„Gazprom“ padidino dujų tiekimą Vengrijai, Slovakija Ukrainai perdavė savaeigių haubicų

19:18 Apšaudoma Zaporižios AE

Ukraina ir Rusija šeštadienį viena kitą apkaltino smūgiais Ukrainos pietryčiuose esančiai Zaporižios atominei elektrinei, kuri pastarąją savaitę buvo ne kartą apšaudyta.

Zaporižios elektrinė nuo kovo mėnesio yra užimta Rusijos pajėgų ir Ukraina yra apkaltinusi Maskvą laikant tame komplekse šimtus karių bei sandėliuojant ginklus.

„Būkite budrūs ir kuo mažiau būkite Enerhodaro gatvėse! Esame gavę informacijos apie naujas [rusų] okupantų provokacijas“, – įspėjo Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Energoatom“, platformoje „Telegram“ pasidalijusi teisėtai išrinkto Enerhodaro mero Dmytro Orlovo pranešimu.

Plačiau apie tai skaitykite čia.

18:17 „Zuzana“ jau Ukrainoje

Slovakija Ukrainai perdavė 4 savaigės, 155 mm kalibro artilerijos pabūklus „Zuzana“ – apie tai pranešė šalies gynybos ministras Jaroslavas Nagy.

Anot jo, ši technika jau yra Ukrainos karinių pajėgų rankose.

„Zuzana“ yra modernesnė anksčiau Ukrainai perduotos slovakiškų artilerijos pabūklų „Dana“ versija, įprastai lyginama su vokiškomis „Panzerhaubitze 2000“. Artilerijos šūvio nuotolis siekia 41 km.

18:11 Ukraina norėtų 5 mlrd. USD paskolos iš TVF

5 mlrd. USD dydžio paskola iš TVF padėtų sustiprinti Ukrainos kreditorių tikėjimą, kad šalies makroekonominė padėtis yra kontroliuojama, naujienų agentūrai „Reuters“ teigė šalies prezidento patarėjas ekonomikai Olegas Ustenko.

Papildomas TVF finansavimas per pusantrų metų leistų šaliai pasiskolinti dar 15-20 mlrd. USD iš kitų kreditorių, o tai padėtų išgyventi Rusijos invazijos sukeliamus ekonominius sunkumus.

TVF tokių pasisakymų nekomentavo, bet ankstesnės šalies centrinio banko vadovo kalbos apie papildomų 20 mlrd. USD pasiskolinimą sukėlė diskusijų apie šalies skolos tvarumą.

„5 mlrd. USD paskola atitiktų ankstesnį finansavimo lygį ir galėtų būti katalizatorius kitiems kreditoriams, tarp jų ES, JAV ir kitų šalių“, - teigė O. Ustenko.

16:09 „Gazprom“ padidino dujų tiekimą Vengrijai

Rusijos dujų eksporto monopolininkė padidino dujų tiekimą Vengrijai, pranešė šalies Užsienio reikalų ministerija.

Vengrijos premjero Viktoro Orbano prašymu, siekiant užsitikrinti pakankamas dujų atsargas žiemai, Rusijos bendrovė padidino tiekimą 2,6 mln. kub. m per dieną likusiam rugpjūčiui. Tam bus naudojamas „TurkStream“ dujotiekis.

Anot Tamas Menczerio, šalies URM valstybės sekretoriaus, Peteris Szijjarto, šalies užsienio reikalų ministras, dėl to pradėjo derybas anksčiau vykusio savo vizito Maskvoje metu. Derybos dar vyksta dėl papildomų dujų kiekių rugsėjį.

15:28 S&P ir „Fitch“ Ukrainos reitingą sumažino iki defolto

Reitingų agentūros „Standard & Poors“ ir „Fitch“ Ukrainos šalies skolos reitingą sumažino atitinkamai iki „sąlyginio defolto“ ir „riboto defolto“ (angl. „selective default“ ir „restricted default“).

Anksčiau Ukrainos užsienio kredituotojai išreiškė paramą šalies prašymui įšaldyti 20 mlrd. USD vertės skolos mokėjimus dviems metams. Tai Ukrainai sutaupys 6 mlrd. USD.

S&P taip pat pažymėjo, kad makroekonominis ir fiskalinis stresas, kylantis dėl Rusijos invazijos, gali sumažinti Ukrainos vyriausybės gebėjimą laiku aptarnauti vietos skolą. Šios skolos reitingą ji sumažino nuo B-/B iki CCC+/C.

13:36 Rusija blokuoja prieigą prie vaistų

Ukrainos sveikatos apsaugos ministras apkaltino Rusijos valdžią okupuotose teritorijose blokuojant prieigą prie įperkamų vaistų ir taip vykdant nusikaltimą žmoniškumui.

