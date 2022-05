Ukrainiečiai planuoja atsikovoti Juodąją jūrą, o lietuviai surinko 5 mln. Eur įsigyti „Bayraktar“

[infogram id="aff715b5-4bb5-4d95-bc36-0241b078f902" prefix="Uvy" format="interactive" title="Copy: Copy: 2022-05-25: Numanoma Ukrainos teritorijos kontrolė isw"]

21:44 Baigiame pildyti šeštadienio naujienų juostą

Naujausius įvykius pranešime sekmadienį 8 val.

21:43 Lietuviai surinko 5 mln. Eur „Bayraktar“ įsigyti

Žurnalisto, visuomenininko Andriaus Tapino akcijos metu – per tris dienas – lietuviai suaukojo 5 mln. Eur, kurie bus skirti bepiločiam daugkartinio panaudojimo kariniam dronui „Bayraktar“ įsigyti.

Šie dronai nerizikuodami pilotų gyvybėmis sugebėjo sunaikinti nemažai svarbios Rusijos karinės technikos.

Vėliau dronas bus perduotas Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. A. Tapinas anksčiau skelbė, kad Turkija sutiks parduoti šį įrenginį.

Ukrainos gebėjimas kovoti už savo oro erdvę ne tik užtikrino jos pajėgų apsaugą, tačiau ir leido jai pereiti į puolimą. Turkų gamybos „Bayraktar“ dronais ukrainiečiai atakavo kai kuriuos didelės vertės taikinius. Be to, bepiločius orlaivius naudojo rusų „žemė-oras“ raketoms atpažinti ir sunaikinti, dėl to rusų sausumos pajėgos tapo labiau pažeidžiamos atakoms iš viršaus.

19:55 Ukraina turi pakankamai raketų

Ukraina turi pakankamai raketų, kad galėtų neautralizuoti visus Rusijos laivus, esančius Juodojoje jūroje, pareiškė Sergejus Bratčiukas, Odesos regioninės karinės administracijos pirmininkas.

Kijevas anksčiau patvirtino iš JAV gavęs priešlaivinių raketų „Harpoon“, Jungtinė Karalystė yra pažadėjusi suteikti „Brimstone“.

„Dabar mums duota tiek daug „Harpoon“, kad galime nuskandinti visą Rusijos Juodosios jūros laivyną. Kodėl gi ne?“ – „Unian“ cituoja S. Bratčiuką.

Ukraina viliasi galėsianti išlaisvinti Juodosios jūros uostus ir išgabenti grūdų krovinius, beprasidedant pasaulinei maisto krizei.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos anksčiau yra surengusios keletą sėkmingų jūrų operacijų, kurių metu, be kita ko, sunaikino Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmaną „Moskva“.

[infogram id="6f991d49-4eb0-4ca1-b26c-18c0fcb8713f" prefix="IH6" format="interactive" title="kreiseris moskva"]

19:40 Europa – nebe didžiausia rusiškos naftos pirkėja

Duomenų analizės bendrovės „Kpler“ duomenimis, praėjusį mėnesį Azija pirmą kartą aplenkė Europą kaip didžiausia rusiškos naftos pirkėja, o gegužę šis atotrūkis turėtų dar padidėti. Plačiau skaitykite čia.

18:40 Severodonecko gatvėse – mūšiai

Severodonecke vyksta gatvių mūšiai, Rusijos pajėgoms siekiant perimti miesto kontrolę, teigia Luhansko srities gubernatorius Serhijus Haidajus.

Jis savo „Telegram“ paskyroje paskelbė, kad Rusijos pajėgos „patyrė didelių nuostolių ir buvo priverstos atsitraukti“ Severodonecke ir aplinkinėse vietovėse. Tačiau, pasak jo, Rusijos pajėgos toliau puola miestą iš užnugario.

„Priešas kelis kartus apšaudė Severodonecką, mažiausiai tris kartus – labai smarkiai, o kai kur kilo gatvių mūšiai“, – sakė jis ir pridūrė, kad buvo apgadinta 14 daugiaaukščių pastatų. Taip pat buvo apšaudytas netoliese esantis Syneckio kaimas.

