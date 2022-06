„Švyturys-Utenos alus“ vadovas: „Energetinio saugumo namų darbus pasidarėme gerokai iki karo“

Rolandas Viršilas, Dariau Kučio nuotrauka.

Šiuo metu aiškiai ir konkrečiai deklaruojama, jog bene vienintelis išsigelbėjimas nuo Rusijos įleistų nagų – Lietuvos virsmas visiška atsinaujinančios energetikos šalimi. Ekspertų teigimu, toks pokytis būtinas ir vardan tvarumo, ir vardan energetinės nepriklausomybės, tačiau pabrėžia, jog pilnam jo įgyvendinimui gali nepakakti ir kelių dešimtmečių. Kol vieni skaičiuoja ir ruošiasi tokio postūmio investicijoms, įmonės vizionierės pasakoja apie laiku atliktus namų darbus ir fiksuojamą grąžą.

Daugiau nei siekis prisidėti prie tvarumo

Apie atsinaujinančios energetikos perspektyvą kalbama jau seniai – pagal ES planus, nuo kurių Lietuva neturėti atsilikti, iki 2050-ųjų turėtų išnykti priklausomybė nuo iškastinio kuro, o ES turėtų tapti neutralia klimatui. Nors pereinamasis laikotarpis daugeliui šalių, pavyzdžiui, Vokietijai, pasėjo nemažai iššūkių, nelauktai prasidėję kariniai veiksmai Ukrainoje, planus ne tik keičia, bet ir gerokai skubina.

Mūsų Vyriausybė taip pat neseniai pritarė Energetikos ministerijos (EM) parengtiems penkių įstatymų pakeitimams, kuriais siekiama dar iki 2030 m. užtikrinti daugiau kaip 90 proc. elektros gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), skatinant atsinaujinančios energetikos plėtrą. Taip po aštuonerių metų iš AEI planuojama išgauti 14,6 TWh elektros energijos.

Pristatydamas paketo svarbą, energetikos ministras Dainius Kreivys akcentavo, jog įgyvendinus teikiamas priemones ir užsitikrinus vietinę elektros gamybą, bus ne tik įgyvendinami Žaliojo kurso tikslai, bet ir bus mažinama energetinė priklausomybė nuo Rusijos, prie kurios valdomo BRELL elektros žiedo Lietuva vis dar prisijungusi bei iš kur importuojama penktadalis suvartojamos energijos.

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius.

Šiuo klausimu antrina ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius:

„Jei anksčiau investuojantys į atsinaujinančią energetiką daugiausiai pabrėždavo prisidėjimą prie klimato kaitos mažinimo, ekologijos, naujų darbo vietų ir pridėtinės vertės kūrimo savo šalyje, tai dabar tokios investicijos tapo dar ir papildomu būdu sumažinti savo išlaidas energijai bei netgi tam tikra patriotizmo forma – sumažinant naftos, dujų vartojimą, o tuo pačiu ir tokių agresorių, kaip Rusija, pajamas tolesniam agresijos finansavimui“, – įsitikinęs M. Nagevičius.

Investicijos į AEI duoda dvejopą grąžą

Į gerosios statistikos duomenis patenka ir vienas didžiausių šalyje aludarių – įmonė „Švyturys-Utenos“ alus. Investiciją į atsinaujinančius elektros išteklius įmonė padarė dar 2018 m., ant alaus daryklos stogo įsirengus saulės elektrinę. Kaip pasakoja Utenos daryklos vadovas Artūras Bernatavičius, jėgainės galingumas 1 MW, tad tai – viena iš didžiausių saulės jėgainių Lietuvoje. Jo teigimu, 3703 individualūs moduliai pagamina energijos, kuri tenkina maždaug iki 14 proc. gamyklos poreikių.

„Gėrimų pramonė gana stipriai priklausoma nuo sezoniškumo, natūralu, kad vasarą mūsų pajėgumai šokteli viršum, tad ir elektros energijos poreikis smarkiai išauga. Vis dėlto, gana reikšmingą dalį, maždaug 14 proc., pasigaminame būtent dėka saulės, o tiksliau – dėka 3703 individualių modulių. Skaičiuojame, jog kasmet dėl saulės baterijų darykla sutaupyti gali ne mažiau kaip 950 MWh elektros energijos“, – akcentuoja A. Bernatavičius.

