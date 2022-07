Britų užsienio reikalų sekretorė L. Truss skelbia sieksianti užimti B. Johnsono vietą

Peterio Nichollso („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Liz Truss sekmadienį paskelbė sieksianti tapti naująja Konservatorių partijos lydere ir šalies premjere, Borisui Johnsonui pranešus, kad traukiasi iš šių pareigų.

„Keliu savo kandidatūrą, nes galiu vadovauti, siekti rezultatų ir priimti sunkius sprendimus. Turiu aiškią viziją, kur turime būti, ir patirties bei ryžto, kad ten atsidurtume“, – sakė ji laikraščiui „Daily Telegraph“, taip padidindama kandidatų į JK lyderius skaičių iki 10.

B. Johnsonas praėjusią savaitę oficialiai paskelbė atsistatydinantis iš valdančiosios Konservatorių partijos lyderio pareigų, bet sakė, kad liks vadovauti vyriausybei iki rudens.

B. Johnsonas buvo priverstas pasitraukti, sulaukęs kai kurių aukšto rango Konservatorių partijos veikėjų raginimų atsistatydinti dėl virtinės skandalų per trejus audringus vadovavimo vyriausybei metus, kuriuos žymėjo „Brexit“ ir koronaviruso pandemija.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Šią savaitę turėtų būti paskelbtas naujo partijos lyderio rinkimų tvarkaraštis.

Partijos vadovai tikisi, kad dviejų etapų rinkimus pavyks užbaigti iki spalio mėnesį vyksiančios metinės Konservatorių partijos konferencijos.

Per pirmąjį rinkimų etapą 358 konservatorių partijos nariai parlamente atsirinks du kandidatus per virtinę balsavimų. Per kiekvieną iš jų bus atmetamas kandidatas, surinkęs mažiausiai balsų.

Antrajame etape nugalėtoją slaptu balsavimu rinks dešimtys tūkstančių eilinių partijos narių.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Peterio Nichollso („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.