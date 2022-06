Sekmadienį baigiasi laikas pasirinkti nepriklausomą tiekėją

Paulius Kalmantas, „ESO“ ryšių su visuomene projektų vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Sekmadienį baigiasi terminas, kai antrojo elektros rinkos liberalizavimo etapo vartotojai turi pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Terminas buvo pratęstas vieną savaitę daliai gyventojų nesuspėjus sudaryti sutarčių – nuo birželio 18 iki 26 dienos imtinai.

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovas Paulius Kalmantas BNS ketvirtadienį informavo, kad birželio 20–23 dienomis tiekėją pasirinko dar 27.000 klientų.

Iki ketvirtadienio apie 620.000 vartotojų, arba 83,83% visų šio etapo klientų, buvo pasirašę sutartis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Prieš ilgąjį savaitgalį jo dar buvo nepasirinkę apie 120.000 gyventojų.

1–5 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) per metus suvartojantiems buitiniams vartotojams, per šią savaitę nesuspėjusiems pasirinkti tiekėjo, nuo liepos ESO laikinai teiks garantinio tiekimo paslaugą, o jos kaina bus 25% didesnė nei praėjusio mėnesio vidutinė biržos kaina, be to, teks papildomai mokėti už elektros persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.

Paulius Kalmantas, „ESO“ ryšių su visuomene projektų vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.