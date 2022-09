VSAT vadas: NATO standartus atitinkančius ginklus visi pasieniečiai gaus per kitus metus

Pauliaus Peleckio (BNS) nuotr.

Visi Lietuvos pasieniečiai iki kitų metų pabaigos turėtų būti aprūpinti NATO standartus atitinkančiais ginklais, sako Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas.

„Mes planuojame kitais metais visiškai patenkinti savo poreikius“, – penktadienį žurnalistams sakė Rustamas Liubajevas.

Prieš kurį laiką kariuomenė pasieniečiams perdavė 200 automatinių šautuvų G-36, artimiausiu metu žada perduoti dar 500.

Likusių šiemet perkamų 1.187 ginklų perdavimą planuojama pradėti gruodį, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

VSAT vado teigimu, iki metų pabaigos gauti ginklai patenkins kiek daugiau nei pusę pasieniečių poreikio. Kitąmet reikėtų nupirkti dar daugiau kaip 1.000 automatų.

Dabar dauguma VSAT pareigūnų ginkluoti rusiškais Kalašnikovo tipo automatiniais ginklais.

„Pirmiausia, tai yra senas ginklas, jie buvo pagaminti septintame–aštuntame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Nemažai yra nuogąstavimų dėl to ginklo panaudojimo tikslumo ir kitų dalykų. Be to, šitų ginklų aptarnavimas ir aprūpinimas šaudmenimis yra problema. Jiems naudojami NATO standartų neatitinkantys šaudmenys ir karo atveju tai sudaro tam tikrų problemų“, – tvirtino R. Liubajevas.

Pasak jo, tas problemas atskleidė ir karas Ukrainoje.

Perkami ir kariams

Nauji ginklai įsigyti už lėšas, kurios KAM buvo skirtos būtent šiam tikslui. Jiems šiemet buvo numatyta 3,5 mln. Eur.

„Sprendimas, kad mūsų pasieniečiai būtų aprūpinti NATO standartų ginkluote buvo Vidaus reikalų ministerijos ir visos Vyriausybės sprendimas. Kadangi suprantame, jog Vidaus reikalų ministerijai įsigyti tokio kiekio ginkluotę būtų neracionalu, finansavimas buvo įdėtas į Krašto apsaugos ministerijos eilutę“, – penktadienį žurnalistams sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Krašto apsaugo ministro Arvydo Anušausko teigimu, tokie ginklai perkami ir kariams, todėl organizuojant didesnį pirkimą, galima tikėtis mažesnių kainų.

Jis tik apgailestavo, jog gamintojai nepajėgūs kuo greičiau įvykdyti užsakymo.

„Gamykla, kuri teikia ginkluotę, turi ribotus gamybos pajėgumus. Mes patys savo kariuomenei norėtume daugiau, greičiau, bet, deja, to negalima įgyvendinti pagal mūsų norus“, – sakė krašto apsaugos ministras.

Trūksta ekipuotės

VSAT vadas minėjo, kad pasieniečiams šiuo metu trūksta ir ekipuotės, ir apsaugos priemonių.

A. Bilotaitė pabrėžė, kad atsakomybę dėl prasto pasieniečių aprūpinimo turėtų prisiimti buvusios vyriausybės ir ministrai.

Ji teigė, kad jau yra patvirtinusi naują karinio aprūpinimo standartą vidaus reikalų sistemoje dirbantiems pareigūnams. Jame numatyta, kokius ginklus, ekipuotę, apsaugos priemones privalo turėti pareigūnai.

„Visų institucijų vadovai įpareigoti tą procesą (standarto įgyvendinimo – BNS) organizuoti“, – sakė vidaus reikalų ministrė.

Penktadienį A. Anušauskas ir A. Bilotaitė taip pat aptarė Lietuvos kariuomenės paramą pasienyje, Vidaus reikalų ministerijos institucijų dalyvavimą Lietuvos kariuomenės pratybose.

„Rugsėjo 16–17 dienomis vyks bendros pratybos, mes ten patikrinsime savo sistemų sąveiką, kas yra labai svarbu. Tas bus tęsiama ir ateityje“, – teigė vidaus reikalų ministrė.

Lietuvos pasienyje iš viso tarnauja apie 3.500 pareigūnų.

Pauliaus Peleckio (BNS) nuotr.