – pabrėžė kancleris.

„Mūsų, kaip daugiausiai gyventojų, didžiausią ekonominę galią turinčios, žemyno viduryje esančios šalies, kariuomenė privalo tapti įprastinės gynybos Europoje kertiniu akmeniu, geriausiai aprūpintomis pajėgomis Europoje“, – sakė jis.

14:36 M. Morawieckis kritikuoja Vokietijos pagalbos Ukrainai apimtis

Vilniuje viešintis Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis kritikuoja Vokietijos politiką remiant Ukrainą ir spaudžiant Rusiją, vadindamas ją „per silpna“, o kai kurių politikų pareiškimus – tuščiais.

„Negalime dujotiekių vertinti tik verslo matmenimis, kaip traktavo kai kurie politikai, žinome kokie. Negalime pripažinti Rusijai taikomų sankcijų nereikalingomis (...), negalime Vokietijos vyriausybės politikos laikyti šventa“, – sakė jis penktadienį Vilniuje per bendrą spaudos konferenciją su Lietuvos premjere Ingrida Šimonyte.

Pasak Lenkijos premjero, ekonomiškai stipriausios Europos valstybės Vokietijos indėlį padedant Ukrainai galima pavadinti „per silpnu“.

„Vokiečių politikai sako tuščius žodžius, vartodami tokius lozungus, kaip „suverenitetas“, kiti dalykai. Bet ar yra aukštesnių vertybių, kaip gyvybė?“ – klausė M. Morawieckis.

Paramos Ukrainai bei sankcijų Rusijai stiprinimo klausimas buvo vienas pagrindinių penktadienį Lietuvos sostinėje vykusiame Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybių posėdyje.

14:15 Berdianske pranešama apie dviejų Rusijos paskirtų pareigūnų žūtis

Ukrainos okupuotame Beržinsko uostamiestyje pranešta apie dviejų Rusijos paskirtų pareigūnų žūtį, skelbia Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

Nepatvirtintais duomenimis, žuvusieji yra Olegas ir Liudmila Boiko.

Vienas iš žuvusiųjų ėjo miesto apgyvendinimo ir komunalinių paslaugų vadovo pavaduotojo pareigas miesto administracijoje, o taip pat žuvusi jo žmona ėjo miesto rinkimų komisijos vadovės pareigas.

Kol kas neįvardinta, kokiomis aplinkybėmis žuvo minėti asmenys.

13:50 JT teisių biuras tirs pranešimus apie masinę kapavietę Iziume

Liz Throssell, Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių biuro atstovė spaudai, pranešė, kad JT planuoja siųsti Ukrainoje jau esančius stebėtojus į Iziumą, kad jie ištirtų ukrainiečių pranešimus apie ten esančią masinę kapavietę.

Ji sakė negalinti patvirtinti, ar kūnai buvo vienoje masinėje kapavietėje, ar keliose atskirose kapavietėse.

13:42 Turkijos viešbučiai nebepriima Rusijos atsiskaitymų sistemos „Mir“ kortelių

Turkijos viešbučiai nustojo priimti Rusijos atsiskaitymų sistemos „Mir“ mokėjimo korteles, skelbia leidinys „Middle East Eye“.

Kita vertus, „Mir“ sistemos kortelėmis rusai ir toliau gali Turkijoje atsiskaityti parduotuvėse, išsigryninti pinigų per bankomatus, tačiau tokias galimybes apsprendžia tai, kuris bankas tokias korteles yra išdavęs.

Ukrainos naujienų agentūra „Unian“ pažymi, jog ketvirtadienį ES ir JAV sustiprino spaudimą Turkijai dėl Rusijos „Mir“ sistemos sąsajų su Turkijos bankais, pabrėždami, jog tai yra spraga, leidžianti Rusijai apeiti sankcijas.

Prie Rusijos mokėjimo sistemos „Mir“ yra prisijungę penki didžiausi Turkijos bankai.

Briuselis pranešė, kad rengia delegaciją, kuri savo susirūpinimui išreikš tiesiogiai Turkijos pareigūnams.

Be to, anot Briuselio, priemonės prieš galimas sankcijų Rusijai išvengimo spragas nukreiptos į Kaukazo, Vidurio Azijos ir Persijos įlankos valstybes.