Severodoneckas. Ario Messionio (AFP / „Scanpix“) nuotr.

18:32 Šiuo metu neveikia apie 35% Ukrainos ekonomikos

Denysas Šmyhalis, Ukrainos ministras pirmininkas, BBC sako, jog Rusija jo šalyje sunaikino daugiau nei 25.000 km kelių, kelis šimtus tiltų ir 12 oro uostų. Taip pat sugriauta arba apgadinta daugiau kaip 100 švietimo, daugiau kaip 500 medicinos įstaigų ir 200 gamyklų.

Premjeras pridūrė, kad daugiau kaip 300.000 kv. km žemės buvo užminuota arba užteršta bombomis.

D. Šmyhalis apskaičiavo, kad buvo prarasta nuo 30% iki 50 % šalies BVP. Mėnesio biudžeto deficitas siekia 5 mlrd. USD (apie 4,7 mlrd. Eur). Plačiau skaitykite čia.

18:10 JK vicemaršalas: rusų taktika - lyg iš viduramžių

Šiuo metu stebint Rytų Ukrainą, jau išryškėjusi Rusijos pajėgų taktika, „Sky News“ sako Seanas Bellas, Jungtinės Karalystės karinių oro pajėgų vicemaršalas.

Jis teigė, kad Rusijos veiksmai rytuose dabar labiau sutelkti: „Dabar gana aišku, kad strategija yra užimti Luhansko, o tada – Donecko sritis ir tai daryti mažomis porcijomis“, – sakė karo ekspertas.

Jis taip pat užsiminė apie vakar užimta Lymano rajoną Donbase, kuris itin svarbus strategiškai, nes per jį eina kai kurie geležinkelio tinklai, taip pat yra keletas tiltų per upę, kurie bus svarbūs kitame operacijos etape.

Karinių oro pajėgų vicemaršalo vertinimu, Rusijos pajėgos priekin stumiasi lėtai.

„Tai, kaip jie tai daro, yra beveik viduramžiška. Niokojami miestai ir bendruomenės, tai didžiuliai nuostoliai pakeliui sutiktiems žmonėms“, – sako jis.

17:50 V. Zelenskis: V. Putinas bus priverstas derėtis, kai suvoks, kad pralaimėjo

Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, sako, kad V. Putinas sukūrė valstybę, kurioje sprendimus priima tik jis. Būtent todėl užpultos šalies lyderis nuo pat invazijos pradžios su juo siekia derėtis akis į akį.

Olandų leidiniui „Nos“ jis aiškino, kad visi kiti šalies agresorės atstovai nieko nesprendžia.

„Klausimas ne tas, kad aš noriu su juo derėtis, klausimas tas, kad nėra daugiau su kuo derėtis. Jis sukūrė valstybę, kurioje niekas nieko nesprendžia. Todėl nesvarbu, ką sako jų užsienio reikalų ministras. Nesvarbu, ar jis atsiųs delegaciją pasikalbėti su mumis. Visi šie žmonės, deja, yra niekas“, – sakė V. Zelenskis.

Ukrainos vadovas įsitikinęs, kad V. Putinas sės prie derybų stalo, kai tik Ukraina privers agresorę grįžti prie vasario 23 d. pozicijų. Jis bus priverstas žengti šį žingsnį, suvokdamas pralaimėjimą mūšio lauke, įsitikinęs V. Zelenskis.

Jis jau anksčiau yra pareiškęs, kad Ukraina grįš prie derybų stalo tik tada, kai Rusija grąžins Ukrainos teritorijas, kurias užgrobė po vasario 24 d.

17:30 V. Putinas kalbėjosi su Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais

Rusijos autoritarinis vadovas Vladimiras Putinas Vakarų lyderius bando įtikinti švelninti ekonomines sankcijas mainais į indėlį atgaivinti užstrigusias maisto tiekimo grandines.