Dalį elektros poreikio įmonė kompensuoja pirkdama elektrą iš Latvijos – jų turimos hidroelektrinės užtikrina vieną paprasčiausių būdų gauti energiją iš atsinaujinančių šaltinių, o galutinį likutį užtikrina sertifikuota, žalia vėjo bei hidroenergija kartu su miesto šilumos tinklų energija, gaunama iš biokuro.

Į aplinką tausojančius sprendimus įmonė jau investavo ne vieną milijoną eurų, tačiau, kaip teigia A. Bernatavičius, grįžtamoji vertė yra neabejotina, o ilgalaikėje perspektyvoje atsiperka ne tik finansų, bet ir aplinkos apsaugos sąskaita.

„Investicijos į aplinkosaugos sritį yra neišvengiamos, bet labai svarbu ir taupiai naudoti turimus išteklius, jų nešvaistyti arba galvoti apie pakartotinį vartojimą. Be to, visuomet verta pasvarstyti apie investicijas į procesų optimizavimą. Pavyzdžiui, prekybos centruose, norėdami maksimaliai mažinti elektros suvartojimą, pakeitėme senus šaldytuvus į naujos kartos, energiją taupančius šiuolaikiškus įrenginius, kurie nenaudoja nuodingų dujų. Jų energijos suvartojimas 5 kartus mažesnis už tradicinių šaldytuvų.

Be to, prieš kelerius metus visą daryklos apšvietimą pakeitėme LED apšvietimu, kuris per metus leidžia sutaupyti apie 400 MWh elektros energijos. Matydami vis kylančias elektros kainas, esame tikri, kad investicijos netrukus atsipirks, tačiau nauda neabejotinai bus juntama ir aplinkos atžvilgiu“, – pasakoja A. Bernatavičius.

Energetinė nepriklausomybė karo kontekste įgauna naują reikšmę

Tuo metu bendrovės „Švyturys-Utenos alus“ vadovas Rolandas Viršilas, pasakodamas apie AEI svarbą vystomoje pramonės srityje, pabrėžia esminį momentą – laiku atliktus namų darbus. Pasak jo, šių dienų kontekste jie leidžia išlošti dvigubai.

„Puikiai suvokiame, kad jei jau esame dideli išteklių naudotojai, privalome ieškoti galimybių juos naudoti taupiai ir tvariai. Vis dėlto, aš akcentuočiau kitą dalyką – karo akivaizdoje kaip niekad anksčiau svarbūs tapo tie tvarumo principai, kurie iki šiol atrodė savaime suprantami: taika, teisingumas, gyvybės žemėje išsaugojimas ir nepriklausomybė nuo tų, kuriems toks kelias nesuvokiamas. Kitaip tariant, laiku atliktos investicijos dabartiniame geopolitiniame kontekste mums garantuoja visišką nepriklausomybę nuo Rusijos žemės išteklių – savo įmonės veikloje nenaudojame jokio iškastinio kuro, diegiame darnius procesus ir funkcionuojame visiškai savarankiškai“, – akcentuoja R. Viršilas.

Nors tokių įmonių, kurios energetinę nepriklausomybę spėjo užsitikrinti dar iki karo, Lietuvoje yra ir daugiau, M. Nagevčiaus pastebėjimu, šiuo metu rinkoje stebimas investicijų į atsinaujinančią energetiką bumas tiek mūsų šalyje, tiek visoje Europoje.

„Tokį investavimo aktyvumą, žinoma, sąlygojo dėl Rusijos ir Ukrainos karo išaugusios elektros energijos, gamtinių dujų, naftos kainos, investicijas į atsinaujinančią energetiką padariusias finansiškai labai patraukliomis. Kita vertus, atsirado ir aiški politinė valia kaip galima greičiau sumažinti iškastinio kuro importą į Europą.

Jei prieš pusę metų Briuselyje dar vyko aršios diskusijos apie tai, ar Europos Sąjunga turėtų laikyti investicijas į gamtinių dujų infrastruktūrą skatinamomis, tai dabar atsirado visiškas politinis aiškumas – būtina mažinti bet kokio iškastinio kuro importą į Europą kaip galima greitesniu būdu. Tarp pramonės įmonių vadovų irgi nebeliko abejonių, kad priklausyti nuo į Europą importuojamo iškastinio kuro kainų svyravimo verslui yra pernelyg pavojinga“, – teigia Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas, pridurdamas kad kuo ilgiau verslas atidėlios investicijas į iškastinio kuro bei elektros energijos, pagamintos iš iškastinio kuro, vartojimo mažinimą, tuo sunkiau ateityje bus atsilaikyti konkurencinėje rinkoje.