13:39 Luhanske žuvo du rusų primesti pareigūnai

Penktadienį per bombos sprogimą savo biure žuvo Rusijos primestas Luhansko „liaudies respublikos“ generalinis prokuroras ir jo pavaduotojas.

„Preliminariais duomenimis, Sergejus Gorenka (prokuroras – VŽ) mirė nuo sužalojimų, patirtų sprogus bombai jo biure“, – sakė pagalbos tarnybų atstovas, kurį citavo Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.

Valstybinė naujienų agentūra TASS citavo separatistinės Luhansko vidaus reikalų ministerijos pulkininką, kuris sakė, kad taip pat žuvo S. Gorenkos pavaduotojas.

Kas padėjo sprogmenį, Rusijos pareigūnai nekomentavo.

As a result of an explosion in the prosecutor's office building in #Luhansk, the "Prosecutor General of the #LPR" Sergey Gorenko was killed, #Russian state media reported. pic.twitter.com/xmkm5gHa2c— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

13:32 Iziume gali būti supilta daug masinių kapaviečių

Ukrainos pareigūnams paskelbus apie prie išlaisvinto Iziumo aptiktas masines laidojimo vietas, įvykio vietoje esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai penktadienį pranešė, kad miškuose, esančiuose už šio rytinio miesto, yra šimtai kapų.

Žurnalistai sakė matę už Iziumo tarp medžių paliktų baltais kryžiais pažymėtų kapų, o ant vieno iš jų buvo užrašas: „Ukrainos kariuomenė, 17 žmonių. Iziumo morgas.“

13:25 Čekijoje atleistas Rusijai šnipinėjęs diplomatas

Vienas Čekijos aukšto rango diplomatas buvo atleistas dėl informacijos atskleidimo Rusijos žvalgybos tarnybai, penktadienį paskelbė Janas Lipavsky, čekų užsienio reikalų ministras.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad minimas diplomatas turėjo leidimą dirbti su slapčiausiais dokumentais ir šnipinėjo Rusijos užsienio žvalgybos tarnybai SVR.

„Galiu patvirtinti, kad nusprendžiau imtis veiksmų ir dėl jų vienas darbuotojas, bendradarbiavęs su viena užsienio galia, ministerijoje nebedirba“, – sakė J. Lipavsky.

„Saugumo sumetimais plačiau nekomentuosiu“, – pridūrė jis.

10,5 mln. gyventojų turinti buvusi komunistinė Čekija, dabar priklausanti NATO ir Europos Sąjungai, šį pusmetį pirmininkauja Bendrijai.

Nuo vasario, kai Rusija užpuolė provakarietišką kaimynę Ukrainą, Praha Kyjivui jau skyrė karinės pagalbos už maždaug 154 mln. Eur.

13:20 R. T. Erdoganas ragina „kuo greičiau“ nutraukti karą Ukrainoje

Recepas Tayyipas Erdoganas, Turkijos prezidentas, penktadienio regiono viršūnių susitikimui, kuriame dalyvauja ir Vladimiras Putinas, Rusijos lyderis, pasakė norintis, kad karas Ukrainoje „kuo greičiau“ pasibaigtų.

„Dedame pastangas, kad kuo greičiau diplomatija užbaigtume konfliktus Ukrainoje“, – sakė R. T. Erdoganas buvusiame sovietiniame Uzbekistane vykstančiame Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikime.

12:38 A. Dulkys: Lietuva gydytis gali priimti 600 Ukrainos karių

Lietuva gydymui ir reabilitacijai priėmė 110 Ukrainos karių bei pareigūnų, bet pasirengusi jų priimti daugiau, sako sveikatos apsaugos ministras.

Arūno Dulkio teigimu, Lietuva Ukrainos gynėjams gali skirti iki 600 vietų ligoninėse ir apie 1.000 vietų reabilitacijos įstaigose.

12:29 Šveicarija stabdo supaprastintą vizų rusams išdavimą

Penktadienį Šveicarijos vyriausybė nusprendė visiškai sustabdyti susitarimo, kuriuo Rusijos piliečiams palengvinamos vizų išdavimo taisyklės, galiojimą.