Kremlius paskelbė, kad, be kita ko, pokalbyje akcentavo „būtinybę panaikinti sankcijų apribojimus dėl pasaulinio aprūpinimo maistu“. Esą V. Putinas „argumentuotai ir konkrečiais duomenimis paaiškino tikrąsias maisto tiekimo sunkumų, kuriuos sukėlė klaidinga Vakarų šalių ekonominė ir finansinė politika bei jų įvestos antirusiškos sankcijos, priežastis“.

Plačiau skaitykite čia.

16:05 Kompensacija – mainais už Ukrainos karių įdavimą

Rusija okupuoto Mariupolio gyventojams pasiūlė kompensacijas už sugriautus namus ir žuvusius artimuosius. Tiesa, svarbiausia sąlyga, norint tokią kompensaciją gauti – raštu patvirtinti, kad jų namus sunaikino ar artimuosius nužudė Ukrainos pajėgos.

Okupacinės struktūros uostamiesčio gyventojams esą ketina išmokėti po 6.000 USD už sugriautą būstą ir po 33.000 USD už netektą artimąjį, rašo „Unian“.

Tokią paramą administruojanti apsišaukėliška Donecko „liaudies respublika“ taip pat reikalauja pateikti nuosavybę įrodančius dokumentus, kas dažnu atveju nėra įmanoma, nes dauguma jų virto pelenais sugriautuose būstuose.

15:47 P. Porošenka negalėjo išvykti į Vilnių

Buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka šeštadienį pranešė, kad jam buvo neleista išvykti iš šalies, apkaltindamas vyriausybę sulaužius vadinamąsias politines paliaubas, galiojusias nuo Rusijos įsiveržimo į šalį pradžios.

Naujienų agentūra „Unian“, remdamasi šaltiniais, skelbia, kad politikas sieną bandė kirsti bent du kartus – penktadienį ir šeštadienį. Pirmąjį kartą jis nebuvo išleistas neva dėl to, kad jo turimame leidime išvykti tinkamai nesuveikė ten atvaizduotas QR kodas. Plačiau skaitykite čia.

15:34 Kaltina naudojant vakuumines bombas

Ukraina kaltina Rusiją rytuose naudojant termobarinius ginklus, arba vakuumines bombas, skelbia „The Wall Street Journal“ (WSJ)

Pasak Ukrainos pareigūnų, rusai panaudojo daugkartinio paleidimo raketų sistemą TOS-1 prieš Ukrainos pajėgas, kai šios traukėsi iš Lymano, miesto, kurį skelbia užgrobęs Kremlius.

Dar kovą Rusijos ruporai, valstybinės naujienų agentūros, pranešė, kad kariuomenė ir anksčiau naudojo tokius ginklus Donbase.

Kaip paaiškina WSJ, skirtingai nuo raketų, kurios yra pripildytos iš anksto paruoštų fragmentų, skirtų padaryti žalą siunčiant sviedinius skristi ore, šiuose ginkluose yra sprogstamasis mišinys, kurio sudėtyje yra miltelių pavidalo metalų, pavyzdžiui, aliuminio ar magnio. Mišinys išsisklaido ir užsiliepsnoja, sukeldamas sprogimą, skirtą aplenkti fizines kliūtis ir patekti į statinių vidų. Dėl to jų naikinimo mastas gali būti platesnis, sužaloti ir slėptuvėse esančius žmones.

14:42 Ukrainos žvalgyba: V. Putinas rudenį gali paskelbti „pergalę“

Aktyvus karo Ukrainoje etapas gali tęstis iki 2022 m. pabaigos. Tačiau yra tikimybė, kad Maskva iki tam tikros datos bandys iškovoti bent menką pergalę, „Freedom TV“ sako Vadimas Skibickis, Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas.

Pasak jo, galimi du variantai:

Rugsėjo 11 d. Rusija gali surengti pseudoreferendumus Ukrainos okupuotose teritorijose.

Spalio 7 d. Kremliaus diktatoriui sukanka 70 metų. Kariuomenė gali pabandyti padovanoti jam kokių nors pasiekimų.

Be to, V. Skibitskis nurodo, kad V. Putinas pasiryžęs kariauti ilgai.

