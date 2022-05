Karo aukas pagerbusi Seimo pirmininkė: tai proga prisiminti, prie ko priveda agresija

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimas yra proga prisiminti, prie ko priveda agresija, sako Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, sekmadienį pagerbusi aukas Paneriuose.

Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną, pažymint jungtinėmis visų kovojusių valstybių pastangomis nulemtą jo pabaigą ir 1945 m. šią dieną Vokietijos pasirašytą besąlyginį kapituliacijos aktą.

„Europoje vėl vyksta karas ir Lietuva daro viską, ką gali, kad padėtume broliams ir seserims Ukrainoje. O ši diena yra aukų atminimo diena, ir tai yra dar viena proga prisiminti, prie kokių baisių dalykų priveda agresija, imperinės ambicijos ir tai ką, deja, mes šiandieną matome atgimus Rusijoje“, – žurnalistams Paneriuose sakė Seimo pirmininkė.

Pasak jos, Rusijai vėl bandant pakartoti istoriją, reikia dėti visas pastangas, kad Ukraina kuo greičiau taptų pilnaverte ES dalimi ir laimėtų prieš ją pradėtą karą.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Rusija vadinamąją Pergalės dieną švenčia gegužės 9-ąją, Lietuvoje pirmadienį dėl to baiminantis incidentų dėl Rusijos invazijos į Ukrainą prie sovietų karių kapinių budės policijos pajėgos.

V. Čmilytė-Nielsen teigė nejaučianti nerimo dėl pirmadienio ir ragino žmones „išlaikyti rimtį, nepasiduoti provokacijoms, jeigu tokių būtų“.

Vis dėlto, pasak Seimo pirmininkės, paskutiniai mėnesiai parodė, jog Lietuva geba sklandžiai spręsti net ir „sudėtingus“ klausimus ir tikėjosi, kad žmonės ir toliau rodys susitelkimą.

Per 61 valstybę įtraukusį Antrąjį pasaulinį karą žuvo apie 50–55 mln. žmonių, iš jų 30 mln. – civiliai. Per karą Lietuvoje žuvo apie 275 tūkst. žmonių, iš jų – 195 tūkst. žydų per Holokaustą.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.