Taip Šveicarijos vizų išdavimo taisyklės rusams bus suderintos su Europos Sąjungos taisyklėmis, priduriama Vyriausybės pareiškime.

12:24 V. Putinas: Rusija nemokamai išsiųs 300.000 t trąšų besivystančioms šalims, jei ES atšauks sankcijas

Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi nemokamai perduoti besivystančioms šalims daugiau kaip 300.000 t Vakarų uostuose įstrigusių rusiškų trąšų, jei Europos Sąjunga (ES) sutiks panaikinti visas sankcijas Rusijos trąšų eksportui.

Kalbėdamas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) aukščiausiojo lygio susitikime Uzbekistane, V. Putinas sakė, kad Europa tik „iš dalies“ panaikino sankcijas, kurios, pasak Maskvos, trukdo jai parduoti ir siųsti trąšas visame pasaulyje, skelbia „Reuters“.

Plačiau skaitykite čia.

12:04 Rusija kaltina Ukrainą apšaudžius pasienio gyvenvietę

Viačeslavas Gladkovas, Rusijos Belgorodo srities gubernatorius, sako, kad Ukrainos pajėgos apšaudė pasienio gyvenvietę Valuikus, o per išpuolį žuvo vienas žmogus, du – sužeisti.

Pasak gubernatoriaus, yra „griuvėsių ant žemės“, apgadinta pastotė ir sutriko elektros energijos tiekimas miestui.

Šių teiginių nepriklausomai patikrinti nėra galimybės, o Ukrainos pareigūnai jų kol kas nekomentavo.

11:46 Lietuvos ir Lenkijos premjerai aptarė paramą Ukrainai, iššūkius dėl energijos kainų

Ingrida Šimonytė, premjerė, penktadienį Vilniuje su Mateuszu Morawieckiu, Lenkijos Vyriausybės vadovu, aptarė būtinybę didinti paramą Ukrainai, sankcijų Rusijai stiprinimą.

I. Šimonytė pažymėjo, kad sovietinės okupacijos žaizdos dar gyvos lietuvių ir lenkų atmintyje, todėl nenuostabu, kad mūsų šalys yra vienos aktyviausių Ukrainos rėmėjų.

Ji pabrėžė, kad Ukrainai išlaisvinant gyvenvietes, atrandamos naujos masinės kapavietės ir nauji karo nusikaltimų įrodymai.

„Šiandien Ukraina gina ir Europos laisvę, saugo, kad Europa nepatirtų tokių sugriovimų ir nusikaltimų, kuriuos patyrė Mariupolio, Bučos, Iziumo ir daugelio kitų Ukrainos miestų gyventojai. Todėl padedami Ukrainai neturime teisės pavargti. Vienintelis tvarus kelias į taiką Europoje – visiška Ukrainos pergalė“, – pažymėjo I. Šimonytė.

Plačiau skaitykite čia.

11:22 Prie išlaisvinto Iziumo aptikta apie 450 kapų

Vienoje kapavietėje netoli Ukrainos rytuose esančio Iziumo miesto, kurį neseniai išlaisvino ukrainiečių pajėgos, suskaičiuota apie 450 kapų, penktadienį patikslino Mychailo Podoliakas, Ukrainos prezidento patarėjas.

„Keturi šimtai penkiasdešimt kapų... Tai tik viena iš masinių laidojimo vietų, aptiktų netoli Iziumo. Okupuotose teritorijose jau kelis mėnesius karaliauja nežabotas teroras, smurtas, kankinimai ir masinės žudynės“, – sakė M. Podoliakas.

Serhijus Botvinovas, regiono policijos pareigūnas, anksčiau sakė, kad Iziume rasta kapavietė su maždaug 440 kapų.

10:49 J. Borrellis. Prieš Rusiją nukreipta strategija veikia ir turi tęstis

„Rusijos karas prieš Ukrainą įžengė į naują etapą. Ukrainos kariuomenė įspūdingai veržiasi pirmyn, išlaisvindama daug miestų bei kaimų ir spausdama Rusijos pajėgas atsitraukti. Nors dar pamatysime, kiek pasistūmės Ukrainos kontrpuolimas, jau akivaizdu, kad strateginė pusiausvyra kovų lauke keičiasi“, – teigia Josepas Borrellis, Europos Sąjungos diplomatijos vadovas.