Interviu naujienų agentūrai AP Viktoras Liaško sakė, kad Rusijos valdžia ne kartą blokavo pastangas aprūpinti valstybės subsidijuojamais vaistais žmones okupuotuose miestuose ir kaimuose.

„Visus šešis karo mėnesius Rusija neleidžia [sukurti] deramų humanitarinių koridorių, kad galėtume aprūpinti savo vaistais pacientus“, – vėlai penktadienį Sveikatos apsaugos ministerijoje Kyjive sakė ministras.

„Laikome šiuos veiksmus nusikaltimu žmoniškumui ir karo nusikaltimu... [Jie] bus užfiksuoti ir pripažinti“, – pridūrė jis.

Ukrainos valstybinę sveikatos apsaugos sistemą taip pat smarkiai trikdo ligoninių bei infrastruktūros griovimas, kaip ir tai, jog dėl Rusijos invazijos savo namus turėjo palikti 7 mln. ukrainiečių, sako Jungtinės Tautos ir Ukrainos pareigūnai.

11:37 Estija namo išsiuntė du rusų žurnalistus

Estijos policija vėlai penktadienį išlaipino iš traukinio ir sulaikė du vizų režimą pažeidusius Rusijos leidinio „Izvestija“ žurnalistus, panaikino jų vizas ir išsiuntė juos atgal į Rusiją.

Rytų prefektūros sienos apsaugos biuro vadovas Urmas Elmi sakė, kad du Rusijos piliečiai, 30 metų moteris ir 40 metų vyras, penktadienį maždaug vidurdienį atvyko į Estiją per Narvos sienos kirtimo punktą. Pasieniečiams jie pateikė Šengeno erdvės vizas, išduotas Italijos ir Suomijos, nurodė vykstantys į turistinę kelionę.

„Tuomet vyras ir moteris nuvyko prie Narvos tanko [paminklo] ir pradėjo ten propagandinį darbą. Vėliau jiems įsėdus į traukinį Narva–Talinas ir išvažiavus Talino kryptimi, Jehvyje į traukinį įlipo policijos patrulis. [Jis] nuvežė vyrą ir moterį į policijos skyrių patikrinimui“, – sakė U. Elmi.

Plačiau apie tai skaitykite čia.

11:20 Pentagonas: atakuojant oro pajėgų bazę Kryme JAV ginklai nepanaudoti

JAV Gynybos departamentas penktadienį sakė, kad amerikiečių tiekiami ginklai nebuvo panaudoti atakuojant rusų oro pajėgų bazę Kryme, ir nurodė nežinantis bazėje įvykusių niokojamų sprogimų priežasties.

„Nesame parūpinę nieko, su kuo jie galėtų smogti Krymui“, – reporteriams sakė JAV aukšto rango gynybos pareigūnas.

„Tai nebuvo ATACMS, nes mes nesame davę jiems ATACMS“, – sakė JAV gynybos pareigūnas.

Manoma, kad galingi antradienio sprogimai Sakų aviacijos bazėje aneksuotame Kryme, per kuriuos, Kyjivo teigimu, buvo sunaikinti devyni lėktuvai ir šaudmenų atsargos, yra ukrainiečių atakos rezultatas.

Oficialiai niekas atsakomybės prisiėmė; penktadienį vis dar buvo neaišku, kas sukėlė sprogimus bazėje, iš kurios Rusijos kariniai lėktuvai kildavo atakuoti taikinių Ukrainos pietuose.

Rusija incidentą vadina nelaimingu atsitikimu, bet analitikai sako, jog iš palydovų darytos nuotraukos ir ant žemės nufilmuota medžiaga rodytų įvykus ataką.

JAV tiekia daug ginklų ir šaudmenų Ukrainai, bet jais nebūtų galima iš Ukrainos kontroliuojamų teritorijų smogti taip toli Rusijos okupuotoje teritorijoje esančiai bazei.

Rusijos Juodosios jūros laivyno „aviaciniai pajėgumai dabar reikšmingai sumažėję“, nurodė Jungtinės Karalystės karinė žvalgyba.

10:05 Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo trys žmonės

Rusijai penktadienį apšaudant Ukrainą per du atskirus incidentus Kramatorske ir Zaporižioje žuvo trys žmonės, pranešė vietos pareigūnai.

Šalies rytuose per rusų vykdytą apšaudymą paskutiniame ukrainiečių kontroliuojamame svarbiame Donecko srities mieste žuvo du civiliai.

„Nauja ataka prieš Kramatorską... Du žuvę civiliai ir 13 sužeistų. Per bombardavimą apgadinta mažiausiai 20 pastatų, kilo vienas gaisras“, – socialiniame tinke „Facebook“ parašė Donecko srities ukrainiečių administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka. Jis paragino dar likusius gyventojus evakuotis.

