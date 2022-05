Pasaulis išgirdo „Kalush Orchestra“: „Google“ šovė į viršų „Azovstal“ ir „Mariupol“ paieškos

Spogimas Mariupolio daugiabutyje Rusijos tankams apšaudant miestą. „Scanpix“ nuotr.

„Prašau padėti Ukrainai, Mariupoliui! Padėkite „Azovstal“! Jau dabar!“, – tokiais žodžiais vakar savo pasirodymą politikos nepageidaujančiame „Eurovizijos“ dainų konkurse užbaigė Ukrainai atstovaujanti „Kalush Orchestra“ grupė.

Po šio kreipimosi, taip pat ir po „Kalush Orchestra“ pergalės „Eurovizijoje“, kaip skelbia unian.net, „Google“ smarkiai išaugo paieškos užklausos pagal žodžius „Azovstal“ ir „Mariupol“. Žmonės visame pasaulyje ieško, ką jie reiškia.

Todėl unian.net pasakoja, kodėl Mariupolis tapo pagrindiniu rusų užpuolikų taikiniu ir kaip „Azovstal“ gamykla tapo paskutine miesto tvirtove.

Nuo pat Rusijos invazijos pradžios Mariupolis tapo okupantų taikiniu – čia be jokio gailesčio žudomi civiliai miesto gyventojai, bombarduojami gyvenamieji pastatai bei infrastruktūros įrenginiai.

Pirminiais duomenimis, Rusija Mariupolyje nužudė daugiau nei 20.000 civilių. Kaip rašo unian.net, siekdami paslėpti tokių nusikaltimų pėdsakus, okupantai į miestą išvarė mobiliuosius krematoriumus ir degina žuvusiųjų kūnus.

Vienas baisiausių Rusijos nusikaltimų Mariupolyje – Dramos teatro pastato, kuriame slėpėsi daugybė civilių, susprogdinimas. Kovo mėnesį buvo pranešta, kad teatro pastate galėjo žūti apie 300 žmonių. Kitais duomenimis, žuvusiųjų skaičius gali siekti 600.

Kasdien rusams bombarduojant miestą (per dieną Mariupolyje nukrenta nuo 50 iki 100 aviacijos bombų), „Azovstal“ gamykla tapo paskutiniu prieglobsčiu daugeliui civilių ir Mariupolio gynėjų, kurie liko beveik be vandens, maisto ir medikamentų.

Kodėl Rusija nori užimti Mariupolį

Rusijai, kaip nurodo unian.net, itin svarbu užimti Mariupolį dėl kelių priežasčių:

Miestas gali suteikti sausumos koridorių tarp Rusijos ir okupuoto Krymo, o tai itin svarbu okupantams.

Mariupolis yra pagrindinis grūdų ir plieno eksporto centras, todėl jo užgrobimas būtų smūgis Ukrainos ekonomikai.

Miestą saugo Azovo pulkas, kurį rusai melagingai vadina „nacistais“, juos įveikus, Rusijos propaganda turėtų progą kalbėti apie sėkmingą „denacifikaciją“. Miesto užėmimas gali pakelti didžiulius nuostolius patiriančios ir demoralizuotos Rusijos kariuomenės nusiteikimą.

Kodėl „Azovstal“ gamykla tapo Mariupolio kovotojų ir gyventojų tvirtove

„Azovstal“ yra metalurgijos milžinas, turintis beveik 100 metų istoriją. Kompleksas yra tarp Kalmiaus upės vienoje pusėje ir Azovo jūros kranto iš kitos pusės. Gamykla turi savo krovinių uostą ir patikimą požeminių komunikacijų sistemą.

Kadangi okupantai vieną po kito niokojo mariupoliečių namus, žmonės nuolat keitė gyvenamąją vietą, slėpėsi. Tačiau daugelis slėptuvių buvo sunaikintos, todėl „Azovstal“ gamykla tapo pagrindine tvirtove.

Gamyklos vadovybė pranešė, kad penkios bombų slėptuvės įmonės teritorijoje gali atlaikyti tiesioginį branduolinės galvutės smūgį. Envero Ckitišvilio, „Azovstal“ vadovo, teigimu, minimalus storis tarp žemės paviršiaus ir požeminių tunelių lubų yra 8 m., o pačios slėptuvės nuo bombų yra dar giliau.

Palydovinėje nuotraukoje matomas po apšaudymų rūkstantis Mariupolio gyvenamasis rajonas. „Scanpix“ nuotr.

Aršios atakos tęsiasi

Rusai, naudodamas aviacijos bombas, sunkiąją artileriją ir tankus, bando prasiskverbti į Mariupolio gamyklos teritoriją, „Azovstal“ gynėjai atkakliai stabdo puolimą.

„Mariupolis. „Azovstal“. Vėl – iš dangaus, jūros, žemės. Vakar okupantai pirmą kartą prieš Mariupolio gynėjus panaudojo padegamąsias arba fosforo bombas (išvadą paliksime specialistams)“, – šįryt unian.net citavo Mariupolio mero patarėją Piotrą Andriuščenką.

Vakar Azovo pulkas „Telegram“ kanale pranešė, kad okupantai ant gamyklos mėto aviacines bombas, tai tęsiasi visą 80-ąją invazijos dieną. Be bombų, rusai naudoja sunkiąją artileriją ir tankus, be to, sutelkta daug pėstininkų, kurie bandys šturmuoti ukrainiečių pozicijas.

„Azovstal“ gynėjai padėtį vertina kaip itin kritišką. Nepaisant to, jie antžmogiškomis pastangomis atremia bandymus pralaužti gynybos pozicijas.

„unian.net“ atkreipia dėmėsi, kad „šiandien visos moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės, buvę „Azovstal“ teritorijoje, jau evakuoti. Dabar vyksta sudėtingos derybos dėl kito evakuacijos etapo.

Šeštadienį „Azovstal" kovotojų artimieji paragino Kinijos Liaudies Respublikos vadovą Xi Jinpingą įtikinti Putiną sustabdyti gamyklos šturmą.