Išsamiau skaitykite šiame komentare.

10:41 Ministerija: Lietuvoje dirba pusė darbingo amžiaus ukrainiečių

Nuo karo Ukrainoje pradžios vasario pabaigoje Lietuvoje įsidarbino daugiau kaip 17.400 ukrainiečių – maždaug pusė visų darbingo amžiaus pabėgėlių iš Ukrainos. Beveik 10.000 ukrainiečių įdarbino Užimtumo tarnyba, o dar 4.200 darbo vietų jiems siūloma, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Daugiausia ukrainiečių dirba didžiuosiuose šalies miestuose: Vilniuje – 5.600 – beveik kas trečias, Kaune – 2.400, arba kas septintas, Klaipėdoje – virš 2.000 žmonių.

Užimtumo tarnybos duomenimis, aukštos kvalifikacijos reikalaujančius darbus dirba per 1.400 (8%) ukrainiečių. Be to, jie dirba verslo ir administravimo specialistais logistikos ir pardavimo srityse, gydytojais, slaugytojais, veterinarais, taip pat mokymo, IT, inžinerijos specialistais.

Vidutinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose dirba didžioji dalis – 11.400 – ukrainiečių, arba 65,6% įsidarbinusiųjų, žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotus darbus – 4.600 ukrainiečių (ketvirtadalis).

Lietuvoje įsidarbinusių ukrainiečių vidutinis darbo užmokestis siekia apie 1.000 Eur „ant popieriaus“.

Iš viso šiuo metu į Lietuvą yra atvykę daugiau kaip 65.300 ukrainiečių.

10:22 „Reuters“: Rusija gali savo pajėgas iš Sirijos išsiųsti į Ukrainą

Rusija gali išvesti savo karines pajėgas, dalyvaujančias kare Sirijoje, kad galėtų jas nusiųsti į Ukrainą, skelbia „Reuters“.

Neįvardytas Turkijos saugumo pareigūnas teigė, kad Rusija iš Sirijos atitraukė dalį pajėgų, kad galėtų sutelkti dėmesį į karą su Ukraina, ir paprašė Turkijos, kuri remia Sirijos sukilėlius, normalizuoti santykius su Basharu al Assadu, prezidentu, kad būtų „paspartintas politinis Sirijos konflikto sprendimas“.

Manoma, kad dėl to Hakanas Fidanas, Turkijos žvalgybos vadovas, surengė daug susitikimų su savo kolega iš Sirijos Ali Mamluku.

Su Damasku susijęs šaltinis agentūrai „Reuters“ teigė, kad Rusija į derybas Siriją pastūmėjo todėl, kad Maskva siekia sustiprinti savo ir B. al Assado pozicijas tuo atveju, jei tektų visiškai perkelti pajėgas į Ukrainą.

10:01 Iziume sugriauta 70% pastatų

Neseniai išlaisvintame Iziume Rusija sugriovė daugiau kaip 70% pastatų, sako Dmytro Lubinecas, Rados įgaliotinis žmogaus teisių klausimais.

„Jei kas nors galvojo, kad jie sustojo Bučoje, nes pasibaisėjo jų žiaurumu, taip nėra. Rusijos politinė ir karinė vadovybė apdovanoja karo nusikaltėlius, rodo jiems pavyzdį ir taip skleidžia masinių nusikaltimų prieš civilius gyventojus praktiką“, – pabrėžė ombudsmenas.

Anot jo, Ukrainos valdžios pareigūnai bando atkurti įprastą gyvenimą šiame mieste, tačiau Rusijos įvykdytus žiaurumus turi pamatyti visas pasaulis.

09:36 JK: Rusijai trūksta kovinių pėstininkų ir jaunesniųjų vadų

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija savo kasdienėje žvalgybos informacijoje teigia, kad Rusijos karinė bendrovė „Wagner Group“ nuo liepos vykdė kampaniją, kurios metu bandė užverbuoti nuteistuosius tarnybai Ukrainoje.

Jiems buvo pasiūlyta sušvelninti bausmes ir piniginės premijos.