„Putinas neatsisako savo planų. Šis karas užsitęs. Kiek užsitęs aktyvioji fazė – ar tai bus rugsėjo mėnuo, ar spalis, ar metų pabaiga – priklausys nuo mūsų pasipriešinimo, nuo mūsų gynybos pajėgų būklės ir nuo mums teikiamos pagalbos“, – sakė žvalgybos atstovas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau yra sakęs, jog V. Putinas nesuvokia, kas išties vyksta invazijos metu, nes jam neteikiama realybę nusakanti informacija.

V. Zelenskis anksčiau sakė, kad Ukraina grįš prie derybų su Rusija tik tada, kai ji grąžins Ukrainos teritorijas, kurias užgrobė po vasario 24 d.

14:10 Ukraina: darome viską, kad apgintume Donbasą

Ukraina sako daranti „viską“, kad apgintų rytinį Donbaso regioną, kuriame vis intensyvėjantį puolimą vykdanti Rusija šeštadienį patvirtino užėmusi strateginį miestą.

Rusija stiprina puolimą Donecko ir Luhansko regionuose, kurie sudaro Donbasą – Ukrainos pramonės centrą, kur, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, Maskvą vykdo genocidą.

V. Zelenskis vėlai penktadienį pažymėjo, kad rusai „Donbase sutelkė maksimalias artilerijos pajėgas ir maksimalius rezervus“.

„Vykdomi raketų smūgiai ir lėktuvų atakos – viskas. Giname savo žemę taip, kaip tai leidžia mūsų dabartiniai gynybos ištekliai. Darome viską, kad juos padidintume“, – teigė jis.

Maskvos pranešė perėmusi Lymano miesto, įsikūrusio prie kelio į vis dar Kyjivo kontroliuojamus Slovjanską ir Kramatorską, kontrolę, patvirtindama diena anksčiau paskelbtą promaskvietiškų separatistų pareiškimą.

Rusijos pajėgos taip pat artėja prie Sjevjerodonecko ir Lysyčansko Luhansko regione, nors pranešimai apie jų padarytą pažangą šiomis kryptimis yra prieštaringi.

Luhansko regiono administracijos vadovas Serhijus Haidajus pareiškė, kad Ukrainos pajėgos pajėgs priešintis dar mažiausiai dvi ar tris dienas, tačiau kariams gali tekti pasitraukti iš kai kurių rajonų, kad išvengtų apsupimo.

14:00 Mykolajive nukentėjo civiliai

Rusijos pajėgos vėl apšaudė Mykolajivo gyvenamuosius rajonus, sužeisti civiliai gyventojai, informuoja miesto meras Aleksandras Senkevyčius.

„Rusų okupantai vėl nusitaikė į gyvenamuosius namus. Turime preliminarios informacijos apie civilių aukas“, – sakė jis.

13:30 Jei Ukraina pralaimės, Rusijai gali kilti noras išmėginti NATO

JAV valstybės sekretoriaus Antony J. Blinkeno ir URM ministro Gabrieliaus Landsbergio spaudoskonferencija. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Prasidėjęs karas Ukrainoje verčia galvoti, kaip atrodytų, jei būtų užpulta NATO narė. Jei V. Putinas nepralaimėtų karo Ukrainoje, gali atsirasti noro išbandyti Aljanso sutarties 5 straipsnio veikimą, sako Gabrielius Landsbergis, Lietuvos užsienio reikalų ministras.

„Išbandyti ant Baltijos valstybių. Norėtume, kad visi Aljanso partneriai galėtų pakartoti tai, ką pasakė prezidentas J. Baidenas: kad kiekvienas NATO teritorijos colis bus apgintas, kad turi būti praktinių galimybių tai padaryti“, – šeštadienį Seimo rūmuose vykstančioje NATO Parlamentinės Asamblėjos (NATO PA) pavasario sesijoje kalbėjo G. Landsbergis.

Pasak jo, sutarimo dar nėra, bet jis tikisi, kad iki Madrido Viršūnių susitikimo bus galima surasti konsensusą.