Ukrainos pietryčiuose rusams apšaudant Zaporižią žuvo moteris, o dar du žmonės buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnas Anatolijus Kurtevas.

09:48 Rusijos nuostoliai pasiekė 43.400 karių

Kaip praneša Ukrainos karinių pajėgų generalinis štabas, penktadienį Ukrainos karinės pajėgos nukovė 200 Rusijos karių, tai pat sunaikino 7 tankus, 7 šarvuotas pėstininkų mašinas, tris artilerijos pabūklus.

09:36 Britų žvalgyba: sunaikinti pagrindiniai tiltai per Dnieprą

Du pagrindiniai Chersono apskrities tiltai, susisiekiantys su Rusijos okupuota teritorija Dniepro vakarų krante, šiuo metu „nebegali būti naudojami reikšmingam kariniam aprūpinimui“, teigia Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija.

Rugpjūčio 10 d. Ukrainos smūgiai, tikėtina, sunkiai karinei technikai nenaudojamu pavertė automobilių tiltą prie Nova Kahovkos. Antonivsko tiltas pastaruoju metu remontuotas tik paviršutiniškai. Praėjusią savaitę buvo pažeistas pagrindinis geležinkelio tiltas prie Chersono.

„Nuo liepos pabaigos Rusija naudojo pontoninį keltą prie geležinkelio tilto, kaip savo pagrindinį aprūpinimo kelią“, - teigiama žvalgybos pranešime.

Anot jo, net jei Rusijai pavyks pataisyti tiltus, jie išliks pažeidžiami.

„Antžeminis tiekimas keliems tūkstančiams Rusijos karių vakariniame krante greičiausiai remiasi tik dviem pontoninių keltų perkėlimo taškais“, - teigia jie.

Dėl to atsargos, kurias Rusijos pajėgoms yra pavykę sukaupti savo upės pusėje, bus svarbiausiu jų atsparumą nulemsiančiu veiksniu.

09:27 ISW: Rusija bando mobilizuoti pramonę karui

Idėjų kalvė „Institute for the Study of War“ (ISW) praneša, kad Rusija bando mobilizuoti savo pramonę šalies vykdomma karui Ukrainoje.

Kremlius rugpjūčio pradžioje pradėjo „pramoninę mobilizaciją“, uždrausdamas kai kuriems darbuotojams ir visai „Rostec“ vadovybei eiti atostogų, remadamasis Ukrainos karine žvalgyba GUR praneša institutas.

Be to, Rusijos Federacijos karo pramonės komisija, vadovaujama Rusijos autokrato Vladimiro Putino, ruošiasi keisti pramonės užsakymų programą, didindamas išldaias apie 10 mlrd. USD.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu galimai penktadienį lankėsi „Uralvagonzavod“ fabrike, kur gaminami T-72 tankai. Bendrovė dėl Vakrų sankcijų patiria finansinių sunkumų, tačiau „vizitas galėtų reikšti, kad Kremlius taikosi vėl paleisti ir išplėsti karo pramonės komplekso veikimą“.

08:43 Šiaulių bankas stabdys atsiskaitymus

Nuo pirmadienio, rugpjūčio 15 d. Šiaulių bankas nutraukia atsiskaitymus Rusijos rubliais, neatsižvelgiant į gavėjo šalį.

Tai – pirmasis iš dviejų žingsnių, kurių šis bankas imasi, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos paskelbtas sankcijas Ukrainą užpuolusiai Rusijos Federacijai.

Kitas žingsnis – nuo rugsėjo 1 d. stabdomi bet kokie atsiskaitymai į Rusiją ir Baltarusiją.

Toks Šiaulių banko sprendimas sukėlė audringą Rusijos valdžios reakciją, nes būtent šis bankas vykdė atsiskaitymus „Lietuvos geležinkeliams“ už Kaliningrado tranzitą. Sustabdžius mokėjimus, bus sustabdytas ir visų krovinių bei keleivių tranzitas.

Plačiau apie tai skaitykite čia.

08:32 URM ir draudimas atvykti

Estijai uždraudus į šalį atvykti Šengeno vizas gavusiems rusams, Lietuva teigia vertinantį tokį kaimynės sprendimą, tačiau pabrėžia, kad ribojimai veikia efektyviau, jei jie taikomi Europos Sąjungos (ES) lygiu.

Užsienio reikalų ministerija (URM) teigia, kad šalies institucijos, turinčios įgaliojimų valstybės saugumo, vizų išdavimo ir sienų kontrolės srityse, „vertina Estijos ir Latvijos priimtus sprendimus“.

„Pradiniu atsakingų institucijų vertinimu, Estijos ir Latvijos sprendimai savo esme yra labai panašūs į tuos suvaržymus, kurie šiuo metu galioja Lietuvoje“, – tvirtina ministerija.

Plačiau skaitykite čia.

Viačeslavo Madijevskio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.