Anot JK, ši kampanija vėl buvo atgaivinta, o Rusijos karo akademijos trumpina mokymo kursą ir paankstina kadetų baigimo datas.

„Jie beveik neabejotinai gali būti dislokuoti paremti operaciją Ukrainoje“, – teigia ministerija.

Be to, tai, jog verbuojami kaliniai ir kadetai, JK teigimu rodo, kad Rusijai labiausiai trūksta kovinių pėstininkų ir jaunesniųjų vadų.

09:18 Latvija pradės riboti rusų patekimą į šalį

Latvija nuo rugsėjo 19 d. pradeda riboti Rusijos piliečių, turinčių Šengeno vizas, įvažiavimą į šalį, skelbia Edgaras Rinkevičius, užsienio reikalų ministras.

„Rusai, nebandykite kirsti sienos, jūs čia nepageidaujami, sustabdykite karą prieš Ukrainą ir dinkite iš šios gražios šalies!“ – rašė ministras savo „Twitter“ paskyroje.

08:42 Taivanas: Rusijos ir Kinijos ryšiai kenkia tarptautinei taikai

Taivanas penktadienį pasmerkė stiprėjančius Rusijos ir Kinijos ryšius, pavadindamas juos grėsme pasaulinei taikai ir stabilumui.

Taibėjaus pareiškimas pasirodė po ketvirtadienį įvykusio šių dviejų autoritarinių valstybių lyderių susitikimo akis į akį Uzbekistano Samarkando mieste.

Rusija „tuos, kas palaiko taiką ir status quo, vadina provokatoriškais, o tai labai gerai parodo, kokią žalą Kinijos ir Rusijos autoritarinių režimų aljansas daro tarptautinei taikai, stabilumui, demokratijai ir laisvei“, sakoma Taivano Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

08:24 Generalinis štabas: rusai stengiasi išlaikyti užimtas teritorijas ir užimti Donecko sritį

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo ryto suvestinėje informacijoje skelbia, kad vyksta visos fronto linijos apšaudymas, rusai stengiasi išlaikyti užimtas teritorijas ir užimti Donecko sritį.

Ukrainos pajėgos skaičiuoja, kad rusai į teritoriją paleido 11 raketų, sudavė 96 smūgius iš daugkartinio paleidimo raketų sistemų (MLRS) smūgių ir 15 kartų apšaudė šalies objektus iš oro, dėl ko nukentėjo daugiau kaip 30 gyvenviečių.

Anot Ukrainos, ji ir toliau smogia Rusijos sandėliams, vadavietėms.

„Dėl didelio tikslumo smūgių Chersono, Vasiljevkos, Perevalsko ir kitų gyvenviečių teritorijose perpildytais sunkvežimiais išvežti rusų karių lavonai“, – teigia Generalinis štabas.

07:52 ISW: Rusija didina „kriptomobilizaciją“

JAV įsikūręs Karo studijų institutas skelbia, kad Kremlius į pralaimėjimą aplink Charkivo sritį reaguoja padvigubindamas „kriptomobilizaciją“, užuot sudaręs sąlygas visuotinei mobilizacijai. Kaip aiškina analitikai, „kriptomobilizacija“ – tai darbininkų šaukimas iš jų darboviečių.

„Kremlius beveik neabejotinai išsiuntė didelę dalį pajėgų, kurios iš pradžių buvo Rusijos bazėse buvusiose sovietinėse valstybėse nuo vasario prasidėjusios Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, todėl tikėtina, kad Rusijos įtaka tose valstybėse susilpnėjo“, – teigia ISW.

Ekspertai teigia, kad Ukraina tęsė kontrpuolimą Rytų Ukrainoje, vykdė atakas į šiaurės vakarus nuo Charkivo miesto ir į pietus nuo Chersono bei Dnipro srities sienos.

Tuo metu Rusijos pajėgos surengė ribotus antžeminius puolimus ir stiprina pozicijas rytuose.

07:20 Rusija: jei JAV tiektų ilgesnio nuotolio raketas Ukrainai, ji taptų „konflikto šalimi“

Marija Zacharova, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai, pareiškė, kad jei JAV nuspręstų tiekti Kyjivui ilgesnio nuotolio raketas, jos peržengtų „raudoną liniją“ ir taptų „konflikto šalimi“ Ukrainoje.