13:07 V. Putinas pasirašė įstatymą, kuriuo panaikinamas amžiaus cenzas samdomiems kariams

Rusijos autokratinis lyderis Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, panaikinantį amžiaus ribą, iki kurios galima pasirašyti pirmąją karinės tarnybos sutartį rašo agentūra „Interfax“.

Anksčiau buvo nustatyta, kad teisę sudaryti pirmąją karinės tarnybos sutartį turi piliečiai nuo 18 iki 40 metų ir užsienio piliečiai nuo 18 iki 30 metų.

Ekspertų vertinimu, toks žingsnis byloja apie Maskvos užmojus mobilizuoti daugiau karių savo invazijai Ukrainoje.

13:00 V. Putinas aiškina, kad uostus esą blokuoja Ukraina

Rusijos autokratinis lyderis Vladimiras Putinas Austrijos kancleriui Karlui Nehammeriui telefonu aiškino, kad tai Ukraina esą turėtų kuo greičiau atlaisvinti uostus.

Rusija invazijos metu užėmė dalį Ukrainos uostų prie Juodosios jūros, pagrindiniai jūros vartai neveikia, dėl to neįmanoma išgabenti grūdų, o tai kelia pasaulinės maisto krizės riziką.

„Šiuo atžvilgiu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Ukrainos pusė turėtų kuo greičiau atlaisvinti uostus, kad galėtų laisvai praplaukti užblokuoti laivai, – teigiama Kremliaus išplatintame pranešime. – „Be to, Kijevas sabotavo Rusijos ir Ukrainos atstovų derybų procesą.“

V. Putinas pabrėžė, kad „mėginimai padaryti Rusiją atsakingą už sunkumus, susijusius su žemės ūkio produktų tiekimu į pasaulio rinkas, yra nepagrįsti“, ir paaiškino esamų problemų priežastis, įskaitant tas, kurios esą susijusios su antirusiškomis sankcijomis“.

K. Nehammeris, Austrijos kancleris, po savo pokalbio su Rusijos prezidentu penktadienį teigė, kad Maskva yra pasirengusi aptarti kalinių apsikeitimo klausimą su Ukraina ir kad šiuo klausimu įmanoma pasiekti progreso, rašo „The Guardian“.

„Rusijos prezidentas mane patikino, kad Tarptautinio raudonojo kryžiaus organizacija turi turėti prieigą prie karo belaisvių. Be abejonės, jis reikalavo prieigos prie Rusijos karių nelaisvėje“, – teigė K. Nehammeris.

„Ar jis iš tiesų yra pasiryžęs derėtis dėl mainų – sunku pasakyti“, – kalbėjo kancleris.

Anot jo, tai pat aptarta grūdų eksporto tema, o V. Putinas rodė signalus, kad yra linkęs leisti jų eksportą per jūsų uostus.

„Ar jis iš tiesų pasiryžęs, taps akivaizdu, kai tai iš tiesų bus įgyvendinta“, – pabrėžė K. Nemahheris.

12:50 Į nelaisvę paimtiems užsienio kovotojams grasina mirties bausme

Apsišaukėliška Donecko „liaudies respublika“ sako galinti įvykdyti mirties bausmę Jungtinės Karalystės (JK) ir Maroko piliečiams, kovojusiems už Ukrainos laisvę, Rusijos agentūrai „Interfax“ pranešė „liaudies respublikos“ generalinė prokuratūra.

„Generalinė prokuratūra baigė tirti baudžiamąją bylą dėl grupės užsienio samdinių iš JK ir Maroko. Atsižvelgiant į karo metą, kaltinamiesiems gali būti skirta aukščiausia – mirties – bausmė“, – sakė Viktoras Gavrilovas, nelegitimios generalinės prokuratūros atstovas.

Seanas Pineris ir Andrew Hillas iš JK bei Maroko Karalystės pilietis Sadunas Brahimas buvo paimti į nelaisvę per susirėmimus Donbase 2022 m. pavasarį.

