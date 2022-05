FNTT: Druskininkų ir Birštono SPA centruose nustatytos PVM vengimo schemos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Druskininkų ir Birštono SPA centruose nustatytos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) vengimo schemos, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Ji teigia keliuose SPA centruose atlikusi patikrinimus, pradėjusi ir užbaigusi tris ikiteisminius tyrimus.

Teisėsaugos teigimu, veikimo schema visuose SPA centruose buvo identiška – kaltinamieji klastojo duomenis apie suteiktas paslaugas klientų sveikatos kortelėse ir vietoj 21% PVM tarifo pritaikydavo lengvatinį 0% tarifą.

Pasak FNTT, kaltinamieji tai darė žinodami, kad su sveikatos priežiūra susijusioms paslaugoms taikomas lengvatinis tarifas, jeigu medicinos dokumente nurodoma indikacija, dėl kurios reikalingas gydymas.

Du ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl SPA centrų, veikiančių Druskininkuose, vienas – dėl SPA centro Birštone.

FNTT neįvardina, kokie konkrečiai tai SPA centrai.

Viename Druskininkų SPA centre, pasak tarnybos, buvo klastojamos poilsiauti atvykusių asmenų sveikatos istorijos, nurodant, kad atvykę asmenys lankėsi pas gydytoją ir jiems buvo paskirtos minėtos neapmokestinamos sveikatinimo paslaugos.

„Pareigūnai išsiaiškino, kad iš tiesų poilsiautojai pas gydytojus nesilankė, apie savo sveikatos istorijas nieko nežinojo, o į SPA atvyko tiesiog praleisti laisvalaikio ir papramogauti“, – teigiama pranešime.

Įtariama, kad viename Druskininkų SPA centre per pirmą 2019 metų pusmetį buvo gauta per 18.000 Eur pajamų ir nesumokėta per 2.200 Eur PVM.

Šis ikiteisminis tyrimas nutrauktas kaltinamajam pripažinus kaltę ir atlyginus žalą.

Kitame SPA centre Druskininkuose įtarimų dėl neteisingų duomenų apie pajamas teikimo sulaukė įstaigos generalinis direktorius ir vyriausiasis finansininkas.

Kartu su jais į teismą buvo pasiųstos ir penkios komplekse dirbančios gydytojos, jos buvo kaltinamos dokumentų klastojimu.

„Ikiteisminį tyrimą vykdę pareigūnai įtaria, kad poilsio komplekso vadovas su finansininku bei gydytojomis pramogauti atvykusiems klientams išrašydavo jų ambulatorines sveikatos istorijos korteles ir jose įrašydavo tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva tiems klientams rekomenduotas gydomąsias procedūras“, – rašoma pranešime.

„Įtariama, kad poilsio komplekso klientai su gydytojomis dėl procedūrų nesikonsultavo, tačiau suteiktos baseinų, pirčių, masažo ir kt. paslaugos į apskaitą buvo įtrauktos kaip sveikatinimo, su 0% PVM tarifu“, – priduriama jame.

Pasak FNTT, valstybei padaryta žala siekė per 33.3000 Eur nesumokėto PVM. Byla šiuo metu nagrinėjama teisme.

Dar vienas tyrimas pradėtas dėl Birštone veikiančios įmonės, teikiančios poilsio, SPA bei apgyvendinimo paslaugas.

Po patikrinimo užfiksuota, kad šiame SPA komplekse buvo taikoma tokia pat PVM vengimo schema, kuri aptikta kituose poilsio ir sveikatingumo kompleksuose.

Teisėsauga teigia apklaususi dalį klientų, kurie teigė, kad į kompleksą atvyko praleisti laisvalaikio ar išnaudoti dovanų gautų kuponų ir pas gydytojus dėl procedūrų nesilankė.

„Buvo nustatyta, kad už neva sveikatingumo paslaugas buvo gauta per 33.000 Eur, nesumokėta beveik 6.000 Eur PVM“, – teigia FNTT.

Jos teigimu, ikiteisminis tyrimas įmonei buvo nutrauktas laidavimu kaltininkui pripažinus savo kaltę, atlyginus žalą ir susitaikius su nukentėjusiuoju – Lietuvos valstybe, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos.

„FNTT pareigūnams tokios PVM vengimo schemos žinomos jau nuo 2019 metų. Visuose atliktuose ikiteisminiuose tyrimuose galima įžvelgti identišką veikimo modelį“, – tvirtina tarnyba.

Anot jos, sveikatinimo, SPA, poilsio, pirčių bei baseinų paslaugas teikiančios įmonės, siekdamos pritraukti poilsiautojus bei mažinti apgyvendinimo paslaugų kainas arba didinti sau pelną išvengiant PVM sumokėjimo valstybei, fiktyviai į savo apskaitą įtraukdavo su reabilitacija ar profilaktiniu gydymu susijusias paslaugas.

FNTT, įvertinusi neigiamas tendencijas ir siekdama užkirsti kelią piktnaudžiavimo atvejams, siūlė teisės aktuose įtvirtinti nuostatą, kad klientui reikalingas sveikatos priežiūrai priskirtas paslaugas (sutrikimo diagnostikos, gydymo, profilaktikos, dispanserizacijos), kurioms galima taikyti PVM lengvatą, turėtų teisę skirti tik atitinkamos kvalifikacijos gydytojas.

Be to, FNTT siūlė įtvirtinti galimybę, kad sveikatos problemų turintys klientai, norėdami pasinaudoti SPA centrų paslaugomis su 0% PVM, galėtų pristatyti pirminės sveikatos priežiūros gydytojo siuntimą, kuriame atsispindėtų klientui priskirta diagnozė.