Ji per spaudos konferenciją pridūrė, kad Rusija „pasilieka teisę ginti savo teritoriją“.

Vašingtonas atvirai tiekė Ukrainai pažangias valdomąsias raketas, galinčias pataikyti į taikinius, nutolusius iki 80 km atstumu. JAV pareigūnai teigia, kad Ukraina pažadėjo nenaudoti amerikietiškų raketų atakuoti Rusijos teritoriją.

07:12 EK vadovė: V. Putinas dėl Ukrainos turi būti teisiamas TBT

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos pirmininkė, ketvirtadienį interviu sakė norinti, kad Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, dėl karo nusikaltimų Ukrainoje būtų teisiamas Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme (TBT).

„Man svarbu, kad Putinas pralaimėtų šį karą ir susidurtų su savo veiksmų pasekmėmis“, – sakė ji Vokietijos leidinio „Bild“ televizijos kanalui.

Pasak jos, įmanoma, kad Rusijos lyderis vieną dieną stos prieš TBT, nes „galiausiai Putinas yra atsakingas“ už karo nusikaltimus Ukrainoje.

06:43 Ukrainiečiai sunaikino rusų štabą Lysyčanske

Per parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 5 sandėlius su ginkluote, 2 rusų bazes ir štabą okupuotose teritorijose, sako Serhijus Bratčukas, Odesos gubernatorius.

Anot jo, Ukraina sunaikino dvi užpuolikų bazes netoli Chersono ir Naujojoje Kachovkoje, ir sunaikintas štabas Lysyčanske, Luhansko srityje.

06:36 JAV oficialiai patvirtino 600 mln. USD karinės pagalbos paketą

Anthony Blinkenas, JAV valstybės sekretorius, paskelbė, kad oficialiai patvirtintas naujas 600 mln. USD vertės gynybos pagalbos Ukrainai paketas.

„Į šį 600 mln. USD paketą įeina papildomi ginklai, šaudmenys ir įranga iš JAV gynybos departamento atsargų“, – sakė JAV valstybės departamento vadovas.

Bendra JAV gynybos pagalbos Ukrainai apimtis nuo Joe Bideno, prezidento, administracijos veiklos pradžios pasiekė apie 15,8 mlrd. USD.

06:32 JAV: Rusija Ukrainoje naudojo hipergarsinius ginklus

Pasak Kathleen Hicks, JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojos, Rusija „jau panaudojo kai kuriuos hipergarsinius ginklus Ukrainos kare beveik be jokio poveikio“.

K. Hicks išsakė šias pastabas per ketvirtadienį vykusį Žvalgybos ir nacionalinio saugumo aljanso 2022 m. aukščiausiojo lygio susitikimą, skelbia CNN.

06:28 Ukraina Iziume rado masinių kapaviečių

Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, ketvirtadienį sakė, kad iš rusų pajėgų atkovotame Iziumo mieste buvo rasta masinė kapavietė.

„Norime, kad pasaulis žinotų, ką atnešė Rusijos okupacija“, – sakė jis.

V. Zelenskis nenurodė, kiek palaikų rasta kapavietėje ir kokia tų žmonių mirties priežastis.

„Rytoj mums reikia aiškesnės, patikrintos informacijos“, – pridūrė jis.

Serhijus Botvinovas, regiono policijos pareigūnas, televizijai „Sky News“ sakė, kad Iziume rasta kapavietė su maždaug 440 kapų.

Kai kurie tų žmonių yra nušauti, kiti žuvo per apšaudymus, pridūrė jis.

V. Zelenskis Iziumą lygino su Buča ir Mariupoliu – Rusijos invazijos Ukrainoje žiaurumo simboliais.

„Rusija visur palieka mirtį. Ji privalo atsakyti. Pasaulis išties privalo reikalauti Rusijos atsakomybės dėl šio karo. Darysime visa, ką galime, kad taip būtų“, – sakė jis.

Ukrainos karys šalia sunaikintos rusų technikos. Evgenijaus Maloletkos (AP / „Scnapix“) nuotr.