11:50 M. Chodorkovskis: Vakarai vis dar bijo V. Putino

Vakarų politikai iki galo nesuvokia Rusijos karo prieš Ukrainą pavojaus, todėl, baimindamiesi eskalacijos, blokuoja spartų ginklų tiekimą, o tokia pozicija yra kvailystė, interviu laikraščiui „Bild“ sakė Rusijos opozicionierius Michailas Chodorkovskis.

Rusijos opozicionierius Michailas Chodorkovskis. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Manau, kad Vakarų politikai labiausiai bijo V. Putino. Jie mano, kad nekariauja. Todėl jie taip pat mano, kad tam tikrų ginklų tiekimas gali eskaluoti ar paversti juos karo šalimi. Tai didelė kvailystė. V. Putino požiūriu, Vakarų politikai ir šalys jau kariauja su Rusija“, – sakė M. Chodorkovskis.

Opozicionierius kalbėjo, kad pagrindinis V. Putino tikslas – apiplėšti Ukrainą. Rusijos okupantų smurtas yra ne karinė agresija, o asmeninė agresija – prieš moteris, vaikus.

„Daliai gyventojų sakoma, kad reikia atkurti Sovietų Sąjungą. Kitai gyventojų daliai sakoma: yra fašistų ir nacių. Iš tikrųjų tai yra tiesiog apiplėšimas. Rusijos aukščiausiajam ešelonui tai yra galimybė vogti pinigus iš Ukrainos valstybės biudžeto. Viduriniu lygmeniu jie tiesiog nori užgrobti žemę ir pasėlius, o žemesniu lygmeniu jie tiesiog nori pavogti „iPad“ ir apatinius drabužius“, – pabrėžė M. Chodorkovskis.

10:55 Rusai teigia užblokavę išvažiavimus iš Chersono srities

Rusija teigia, kad jos pajėgos užblokavo išvažiavimus iš Chersono srities, tačiau leidžianti judėti į okupuotą Krymą ir Rusijos okupuotą Zaporižės srities dalį.

Apie tai pranešė Kremliaus ruporas „RIA Novosti“.

Rusijos pajėgos jau kelis mėnesius kontroliuoja dalį Chersono regiono, įskaitant regioninį centrą, primena Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.

Rusai trukdo pristatyti humanitarinę pagalbą ir evakuoti iš okupuotos teritorijos norinčius išvykti asmenis.

Yra įrodymų, kad vietos gyventojai buvo išvežti į Rusijos pasienio miestus, persekiojami ir žudomi proukrainietiškai nusiteikę aktyvistai.

Okupantai bent kelis kartus norėjo surengti propagandines akcijas, kad būtų sukurta „Chersono respublika“, tačiau gyventojų pasipriešinimas sužlugdė tokius planus.

10:25 Rusija nebendradarbiauja su Tarptautiniu Baudžiamuoju Teismu

Rusija turėtų bendradarbiauti su Tarptautiniu Baudžiamuoju Teismu (TBT) tiriant įtariamus karo nusikaltimus, įvykdytus per Maskvos įsiveržimą į Ukrainą, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė Karimas Khanas, teismo vyriausiasis prokuroras.

„Jei Rusijos Federacija turi kaltinimų, jei turi informacijos, jei vykdo savo tyrimus ar baudžiamąjį persekiojimą arba turi svarbios informacijos – pasidalykite ja su mumis“, – ragino vyriausiasis prokuroras.

Ukraina, kaip ir Rusija, nėra TBT narė, tačiau ji pripažįsta teismo jurisdikciją ir bendradarbiauja su K. Khano biuru tiriant galimus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Plačiau skaitykite čia.

10:17 O. Arestovyčius: Ukraina kontratakuoja Chersono srityje

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai kontratakuoja Rusijos karių užnugarį Chersono srityje, sako Oleksijus Arestovyčius, Ukrainos prezidento patarėjas.

Jis pažymėjo, kad rusai „labai išsigando, nes tai buvo vienas iš komunikacijos mazgų“ – buvo bandoma atkirsti rusų grupuotę nuo padalinio netoli Chersono.

