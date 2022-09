Politologas G. Karalius vertina Karolį III: bent atsargūs pokyčiai monarchijoje neišvengiami

Karalienės Elžbietos II mirtis nepadės Jungtinės Karalystės (JK) stabilumui, nes sulig naujuoju monarchu Karoliu III gali sustiprėti Škotijos nepriklausomybės judėjimas. Be to, stiprėti gali respublikoniškos nuotaikos britų karūnai formaliai priklausančiose Kanadoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje. To „Verslo žinių“ podkaste metu neatmetė politologas Gintas Karalius.