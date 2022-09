Rugpjūtį per Lietuvos oro uostus keliavo 92% priešpandeminio keleivių srauto

Vilniaus oro uostas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Paskutinį vasaros mėnesį per Lietuvos oro uostus keliavo daugiau nei 573.000 keleivių, aptarnauta beveik 5.000 skrydžių, pergabenta apie 1.800 t krovinių. Praėjusį mėnesį keleiviai galėjo rinktis iš 90 siūlomų krypčių.

Tuo metu rekordiniais laikomų 2019 m. rugpjūtį per Lietuvos oro uostus keliavo 621.500 keleivių, aptarnauta 5.700 skrydžių, pergabenta 1.500 tonų krovinių. 2021 metų tuo pačiu laikotarpiu per Lietuvos oro vartus keliavo 371.600 keleivių, aptarnauta beveik 4.000 skrydžių, pergabenta 1.800 tonų krovinių.

Bendrovės duomenimis, vasaros laikotarpiu pavyko atstatyti 92% priešpandeminio keleivių srauto ir 86% skrydžių, o krovinių pergabenimas lenkia anksčiau buvusius rezultatus.

Aurimas Stikliūnas, Lietuvos oro uostų laikinasis vadovas, sako, kad rugpjūtį keliautojų srautų atsigavimas vyksta sparčiau nei šios vasaros pradžioje.

„Matant visuomenės elgesio tyrimus ir vertinant mūsų faktinius rezultatus, artimiausiu metu aviacijos atsigavimo tempai taip pat išliks aukšti. Bendriems srautams gali turėti įtakos sezoniškumas, tačiau ši tendencija tokia pati buvo ir prieš pandemiją. Apibendrinant, visomis prasmėmis grįžtame į tą realybę ir veiklos apimtis, kurios buvo prieš pandemiją, didesnių neigiamų korekcijų aviacijos atsigavimo procese artimiausiais mėnesiais neprognozuojame“, – komentuoja A. Stikliūnas.

Kaunas išlieka lyderiu

Daugiausiai keleivių ir skrydžių, kaip ir ankstesniais mėnesiais, aptarnauta Vilniaus oro uoste. Praėjusį mėnesį per šiuos oro vartus keliavo 421.000 keleivių, aptarnauta daugiau nei 3.500 skrydžių, pergabenta beveik 1.300 tonų krovinių.

2019 m. per šį oro uostą keliavo 469.000 keleivių, aptarnauta beveik 4.200 skrydžių, pergabenta 1.200 tonų krovinių. Tuo tarpu praėjusių metų rugpjūtį Vilniaus oro uoste keliavo 275.000 keleivių, aptarnauta 2.900 skrydžių, pergabentų krovinių kiekis reikšmingai nesiskyrė nuo šių metų rezultato.

Kauno oro uostas išlaiko augimo lyderio poziciją oro uostų tinkle – šiemet fiksuoti rezultatai viršija priešpandeminius rodiklius. Praėjusį mėnesį per Kauno oro uostą keliavo 120.000 keleivių. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, per šiuos oro vartus keliavo 116.000 keleivių, pernai – 75.000.

Šiame oro uoste rugpjūčio mėnesį aptarnauti 979 skrydžiai, 2019 m. – 902, o 2021 m. – 777. Išaugo ir per Kauno oro uostą pergabentų krovinių skaičius. Praėjusį mėnesį gabenta beveik 482 tonos krovinių, kai prieš pandemiją, 2019 m., šis rodiklis siekė 272 tonas, o pernai – 478.

Tuo metu Palangos oro uoste fiksuojamas spartus krovinių pergabenimo augimas. Paskutinį vasaros mėnesį per šį oro uostą pergabentą 5,32 tonos krovinių. 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo pergabenta 3,63 tonos, pernai – 0,1 tonos.

Šiame oro uoste praėjusį mėnesį pavyko atstatyti 86% priešpandeminio keleivių srauto – šių metų rugpjūtį per Palangos oro uostą keliavo 31.500 keleivių, buvo aptarnauti 407 skrydžiai. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, per šį oro uostą keliavo 36.700 keleivių, aptarnauti 632 skrydžiai, o 2021 m. per šį oro uostą keliavo 22.000 keleivių, aptarnauti 323 skrydžiai.