„Šią kontrataką gerai palaikė aviacija, galbūt tai labai daug žadanti istorija... Neblogas šansas pasiekti Naująją Kachovką“, – „Unian“ cituoja O. Arestovyčių.

Ukrainos pateikiamais duomenimis, per kovas jau žuvo 30.000 Rusijos karių.

09:40 Rusija gali organizuoti Niurnbergą 2.0

Rusija propagandos bei invazijos pateisinimo tikslais gali organizuoti parodomąjį karo teismą sulaikytiems Ukrainos gynėjams.

„Pasiruoškite Niurnbergui 2.0“, – „WhatsApp“ žinutėje dar karo pradžioje rašė vienas buvęs Rusijos diplomatas, skelbia „The Guardian“.

Francine Hirsch, Viskonsino-Medisono universiteto istorijos profesorė, knygos „Sovietų nuosprendis Niurnberge“ autorė, sako, kad tai būtų politinis teismo procesas, kurio tikslas – pateikti tam tikrą pasakojimą apie karą, kuris paremtų V. Putino pateikiamą argumentą apie denacifikaciją.

„Taip pat paremtų jo teiginį, kad Ukrainą valdo naciai, ir paremtų jo teiginius, kad tarp Antrojo pasaulinio karo metais veikusių Ukrainos kolaborantų ir dabartinių Ukrainos karių yra tiesioginių sąsajų“, – teigia ji.

Plačiau skaitykite čia.

08:59 V. Zelenskis: Donbasas bus Ukrainos

Penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelesnkis dviejose kalbose drąsiai pasisakė apie galutinę savo šalies pergalę prieš Rusijos pajėgas tiek šiuo metu įnirtingiausiame mūšyje Rytų Ukrainoje, tiek apskritai kare.

„Ukraina yra šalis, kuri sugriovė mitą apie nepaprastą Rusijos kariuomenės galią – kariuomenės, kuri neva per kelias dienas gali užkariauti ką tik nori, – sakė jis Stanfordo universiteto studentams vaizdo ryšiu. – Dabar Rusija bando okupuoti visą valstybę, bet mes jaučiamės pakankamai stiprūs, kad galėtume galvoti apie Ukrainos, kuri bus atvira pasauliui, ateitį.“

Vėliau savo naktiniame vaizdo kreipimesi V. Zelenskis reagavo į tai, kad rusai užėmė rytinį Lymano miestą, stambų Donecko srities geležinkelių mazgą, esantį į šiaurę nuo dar dviejų svarbių miestų, kuriuos vis dar kontroliuoja Ukraina, ir bandymą apsupti ir užimti Severodonecko miestą, vieną iš paskutinių Ukrainos kontroliuojamų rajonų Luhanske.

„Jei okupantai mano, kad Lymanas ar Severodoneckas priklausys jiems, jie klysta, – sakė Ukrainos prezidentas. – Donbasas bus Ukrainos.“

08:49 Nori kontroliuoti greitkelį

Olehas Ždanovas, karo ekspertas, sako, kad Rusijos kariai neatsisako ketinimų užimti ir kontroliuoti greitkelį Lysyčanskas–Bachmutas.

„Jį galima vadinti „gyvenimo keliu“. Kodėl? Nes tai vienas iš mūsų pajėgų Severodonecke ir Lysičanske aprūpinimo kelių. Todėl tai labai svarbu“, – naujienų agentūrai „Unian“ sakė jis.

Greitkelis Lysyčanskas–Bachmutas. „Google Maps“ viz.

08:43 Atakuoja civilinę infrastruktūrą

Donbase Rusijos kariai bando patekti į Ukrainos pajėgų užnugarį ir sutrikdyti logistikos kelius, teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo šeštadienio pranešime.

„Minosvaidžių ir artilerijos ugnies pagalba, (Rusijos pajėgos – VŽ)vykdė puolamuosius ir šturmo veiksmus Nagornojės, Vasylivkos, Kamyševachos ir Vozroždenijos rajonuose, tačiau nesėkmingai, pasitraukė“, – rašoma pareiškime.

