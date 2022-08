Rusijos BVP antrąjį ketvirtį susitraukė 4%

Bai Xueqi („Xinhua“ / „Scanpix“) nuotr.

Rusijos ekonomika 2022 m. antrąjį ketvirtį, t. y. pirmą pilną ketvirtį po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą, susitraukė 4,0%, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu, penktadienį parodė išankstiniai nacionalinės statistikos tarnybos „Rosstat“ duomenys.

Rusijos ekonomika ritasi į recesiją po to, kai Maskva vasario 24 d. pasiuntė savo ginkluotąsias pajėgas į Ukrainą ir sulaukė Vakarų sankcijų savo energetikos ir finansų sektoriams, įskaitant užsienyje laikomų rezervų įšaldymą, be to, iš Rusijos pasitraukė daugybė užsienio kompanijų.

„Rosstat“ nepateikė jokios išsamesnės informacijos dėl bendrojo vidaus produkto (BVP) susitraukimo, tačiau analitikai teigia, kad nuosmukį lėmė sumenkusi vartojimo paklausa ir sankcijų padariniai.

Antrojo ketvirčio BVP sumažėjimas nebuvo toks didelis, kaip tikėtasi. „Reuters“ apklausti analitikai vidutiniškai prognozavo, kad po 3,5% augimo pirmąjį ketvirtį Rusijos BVP balandžio–birželio mėnesiais susitrauks 7%.

Šalies centrinio banko analitikai tikėjosi, kad antrąjį ketvirtį BVP sumažės 4,3%, o trečiajam ketvirčiui numato 7% susitraukimą. Jie prognozuoja, kad ekonomika pradės atsigauti 2023 m. antrąjį pusmetį.

Bai Xueqi („Xinhua“ / „Scanpix“) nuotr.