Be to, priešo daliniai, rašoma pranešime, Donecko kryptimi puola aktyviai: apšaudo Ukrainos dalinius palei kontakto liniją ir leidžia raketas.

Lymano kryptimi rusai toliau šaudė iš minosvaidžių ir daugkartinių raketų paleidimo įrenginių netoli Oziornojė ir Dubravos gyvenviečių, čia taip pat vykdė oro antskrydžius, mėgina įsitvirtinti netoli Lymano kaimo.

Avdijivkos kryptimi rusai artilerija bei oro smūgiais atakavo civilinę infrastruktūrą.

08:05 Ekspertai: rusams Severodonecke nebus lengva

Nors Rusijos pajėgos pradėjo tiesioginį Severodonecko puolimą, užimti urbanizuotą vietovę joms nebus lengva, rašo JAV įsikūrusios Karo studijų instituto ekspertai Kateryna Stepanenko ir Masonas Clarkas.

„Rusijos pajėgos iki šiol per visą karą prastai vykdė operacijas urbanizuotose vietovėse ir vargu ar sugebės sparčiai žengti į priekį pačiame Severodonecke. Rusijos pajėgos toliau nuolat ir palaipsniui žengia į priekį aplink miestą, tačiau dar nėra apsupusios Ukrainos gynėjų. Ukrainos pajėgos toliau išlaiko gynybą visoje Rytų Ukrainoje ir pristabdė daugumą rusų judėjimo linijų“, – rašoma naujausioje instituto apžvalgoje.

Tikėtina, kad Rusijos pajėgos ir toliau palaipsniui žengs į priekį ir artimiausiomis dienomis joms gali pavykti apsupti Severodonecką, svarsto ekspertai. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad operacijos aplink Iziumą tebėra sustabdytos ir rusai greičiausiai negalės padidinti tempo.

07:46 Maskvai ištikima Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios atšaka nutraukia ryšius su Rusija

Maskvai ištikima Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios atšaka penktadienį pareiškė nutraukianti ryšius su Rusija dėl jos invazijos į Ukrainą ir paskelbė „visišką nepriklausomybę“, taip žengdama istorinį žingsnį prieš Maskvos patriarchatą.

„Nesutinkame su Maskvos patriarcho Kirilo pozicija dėl karo“, – sakoma Bažnyčios pareiškime, paskelbtame po tarybos susirinkimo, kuriame daugiausia dėmesio skirta Rusijos agresijai prieš Ukrainą ir kuriame buvo paskelbta „visiška Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios nepriklausomybė ir autonomija“.

Plačiau skaitykite čia.

07:45 Ukraina neigia, kad Severodoneckas – apsuptas

Ukrainos pareigūnai penktadienio vakarą paneigė anksčiau pasklidusią informaciją, kad Severodoneckas ir Lysyčianskas yra apsupti Rusijos pajėgų.

Tokai žinia kiek anksčiau penktadienį apskriejo socialinius tinklus. Abu šie miestai yra labiausiai į rytus nutolusios gyvenvietės, kurias iki šiol kontroliuoja Ukraina.

„Miestas nėra atkirstas, jis nėra apsuptas. Kovos tęsiasi“, – teigė Siarhėjus Gaidai, Ukrainos Luhansko regiono karinės administracijos vadas.

Anot jo, rusų pajėgoms kol kas pavyko tik pasiekti Severodonecko priemiesčius, karininką cituoja CNN.

07:42 Mėgina suremontuoti geležinkelį netoli Charkivo

Ukrainos kariuomenė mano, jog rusų pajėgos mėgina suremontuoti apgadintas geležinkelio atkarpas netoli Charkivo miesto, kad galėtų pagerinti logistinį tiekimą savo kariuomenės daliniams, vykdančioms puolimą prie Iziumo.

Ukrainos kariuomenės generalinio štabo duomenimis, rusai tam tikslui pasitelkė specializuotus dalinius ir tam reikalingą techniką.

Ario Messinio (AFP / „Scanpix“) nuotr.